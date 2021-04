Victoria Flores de AMA Maule: “En esta feria a los artistas y a los programadores les vamos a dar la posibilidad de encontrarse”

AMA es el Encuentro de Artistas del Maule cuya primera edición se llevará a cabo desde el 14 al 17 de abril y es el primer encuentro de vinculación online de Artistas Escénicos del Maule, impulsado por el Teatro Regional del Maule, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Maule y el Gobierno Regional del Maule.

Conversamos con la secretaria ejecutiva del Teatro Regional del Maule y una de las responsables de la organización de este importante evento, Victoria Flores, quien nos contó en detalle el origen de este encuentro, las actividades que propone y las expectativas trazadas hacia el futuro.

¿Cómo surge en lo concreto el Encuentro AMA MAULE? ¿cómo empezó a gestarse el proyecto?

Esto partió hace como dos años. En la necesidad de vincularnos mejor los programadores, quienes administramos un espacio cultural con los artistas, entonces empezamos a levantar una especie de estado del arte. ¿Qué hacen otras regiones? ¿qué hacen otros países? ¿qué hacen otras capitales para vincularse mejor? Y nos encontramos con este formato de feria de programación. Hay en Santiago a Mil, hay FIBA en Argentina, Pulsar tiene una, IMESUR, hay varios modelos que son conocidos. Nosotros estamos en la mitad de Chile, somos un teatro regional con impacto en las 30 comunas, tenemos 16 años de historia y tenemos un fuerte componente regional, parte de nuestra misión es fortalecer a los artistas regionales.

Diseñamos esta programación que por supuesto se nos cayó por la contingencia en la que estamos, así que decidimos hacerla virtual pero para que tenga sentido una feria en general, tiene que tener tres aspectos que son súper relevantes: los artistas, catalogados, ordenados, sistematizada su información con dossier y elementos diferenciadores; los espacios culturales que programamos, también con la claridad de qué queremos programar, de cuál es nuestra línea curatorial, a quiénes nos debemos y así un montón de preguntas y el tercer aspecto es del financiamiento, sobre todo en esta época, sin financiamiento no sacamos nada con reunirnos a conversar. Ahí sucedió lo más interesante porque logramos articular financiamientos para la región del Maule a través del Gobierno Regional que libera un monto relevante, la seremi de Cultura y el Teatro Regional del Maule como ente articulador principalmente pero que también levanta un pequeño financiamiento para proyectos de creación. Por lo tanto, hoy en esta feria a los artistas y a los programadores les vamos a dar la posibilidad de encontrarse y que ellos realmente se vinculen con el objeto de generar empleabilidad para los artistas regionales con estos financiamientos que nosotros llamamos “financiamientos vinculantes”.

Creemos que este aspecto es el más inédito porque las bases están disponibles, el financiamiento está disponible y solo falta que se haga este cruce y la oferta y la empleabilidad se extienda a la mayor cantidad de artistas posible.

En este estado del arte que ustedes hicieron ¿con qué se encontraron?

Quienes programamos en la región del Maule, que somos cerca de 46 espacios culturales entre públicos y privados, entre grandes espacios y pequeños autogestionados, nos encontramos con que la oferta de artistas que nosotros podíamos ver como público eran básicamente las mismas, eran los mismos artistas circulando.

Tras eso lo primero que hicimos fue catastrar a nuestros artistas, levantamos un catálogo de artistas escénicos y de músicos para saber quiénes tienen trabajo actualmente, qué elencos hay disponibles, qué oferta tienen los artistas tanto en formación, en talleres, en creación, en vivo y ahí nos dimos cuenta que tenemos catalogados 211 elencos, pero que vemos circulando a no más de 50. Entonces, ahí encontramos la primera brecha, el programador no conoce el territorio ni los artistas que están insertos o que son parte del lugar, por eso, para que los programadores conozcan a los artistas hay que facilitar herramientas para mejorar formas de comunicarnos, marketing digital, cómo trabajar un dossier, empezamos a generar herramientas técnicas para ambos mundos, para facilitar la conversación entre ellos y propender a la profesionalización.

Por lo tanto este formato es súper bueno para la región del Maule porque no estamos acostumbrados a encontrarnos en una feria donde de alguna manera lo que se tranza es mercantilmente un servicio artístico.

Y justamente hay una histórica sensación de divorcio del trabajo artístico versus la efectividad económica.

