Directora de Nodo XXI: «en la Revuelta se vivió la crisis de DD.HH más grande desde la dictadura»

En conversación con Radio Cooperativa, la académica y directora ejecutiva de la Fundación Nodo XXI, Pierina Ferreti, se refirió al tercer aniversario de la Revuelta Social de octubre de 2019.

«Este tercer aniversario es distinto, y es distinto porque venimos recién saliendo del plebiscito constitucional y de la victoria tan contundente del Rechazo, o de la derrota del Apruebo. Y eso nos hace repensar, nos hace remirar qué es lo que ocurrió en octubre. Me parece que tenemos que valorar que en un momento tan delicado de nuestra historia reciente, con una crisis tan profunda, el pueblo de Chile haya optado por una salida institucional y eso no es menor. Basta con mirar otros países, cercanos o no geográficamente, que sus crisis sociales no se resuelven de esta manera, y me parece que es algo que tenemos que destacar. A pesar de que este primer intento de encauzar constitucionalmente las demandas sociales que allí estuvieron no llegó a buen puerto«, señaló la socióloga.

A su vez, Ferreti recordó la envergadura del proceso de Revuelta Social de 2019, «que fue enorme», señaló. «Si nosotras recordamos lo que fueron esos días, esas concentraciones, por ejemplo la del 25 de octubre, donde en La Alameda no cabía un alfiler. Esa enorme masividad habla de que habían y hay profundas causas sociales que son compartidas y que son sentidas como reales por una mayoría social, que tienen que ver con condiciones de vida. Tienen que ver con el tema de las pensiones, con el tema de la salud, de la educación, la cuestión de la desigualdad. Eso sigue ahí, es el telón de fondo, y sin eso no se explica que haya sido tan masivo», analizó.

Otra de las caracterizaciones del proceso de Revuelta en la que se detuvo la socióloga y doctora en Estudios Latinoamericanos guarda relación con la sostenida violación a los derechos humanos ocurrida durante aquellos días de agitación social.

«En la Revuelta se vivió la crisis de derechos humanos más grande desde la dictadura. Y eso está registrado, estudiado. Por al menos cuatro informes de derechos humanos elaborados por organismos internacionales, todos los cuales nos parecen respetables y son instituciones serias», indicó. En ese contexto, Ferreti se refirió al descarado emplazamiento de la UDI al presidente Boric para «ofrecer disculpas en nombre del Estado a Carabineros» por los dichos pronunciados por algunas de las autoridades de gobierno en contra de los agentes policiales durante la Revuelta Social.

«Me parece que esos tweets, esas declaraciones que se hicieron muy críticas a Carabineros se entienden, se entienden cuando tú pones en la balanza que estás atravesando la crisis más grandes de derechos humanos que ha vivido este país desde la dictadura me parece que es un contexto que hay que tener en cuenta», señaló.

«No me parece que se le exija al presidente de la República una carta para pedir disculpas a Carabineros, me parece que la forma de apoyar y legitimar a Carabineros es precisamente hacer junto con ellos una reforma profunda de la institución, que logre profesionalizar a sus efectivos, porque no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir que no hubo violación a los derechos humanos y que Carabineros no tuvo una responsabilidad enorme en ello«, profundizó.

La académica señaló que no se trata de restarle apoyo a la institución, pero que tampoco se puede desconocer lo ocurrido agregando que «me parece que hay que poner el énfasis en los derechos humanos. Uno puede poner el énfasis donde quiere, y me parece que en la situación que vivimos quienes estamos por la defensa de los DD.HH tenemos que poner el énfasis en la violación a los derechos humanos y cómo garantizar que eso no se repita«.

Finalmente, al ser consultada sobre si justificaba los actos de violencia, Ferreti respondió que «no, pero me parece que la discusión se vuelve muy simplista: violencia, no violencia, se justifica, no se justifica. Para quienes estuvimos ahí, esa enorme multitud que acudió a las calles y se expresó no iba dispuesta a hacer destrozos ni a quemar cosas, ni nada que tuviera que ver con la violencia. Esos hechos que se provocan, por ejemplo, quema de metro o negocios, por supuesto que hay que condenarlos, y una espera que la fuerza pública tenga la capacidad de evitarlo, de prevenirlo, de controlarlo, cuestiones que tampoco vimos».

«No se trata de justificar la violencia, se trata de mesurar las opiniones, de ver qué fue lo que predominó esos días, y no podemos borrar que esas movilizaciones fueron enormes y los hechos de violencia son realizados por grupos muy minoritarios de esa enorme masa que se moviliza. Y eso lo digo también desde quienes venimos del movimiento estudiantil, que siempre nos pasaba lo mismo. Movilizaciones enormes empañadas por actos de violencia, donde después se pone toda la atención allá, cuando en realidad la cuestión de fondo no está allá, es un distractor», finalizó.

