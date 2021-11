¿Ni chicha ni limoná? Andrés Jouannet, diputado elector con cupo PR y segunda vuelta elecciones presidenciales

La decisión de Jouannet se contrapone a la decisión adoptada por el propio partido que le dio un cupo para ir a las elecciones parlamentarias, quien el martes 23 de noviembre resolvió dar el apoyo institucional del radicalismo, en el marco de la segunda vuelta presidencial, a Gabriel Boric Font.

«El Partido Radical de Chile, próximo a cumplir 158 años de historia, no equivoca su camino ni lo aparta de la democracia», finalizan en un documento.

El diputado PR, Alexis Sepúlveda, indicó al respecto que «esperamos que el trabajo de los y las radicales a lo largo de Chile le permita a Gabriel superar al candidato del pinochetismo. Estamos muy contento, ha sido un acuerdo unánime y esperamos ponernos a trabajar a la brevedad».

Sin embargo, contrario a esta decisión, el diputado electo en el distrito 23 de la Araucanía, Andrés Jouannet, afirmó a radio BioBio este martes que no tiene candidato, que votará nulo o blanco y que él representa el centro.

La decisión de Jouannet causó sorpresa generando cuestionamientos con respecto a quién el partido radical ha entregado cupos para las elecciones, considerando que el parlamentario electo ha sido considerado como cercano a la derecha que al llamado centro que alude el diputado electo.

Cabe consignar, que luego de las elecciones parlamentarias, el periodista Pedro Cayuqueo, publicaba en su cuenta de twitter el 21 de noviembre: “En la Araucanía de 7 diputados/as seis son de derecha (ok, sinceremos las cosas: Jouannet no es de izquierda ni de centro). La buena noticia, Ericka Ñanco (RD) diputada mapuche”.

¿Quién es Andrés Jouannet el diputado electo con cupo del Partido radical?

Jouannet es Profesor de Estado en Historia y Geografía, egresado de la Universidad de la Frontera de Temuco. Becado de la Fundación Konrad Adenauer, institución que ha sido denunciada, por ejemplo, por conspirar contra el gobierno del estado plurinacional de Bolivia. Con el apoyo de esta Fundación, obtuvo un Doctorado en Filosofía con mención en Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg en Alemania, y en esta misma Universidad recibió los grados de Magíster en Historia y Magíster en Ciencia Política. También obtuvo un Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Durante el primer gobierno de Bachelet en 2008 fue nombrado como Gobernador de la provincia de Cautín, cargo al que renunció el mismo año para poder postular al Congreso en las siguientes elecciones por el Distrito 52, donde no salió electo.

En 2014 ingresó a la segunda administración de Bachelet como asesor del Ministerio del Interior en “materias indígenas”. Fue designado el 25 de agosto de 2015 como Intendente de la Región de la Araucanía y renunció en medio de protestas y denuncias a su gestión en noviembre del 2016.

En noviembre del 2017, fue candidato como militante PDC a las elecciones parlamentarias por el distrito 23, obteniendo 8.152 votos (3.6 %) e insistió este 2021 con cupo del Partido Radical, siendo elegido con 8.062 votos (3,35 %).

El polémico rol de Jouannet como intendente: Entre saqueos, neocolonialismo y negacionismo

El 9 de marzo del 2016, mientras Jouannet era intendente y militante de la democracia cristiana, diversas organizaciones sociales de Temuco señalaban en una acción de protesta en el centro de Temuco con respecto a su actuar en materias de derechos humanos y medio ambiente, que la designación de Jouarnnet era una demostración más del gobierno de la “nueva mayoría” (Bachelet) de no cumplir sus promesas de campaña y se preguntaban si acaso la mandataria “¿No conoce la posición política e ideológica del intendente Jouarnnet y como en muchos otros temas, se está enterando por la prensa?”.

Agregaron: “Entendemos que estas legitimas dudas, se suman a la serie de cuestionamientos respecto de la figura del intendente, cuestionado por otras organizaciones de la región, quienes vemos y ven en él, la intervención del gobierno de asegurar los interés del empresariado forestal y energético, quien ha visto en la región la posibilidad económica de intervenirlo sin consideraciones con el entorno, ni respeto por la presencia del pueblo mapuche que lo habita y que tiene su propia cultura y convivencia con la naturaleza y respecto a la productividad que de ella se genera”.

Algunas de las frases que emitió Jouannet siendo Intendente de a Araucanía con respecto a las demandas y movilizaciones mapuche: “yo no reconozco ninguna reivindicación territorial del pueblo mapuche, ya que son parte del pueblo chileno y el 95% de los chilenos tiene sangre originaria, son parte nuestra, de la Patria, la que no nace en 1810, sino mucho antes y si buscamos literatura comparada los bávaros no están reivindicando nada y son parte de Alemania (..) hay que resignificar la historia, la historia es la historia”, indicó el intendente a Radio Cooperativa en mayo del 2016.

Luego de estas declaraciones, Francisco Huenchumilla, actual Senador DC, aseguró que los dichos de Andrés Jouannet, sobrepasaron límites: “Con esta declaración que hizo Andrés, a mi me pareció que se sobrepasaron ciertos límites porque era borrar con el codo todo lo que Chile había avanzado con los Gobiernos de la Concertación”, aseguró Huenchumilla.

