Milko Caracciolo, candidato a concejal de San Antonio: «Debemos asegurar que la ciudadanía tenga un rol fundamental en el devenir de sus territorios»

Este 15 y 16 de mayo tendremos en todo el territorio nacional elecciones generales de GORE-Alcaldes/as- Concejales/as y constituyentes, jornada que sin duda alguna concentrara todas las miradas en el devenir de los gobiernos locales, regionales y constitucionales. Los gobiernos locales en este nuevo escenario político post 18 de oct. cumplirán un rol fundamental para el desarrollo de las comunas y las nuevas relaciones que deben establecer esta institucionalidad con las comunidades y territorios.

Las alcaldías como las concejalías hoy advierten un nuevo trato con la comunidad y así lo hemos visto en las campañas que hoy afloran en el espacio público como en redes sociales, campañas que elaboran discursos que hacen guiños a establecer una relación distinta y más cercana con la ciudadanía, una relación que vislumbra una construcción participativa y democrática del rol que deben tener los sujetos sociales y la institucionalidad, por lo menos así se lee desde el papel, slogan y campañas.

Pero en San Antonio hace años que se viene realizando un trabajo en silencio que propone un modelo distinto, donde la participación, promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales, sindicales y culturales ha generado no solo la construcción de un tejido social de resistencia, que defiende el territorio, el medioambiente, la movilidad sustentable y la solidaridad como un valor intrínseco del habitante de este terruño que comparte con los cerros y la mar.

Es así, que se han organizado distintas expresiones sociales que se movilizan para exigir un buen vivir, donde los territorios y comunidades tengan derechos y voz para decidir como se interviene en la ciudad que crece día a día a través de un proyecto de desarrollo portuario que arrasa con los medios naturales, barrios y espacios urbanos que afecta a la calidad de vida de los y las sanantoninas.

Y hoy emerge nuevamente la figura de Milko Caracciolo Soto como candidato a concejal por la comuna de San Antonio. Caracciolo es parte de la lista de la concejalía popular que patrocina el partido Igualdad, donde representa el sentir popular y transformador de querer cambiar la realidad de miles de sanantoninos y sanantoninas a través de su rol como concejal, donde pueda facilitar la comunicación y participación activa de los ciudadanos, en un concejo comunal que por años ha sido expresión del poder político de la comuna.

Desde muy joven he estado vinculados a la defensa de los DDHH, a la pesca artesanal, al activismo social y medioambiental, siempre he estado al servicio de las causas sociales y solidarias de la comuna. Desde las movilizaciones sociales del 18 de Octubre del 2019 dando inicio así al estallidos social, nuestra comuna no estuvo ni esta ajena a este movimiento, me ha tocado conocer de cerca este estallido, ya que soy parte de la prensa independiente (Radio Acción) que no ha parado de transmitir en cada oportunidad que la gente se ha manifestado y también cubriendo problemas sociales, medioambientales y políticos cuando nos han requerido, solo con la finalidad de informar lo que otros no hacen.

Es por tal motivo, que considero que este proceso abrió un espacio de participación comunitario y territorial en la comuna, que debemos mantener y promover cada mecanismos de participación donde la comunidad sea agente de cambio y transformador de su propia realidad.

Los gobierno locales a partir del estallido social y posterior crisis sanitaria, adquieren un rol fundamental en la política Chilena y en la gestión y ejecución de las políticas publicas. Son por estas razones, que asumo la responsabilidad de ser candidato a concejal por la comuna de San Antonio.

Milko Caracciolo.