A tres días del alto al fuego, Israel reanuda ataques en Gaza: 7 muertos, según reportes

Tres días después de la entrada en vigor el acuerdo de alto al fuego, el ejército de Israel reanudó sus ataques en la Franja de Gaza, en una clara violación de los términos del pacto que pretendía poner fin a la guerra que mantiene desde hace dos años el régimen sionista contra el enclave palestino.

De acuerdo con el reporte del corresponsal de Al Mayadeen en Gaza, los ataques israelíes se registraron desde el amanecer de este martes, dejando «siete palestinos mártires y varios heridos».

La ofensiva, que incluyó el uso de drones y bombardeos, se desarrolló en múltiples frentes, desde el norte hasta el sur del asediado enclave, atacando tanto blancos residenciales como infraestructura civil.

Frentes del ataque: del norte al sur de la Franja

En el norte de Gaza, medios palestinos reportaron que se registraron tres muertos luego de un ataque perpetrado con drones israelíes contra el barrio de al-Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza.

El campamento de desplazados de Halawa, en Jabalia al-Balad, también fue escenario de la violencia, donde «otras dos personas resultaron heridas».

La ofensiva no se limitó al norte. En el sur, en la zona de Al-Fukhari, al este de Khan Yunis, un bombardeo con drones tuvo consecuencias letales. Según los reportes, «un palestino murió y otro resultó herido tras el bombardeo de un dron israelí», consignó Al Mayadeen.

La infraestructura sanitaria también fue blanco del ejército israelí, ya que aviones no tripulados lanzaron bombas en los alrededores de la clínica de Abasan y sobre la calle Abu Salah, en Abasan al-Kabira, también al este de Khan Yunis.

Israel incumple acuerdo de alto al fuego

Estos nuevos ataques representan una violación al acuerdo anunciado el 9 de octubre por Khalil al-Hayya, dirigente de Hamas en Gaza y jefe de la delegación negociadora palestina, con el que se pondría f fin a la guerra y a la agresión contra el pueblo palestino por parte de Israel.

Dicho acuerdo estableció entre sus puntos: un alto al fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y el intercambio de prisioneros.

Sin embargo, los eventos de este martes dejarían en evidencia la violación israelí del acuerdo, mientras continúan las operaciones de vigilancia con drones sobre el enclave.

Más de 67 mil víctimas del genocidio en Gaza

Los nuevos decesos se suman a la alarmante cifra de víctimas del genocidio perpetrado por Tel Aviv contra Gaza,

El balance total de la ofensiva israelí, que se remonta al 7 de octubre de 2023, asciende a 67 mil 211 palestinos muertos, a los que se suman 169 mil 961 heridos y unos 20 mil desaparecidos, la mayoría mujeres y niños, en lo que organizaciones internacionales describen como una campaña sistemática de exterminio.

De acuerdo con los reportes palestinos, en los últimos 11 meses el ejercito israelí lanzó más de 200 mil toneladas de explosivos sobre el enclave.