Camiones con ayuda humanitaria empiezan a ingresar a Gaza desde Egipto: Se registran filas de vehículos de hasta 5 kilómetros de largo

Largas filas de camiones esperando su turno para entrar a Gaza, es la imagen que ha marcado las últimas horas en la zona fronteriza de Egipto con Rafah. Según consignaron varios medios, los primeros vehículos cargados con ayuda humanitaria vital para la población palestina ya están dentro la Franja.

Se viven así los primeros días de la puesta en marcha del plan de «alto al fuego» acordado entre Israel, EEUU y Hamás.

«Se espera que a lo largo del día ingresen alrededor de 400 camiones con diversos tipos de ayuda, lo que representa la mayor cantidad de asistencia en un solo día desde el comienzo de la crisis», apuntó un reporte difundido en distintas agencias.

Asimismo, medios egipcios confirmaron que en la carretera de Rafah se han registrado filas de camiones de hasta 5 kilómetros de largo antes del paso hacia la zona de frontera.

Recordemos que el acuerdo alcanzado establece que Israel debe permitir la entrada diaria de hasta 600 camiones con ayuda, operados por Naciones Unidas, organizaciones internacionales autorizadas, empresas privadas y países donantes.

Cientos de camiones cargados con ayuda humanitaria vital comenzaron a ingresar a la Franja de Gaza desde Egipto, marcando el inicio del cumplimiento de la primera fase del plan de alto al fuego acordado el pasado miércoles entre Israel y Hamáshttps://t.co/IouD0orSd9 — teleSUR TV (@teleSURtv) October 12, 2025

🇵🇸🔊¡Buenas noticias!



Un gran número de camiones de ayuda ha entrado en la Franja de Gaza, y la cifra aumentará en los próximos días.#FreeFreePalestine 🇵🇸✌️ pic.twitter.com/w3kodgSkGA — aapayés (@aapayes) October 10, 2025

Cientos de camiones con alimentos, medicinas y combustible ingresan a Gaza desde Egipto tras el alto al fuego. 🔗👇 https://t.co/DqeOYmYoXE — El Espectador (@elespectador) October 12, 2025

Hoy en #Gaza:

✔ Descarga y recolección de suministros vitales

✔ Entrega de combustible, comida, artículos médicos y de higiene

✔ Acercamiento de ayuda a los necesitados

✔ Inspección de caminos

✔ Socorro a familias de cara al invierno

Nuestra escalada de ayuda está en marcha https://t.co/aWAlBXXEz1 — Noticias ONU (@NoticiasONU) October 12, 2025

