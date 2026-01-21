Acusan a Israel de haber violado 1.300 veces el alto el fuego en Gaza

La Oficina de Información del Gobierno en Gaza cifra en 483 fallecidos, entre ellos 252 niños, mujeres y ancianos, y 1.287 heridos, la mayoría civiles atacados «lejos de la línea amarilla», e informa de un grave déficit en la entrada de ayuda humanitaria, pese al cese al fuego.

La Oficina de Información del Gobierno en Gaza denunció que Israel ha cometido, por centésimo día consecutivo, «violaciones graves y sistemáticas» del acuerdo de alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.

A través de un comunicado, el organismo gubernamental del enclave palestino afirmó que estas acciones constituyen una «violación flagrante del derecho internacional humanitario» y un socavamiento deliberado del espíritu del cese de hostilidades.

Cabe recordar que el 10 de octubre cuando se pactó la «tregua» entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Khalil al-Hayya, dirigente de Hamas en Gaza y jefe de la delegación negociadora, indicó que con el acuerdo con el que se pondría fin a la agresión contra el pueblo palestino por parte de Tel Aviv, estableció entre sus puntos: un alto al fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y el intercambio de prisioneros.

1.300 infracciones al acuerdo de cese al fuego

Sin embargo, según los registros oficiales, en estos 100 días se han documentado 1.300 infracciones del acuerdo. El desglose detallado de las agresiones es el siguiente: 430 incidentes de disparos, 66 incursiones de vehículos militares en barrios y zonas residenciales, 604 episodios de bombardeo y ataques directos, y 200 demoliciones de viviendas y edificios de diversa índole.

El impacto humano de estas violaciones, según el informe, ha sido devastador, ya que las autoridades gazatíes reportan 483 personas fallecidas, una cifra que incluye a 252 niños, mujeres y personas mayores, lo que representa el 52% del total de víctimas mortales.

El comunicado especifica que 465 de los fallecidos (el 96%) fueron atacados «lejos de la denominada ‘línea amarilla’», dentro de zonas puramente residenciales.

En cuanto a los heridos, el balance asciende a 1.287 personas, de las cuales 752 son niños, mujeres y ancianos (58%). El documento subraya que el número de heridos civiles alcanza los 1.277, equivalente al 99.2% del total, y que «todos los heridos fueron alcanzados lejos de la línea amarilla y dentro de áreas residenciales».

Además, se registró la detención de 50 ciudadanos, todos arrestados en el interior de barrios residenciales y fuera de dicha línea demarcatoria.

Crisis humanitaria agravada por el déficit de ayuda

El informe también aborda la crítica situación humanitaria que se vive en Gaza, señalando un cumplimiento «muy por debajo» de lo acordado en cuanto a la entrada de suministros. Según los datos oficiales, al enclave palestino ingresaron 25.816 camiones de ayuda, comercio y combustible, de los 60.000 previstos, lo que supone un nivel de cumplimiento del 43%.

La distribución de lo ingresado fue la siguiente: 15.163 camiones de ayuda humanitaria (59%), 10.004 camiones comerciales (39%) y 649 camiones de combustible (2.5%). Este último punto es especialmente grave: los 649 camiones de combustible representan solo un 13% de cumplimiento respecto a los 5.000 estipulados, con una media diaria de 261 camiones frente a los 600 acordados.

Llamado a la comunidad internacional

La Oficina de Información del Gobierno acusó a Israel de llevar a cabo una «peligrosa maniobra para eludir el acuerdo de alto el fuego y un intento de imponer una ecuación humanitaria basada en la sumisión, el hambre y el chantaje». Asimismo, responsabilizó al régimen sionista de continuo deterioro de la situación humanitaria en Gaza, «así como de las vidas perdidas y los bienes destruidos durante un periodo que debería haber estado marcado por un cese del fuego completo y sostenido», consignó Al Mayadeen.

El comunicado concluye con un llamamiento explícito al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a las partes patrocinadoras del acuerdo, a los mediadores y garantes, así como a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas, «para que asuman sus responsabilidades legales y morales».

Exige que se obligue a Israel a «cumplir íntegramente sus compromisos, garantizar la protección de la población civil, asegurar el flujo inmediato y seguro de ayuda humanitaria y combustible, y permitir la entrada de viviendas móviles, caravanas y materiales de refugio», tal como estipula el acuerdo, «con el fin de afrontar la creciente catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza».