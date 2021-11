Candidato a senador por la Región Metropolitana

Marcelo Rioseco: «Rechazamos todas las posturas radicalizadas que pretenden la imposición de unos sobre otros»

"La discriminación es contraria al humanismo pero la estigmatización no resuelve el problema sino que lo agudiza. Superamos la violenta inequidad hacia la mujer con acción afirmativa resoluta, no estigmatizando todo lo masculino como machista y patriarcal. Rechazamos todas las posturas radicalizadas que pretenden la imposición de unos sobre otros, en particular la propaganda que busca exaltar dichas pasiones reprimidas con fines electorales, a costa de impedir una integración amena", señala el candidato a senador.