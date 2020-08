Plebiscito: ¿qué pasará con el voto de los positivos a COVID-19?

Este jueves 20 de agosto, el ministro de Salud, Enrique Paris, respecto al plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, en una situación marcada por la pandemia, aseguró en una entrevista con Radio Infinita que esta discusión aún no está zanjada, ya que «hay diferentes opiniones«.

«Nosotros tenemos una representante del ministerio en el Servel, y yo he conversado con el señor (presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio) Santamaría, y en ese punto tenemos dudas. Yo, personalmente, no estoy hablando como ministerio, había propuesto triage, es decir, que los pacientes entraran por otro lugar pero en el mismo lugar de votación. Aún así es muy complicado«, dijo.

Sin embargo, afirmó que la decisión debe tomarse lo antes posible y afirmó: «yo creo que esta semana, a más tardar al comienzo de la otra, determinemos si votan o no votan los enfermos. Es un derecho constitucional».

Este 19 de agosto, Paris insistió en que su cartera no decidirá si el plebiscito se realiza o no. «Lo que hace el Ministerio de Salud es dictar protocolos y fijar las normas sanitarias que deben utilizarse para evitar la diseminación viral, pero no puede decir si el plebiscito se posterga, se hace o no se hace. Eso no le corresponde al Ministerio de Salud», especificó.

En cuanto a la posibilidad de que los comicios sean nuevamente aplazados por la situación sanitaria, el ministro indicó que «los indicadores pueden ir variando, ni Dios quiera que tengamos un rebrote gigantesco y esté todo el país en cuarentena u ocurran cosas terribles como las que pronostican algunos. Va a haber que ir adaptándose a esa realidad, obviamente que estaremos atentos a los cambios».

El plebiscito va sí o sí

Por otra parte, este jueves, el presidente del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, en declaraciones a Radio Agricultura, señaló que el plebiscito «va sí o sí» e informó que el Servel está preparado para realizarlo, incluso cuando estaba previsto para el 25 de abril último y se postergó a causa de la pandemia.

Respecto al debate generado por quienes reclaman un mínimo de asistencia para validar los resultados de la consulta, el funcionario señaló que desde el punto de vista técnico, las autoridades del país desde el año 2012 se han elegido en procesos donde ha participado el 34 % en elecciones municipales y en algunas comunas incluso menos del 30 %, y recordó que «el presidente Sebastián Piñera fue elegido en segunda vuelta con el 49 por ciento de asistencia».

Fuentes: El Mostrador/Prensa Latina.