Claro y ahora vamos a conocer lo que sucede tras este encuentro, por eso nosotros empezamos con esta idea que se llama AMA, Encuentro de Artistas del Maule, pero que también es un encuentro para vincular, un encuentro que busca inspirar, que busca generar los primeros lazos para unir estos dos mundos divorciados. Nuestra propuesta es muy simple en ese sentido, es reunirse en una plataforma digital porque no lo podemos hacer presencial, con el objeto de conocernos, conocer nuestros puntos de vista y dónde nos encontramos. Yo programadora transparentaré mi toma de decisión a la hora de plantear mi línea curatorial si es que no la tengo tan explícita y los artistas que sean capaces de buscar en esa línea programática un punto de encuentro, a lo mejor no a través de una obra porque hoy día está difícil la creación pero a lo mejor en periodos formativos, por ejemplo. Entonces qué va a resultar de esto es una pregunta que nos hacemos constantemente, pero nuestra apuesta es generar un primer peldaño para ir escalando hacia hacer más efectiva esta vinculación que resulta en un ejercicio más efectivo en la compra y la venta de servicios artísticos.

Por eso este AMA se basa en tres pilares que son inspirar, vincular y conocerse. Desde ahí partimos y lo otro interesante es que nosotros tenemos financiada una segunda feria de programación para el año 2022, es decir, AMA tiene un proyecto de continuidad y queremos que se instale en la región del Maule como un espacio entre ferial, de programación y que también los públicos tengan una mayor participación porque si bien en esta edición las audiencias tendrán participación, esta no será tan activa como en otras ferias presenciales.

Victoria Flores

Entonces en esta primera edición ustedes apuntan mucho a las y los programadores y artistas más que a las audiencias.

Claro, aunque tenemos actividades para los públicos porque también es importante que ellos conozcan la oferta regional, la reconozcan, la valoren y se sientan identificados con ella, así que contamos con espectáculos familiares como la obra “El increíble traductómetro de la Dra. Melina Melinao” de Los Contadores Auditores que estrenó el GAM el año pasado y que es bien interesante porque es en vivo, vía zoom, por lo tanto es una apuesta innovadora y también tenemos el estreno de “Mesías Superstar” de la Compañía Ópera Calcetín y el Teatro Regional del Maule, también para público familiar, que es música docta a través de unos títeres. Además tenemos los showcase que son los espectáculos de los artistas regionales, todos los días a las 20 horas y ellos serán moderados por periodistas especializados en el ámbito de la música, nos acompañan Rocío Novoa y David Ponce.

Ahora bien, en lo presencial una feria tiene más espectáculos abiertos a la comunidad y nosotros esperamos que eso suceda más claramente el próximo año.

A propósito de las audiencias y tanto desde el espacio de AMA como del Teatro Regional del Maule, ¿cómo han desarrollado este proceso de vinculación y de formación de públicos?

El Teatro Regional del Maule sí desarrolla este aspecto con harta fuerza y desde hace muchos años. Tenemos un programa de hace varios años con formación de públicos, con actividades para colegios, pero en AMA lo que esperamos es que tanto los artistas como los programadores tengan la posibilidad de hablar de este tema y de que la formación de audiencias tenga participación de los artistas regionales. Por eso te comentaba sobre la pregunta ¿cómo hacemos que los públicos se vinculen con sus artistas? Primero es a través del reconocimiento de ellos y lo otro es vincularlos con la realidad; nosotros somos una región que se autodefine como rural por nuestra condición económica agrícola, por lo tanto el folclor junto a todas sus expresiones son súper relevantes en este territorio y por eso es muy importante que estas audiencias jóvenes vayan reconociendo estas disciplinas a través de los artistas regionales. Por todo esto que te comento es que esperamos que estas conversaciones se generen en AMA y que los artistas puedan ir acercando también este tipo de expresiones que son tan fuertes en la región.

Por último, invita al público a que viva la experiencia de este primera entrega de AMA Maule.

La invitación es a que el público se conecte a las diferentes actividades que son súper interesantes. Tenemos una charla inaugural con Paolo Bortolameolli, joven director de orquesta, reconocido a nivel mundial y que además con un lenguaje sencillo, cercano y desde la música docta, nos habla de la importancia del trabajo colaborativo; tenemos los showcase donde diariamente desde jueves a sábado vamos a reconocer a artistas regionales mediados por importantes periodistas musicales; tenemos “El increíble traductómetro de la Dra. Melina Melinao”, una obra que es a las 11 AM en horario escolar para que los colegios se sumen a esto, porque además cuenta con material pedagógico; el sábado tenemos a la Ópera Calcetín que es muy simpática y que también vincula la música docta con el humor y con la familia, entonces rompe algunas brechas que tenemos con este tipo de música; tenemos una conferencia de cierre a cargo de Federico Irazábal, director artístico del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y que nos habla de otras formas de circular así que para los gestores culturales, para los académicos y docentes podría ser de alto interés.

Hay harta información y lo importante para los públicos en la región del Maule es que hay artistas locales de excelente calidad. Por estos tiempos hemos conocido artistas fabulosos a los que no conocíamos porque el territorio es grande, las personas que trabajamos en cultura no somos tantas, entonces ha sido muy bonito conocer estas nuevas propuestas artísticas y de tan buen nivel, así que la invitación es a que nos encontremos en AMA, un encuentro amoroso.