Junto con eso, Huenchumilla también indicó: “que una autoridad plantee esto es una cosa políticamente muy compleja porque es echarle bencina al problema que tenemos en La Araucanía”.

Andrés Jouannet fue cercano a las empresas forestales e intentó mantener y ampliar el modelo de monocultivos de especies exóticas, mientras cien mil personas no tienen agua según datos de la misma ONEMI, principalmente en zonas rurales donde hay mayor concentración de plantaciones y en medio de plagas e incendios descontrolados, afectando a comunidades, sectores campesinos, poblados rurales y hasta la misma agro industria donde ha habido varios sectores reaccionarios y cuya existencia depende de las fuentes hídricas, denunciaban organizaciones y comunidades defensoras de los territorios.

También, se indicó en aquel tiempo, que el exIntendente, rechazó todo diálogo con sectores opositores a proyectos de energía en sus territorios, incluyendo a aquellos que defienden espacios sagrados, sin embargo, mantuvo codo a codo un trabajo activo a favor de las empresas de energía y en tiempo record aprobó proyectos de mega parques eólicos y por unanimidad, una termoeléctrica de biomasa, al lado de una comunidad en la comuna de Freire, que tiene escasez hídrica y que succionaría 30 litros de agua por segundo a través de pozos profundos, pero esas condiciones críticas no fueron tema para Jouannet.

El exIntendente Jouannet, no solamente fue proclive a promover y expandir los proyectos de energía, sino a ampliarlos, razón por la que fue tildado de “saqueador de la naturaleza”. En mayo del 2016 el propio Intendente y el ex Seremi de Energía Aldo Alcayaga, luego de reuniones con empresas, señalaron que en la Región había 53 proyectos de energía en carpeta.

“El nivel de saqueo a favor de empresas no solamente llega a ese nivel pro extractivista neoliberal, sino, además, se extiende en las formas de militarización de los territorios en el marco de los denominados conflictos territoriales”, denunciaban organizaciones defensoras de los territorios.

Como política directa del Ministerio del Interior (Burgos) al cual Jouannet estaba directamente vinculado como asesor, sólo durante el 2015, en la Provincia de Arauco, Región del Bio Bio, se destinaron más de 2.253.790 millones de pesos de gasto público para fines de operatividad policial. Esto, sumado a las provincias de Malleco y Cautín, son unos 4 mil millones de pesos, más gastos operativos, de inteligencia y reservados que superarían los $5 mil millones. Además, hubo 4,5 millones de dólares que el ex Ministro Burgos gastó en máquinas y equipos de guerra en noviembre del 2015 con vehículos blindados marca Renault, modelo Panhard. Es decir, más de 7 mil millones de pesos gastaron para unidades de represión en el marco de los conflictos de tierras durante dicho año, principalmente con empresas forestales, lo que se profundizó con la inauguración de la base con capacidad para unos mil agentes policiales en la zona de Pailahueque, comuna de Ercilla.

A pesar de todo este escenario de gasto bélico y fracaso en la “pacificación”, con Jounette como intendente, nuevamente se generan nuevas compras. Carabineros recibió 20 vehículos nuevos 4 x 4 para zonas rurales, marca Dodge 3.6 construidos en Estados Unidos y equipadas en Canadá. Pero Jouannet no escatimó en gastos. En medio del debacle productivo y amplias necesidades sociales, propuso al Consejo Regional destinar $600 millones para las “juntas de vigilancia rural”, de los cuales se aprobaron $241 el 26 de octubre del 2016 para “Juntas” de 5 comunas de la provincia de Cautín. Además solicitó $3.500 millones para la compra de mayor dotación de vehículos policiales: 35 camionetas 4×4, 22 furgones 4×4, 5 furgones normales, 15 radiopatrullas y una camioneta.

Por otra parte, familias de comunidades Mapuche de la zona Costera de la Comuna de Saavedra, denunciaron el exIntendente Jouannet no operativizó la conformación del ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA (ADI – BUDI), acusándolo de ser un obstáculo para que las comunidades puedan ser priorizadas en materia de desarrollo de acuerdo a sus intereses y necesidades. Es más, argumentaron, que la implementación del ADI es un tea de larga data, que tiene el compromiso del gobierno central, incluso, existen oficios de consulta por parte del Ministerio de Desarrollo Social, con la firma del propio ex Ministro Barraza, dirigidas al Intendente Jouannet durante este 2016, solicitándole sus gestiones y oficios para tal fin, sin embargo, esto no se concretó.

También, numerosas organizaciones mapuche por la oficialización del mapuzugun denunciaron al ex intendente que paralizó todo avance del intendente anterior (Huenchumilla) para el reconocimiento del derecho lingüístico en la región, acusando que Jouannet mantuvo “secuestrado el idioma mapuche”.

En noviembre del 2016, renunció Jouannet como intendente. La ex autoridad estuvo a cargo del gobierno regional por más de un año tras reemplazar a Francisco Huenchumilla.