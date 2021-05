Jadue, Boric y Díaz entregan su apoyo a Karina Oliva para el Gobierno de la Región Metropolitana

Marcelo Díaz comentó que “desde el Movimiento Unir valoramos y respaldamos la candidatura de Karina Oliva porque tenemos la certeza que su gestión como gobernadora estará centrada en avanzar hacia una Región Metropolitana menos desigual y con más oportunidades para los sectores más vulnerables que se han visto duramente afectados por la pandemia. La próxima autoridad regional deberá ser alguien que comprenda la realidad de las y los santiaguinos y que tenga la energía para cambiarle la cara a diversas zonas de la capital que han sido históricamente postergadas. En mi opinión Karina es la que cuenta con las mejores condiciones para este desafío”.

Por su parte, Daniel Jadue planteó que “hemos venido a hacer un llamado a votar por Karina Oliva. La Región Metropolitana de Santiago es una región profundamente segmentada social y fragmentada urbanamente y eso es producto de un sistema que ha construido una ciudad igual como el sistema funciona, concentrando los buenos espacios en el 1% del territorio y dejando a la mayor parte del territorio a su suerte. Creemos que Karina hoy día representa la superación de la ciudad neoliberal, la superación de la ciudad fragmentada y segmentada. El empoderamiento de los gobiernos locales y la redistribución de los recursos con criterios efectivamente de paridad, de equidad y sin la arbitrariedad de los gobiernos que hemos tenido hasta el día de hoy. Aspiramos a que ella sea la gobernadora y por eso hacemos este llamado a votar, porque efectivamente este es el inicio de las transformaciones que Chile necesita”.

Gabriel Boric, en la misma línea comentó que “Vitacura hoy día tiene un per cápita de más de un millón de pesos por habitante, Conchalí, sin embargo, cerca de cien mil pesos. No podemos seguir tolerando esta injusticia, no podemos seguir tolerando esta desigualdad, que pase ante nuestros ojos y sin hacer nada. Las gobernaciones regionales van a ser una tremenda oportunidad para descentralizar pero también para incluir y tenemos la confianza en que Karina va a poder representar esa fuerza de cambio, esa fuerza de transformación que se ha expresado en las calles los últimos años, desde la gobernación regional, así como nosotros esperamos representarlo desde justamente los desafíos que estamos enfrentando hoy día”.

Finalmente Karina Oliva agradeció el apoyo que le ha brindado Gabriel Boric, Marcelo Díaz y Daniel Jadue “nos han acompañado durante toda la campaña recorriendo la región, hablando los vecinos y vecinas y también invitando a la gente a votar porque necesitamos superar todo el proceso de injusticia social que ha vivido nuestro país sobre todo durante esta pandemia que además el gobierno nos ha llevado a una situación extremadamente crítica. Por eso, necesitamos recuperar la región metropolitana para distribuir, para construir una ciudad justa, una ciudad digna para todas y todos y también recuperar el empleo, el derecho a la vivienda y a la ciudad, por eso hoy día queremos hacer este llamado conjunto de una mirada de unidad de las fuerzas transformadoras porque además no tenemos miedo de presentar un proyecto para la RM y al mismo tiempo para el país, donde las diferencias y la diversidad también, sean parte de la construcción política que queremos hacer de este nuevo Chile que la ciudadanía levantó desde el 18 de octubre”.

Cabe destacar que las elecciones se llevarán a cabo este 15 y 16 de mayo y es primera vez que se podrá votar por el cargo de Gobernador/a Regional.