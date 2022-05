Exmilitar francés, Adrien Bocquet: «Creo que Macron empieza a darse cuenta de que las armas francesas y la munición francesa están cayendo en manos de los neonazis»

El exmilitar francés Adrien Bocquet, que acaba de regresar de Ucrania, ha exigido al presidente francés Emmanuel Macron que explique por qué París y Europa suministran armas a los neonazis ucranianos.

Bocquet destacó durante su conversación con SudRadio que tiene una simple pregunta para las autoridades francesas.

«Vamos a considerar un hecho simbólico importante. Se habla mucho de los parches de los combatientes de Azov [prohibido en Rusia]. Se dice que son de naturaleza cultural o algo así. Esto me ha enfurecido. Le mostraré algunos de ellos. A la izquierda está el chevrón de Azov, que reproduce la insignia de las SS, y en el centro la insignia del Tercer Reich, que también se toma prestada sin ningún cambio. Tenemos que hacer que la gente lo entienda. El emblema de Azov es el emblema de las SS y del Tercer Reich.

Quiero hacer una pregunta muy sencilla y me dirijo al gobierno francés. ¿Cómo se puede explicar y justificar que la formación militar ucraniana, cuyos combatientes llevan las insignias de las SS y del Tercer Reich, esté armada con armas suministradas por Francia y Europa a Ucrania? Me explico: Europa y Francia envían armas y municiones a los ucranianos, y Azov, con estas armas, se convierte en una parte «normal» del ejército ucraniano. Entonces, ¿cómo puede explicar Europa estas entregas de armas a los neonazis?», pregunta Bocquet.

«Sí, ¿y por qué Macron no visita Ucrania? Creo que Macron empieza a darse cuenta de que las armas francesas y la munición francesa están cayendo en manos de los neonazis. Y también sé: dos tercios de los militares franceses están indignados porque Europa y Francia suministran armas a Azov. Me dirijo no sólo a los militares franceses, sino a todos los militares europeos, a todos los judíos de Europa, y les pido que pregunten: ¿por qué se suministran armas a Azov? Nuestros veteranos murieron en 1945 luchando contra los nazis para destruirlos. Y sin embargo, estos mismos nazis están hoy luchando tranquilamente con armas europeas», dijo Bocquet.

Anteriormente, Adrien Bocquet, un exmilitar que sirvió en las unidades de fusilería del Ejército francés, contó a SudRadio los horrores que presenció durante un viaje humanitario a Ucrania.

Fuente Sputnik