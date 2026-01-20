Catástrofe sanitaria en Gaza: UNRWA reporta niveles «récord» de enfermedades y colapso del sistema de salud

«El duro invierno está azotando Gaza, con un frío intenso, fuertes lluvias e inundaciones, lo que agrava el riesgo de propagación de enfermedades que ya han alcanzado niveles récord en la Franja», advirtió el Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) advirtió el lunes sobre los niveles récord de propagación de enfermedades en la Franja de Gaza, debido al frío intenso, el viento y la lluvia, junto con la falta de acceso a las vacunas. Esta crisis se ve agravada por el colapso casi total del sistema sanitario como consecuencia del bloqueo israelí que impide la entrada de ayuda básica, incluida la asistencia médica.

«En medio de más de dos años de guerra (israelí) en la Franja de Gaza, a los niños se les ha negado repetidamente las vacunas necesarias para protegerlos de enfermedades prevenibles», alertó el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

El comisionado explicó que «las malas condiciones del agua, los refugios superpoblados y el colapso del sistema sanitario son factores que contribuyen a la propagación de enfermedades en la zona».

Frente a esta situación, la UNRWA, een cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud y activistas locales, inició el domingo la segunda ronda de una campaña de vacunación para niños menores de tres años, que se quedaron sin las dosis esenciales durante los dos años de guerra genocida cometida por la ocupación israelí.

No obstante destacó que «la UNRWA sigue trabajando para salvar vidas en Gaza», pese a los severos recortes en la financiación de esta agencia dedicada a salvar vidas por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Sistema de salud en estado de coma

El hospital Al-Shifa de Gaza también advirtió de un grave deterioro de la salud debido a la propagación de enfermedades no diagnosticadas, ya que el número de pacientes ha aumentado hasta alcanzar niveles sin precedentes.

El jefe del Departamento de Emergencias y Admisión, el Dr. Moataz Harara, informó que han estado recibiendo más de 500 pacientes al día, de los cuales alrededor de 200 casos que padecen enfermedades respiratorias agudas con síntomas graves, como fiebre alta, dificultad para respirar, fatiga extrema, tos y dolor torácico.

Aclaró que la gravedad de los casos varía en función del nivel inmunitario de los pacientes, y que algunos se recuperan en pocos días, mientras que otros requieren hospitalización o ingreso en cuidados intensivos cuando el tratamiento no logra mejorar la saturación de oxígeno en sangre.

Destacó que los casos no son ni COVID ni gripe estacional, pero que la falta de capacidad diagnóstica impide al personal médico identificar los virus específicos.

Genocidio en Gaza continúa por diferentes frentes

La crisis sanitaria se enmarca en lo que organizaciones de derechos humanos denuncian como la continuidad del genocidio contra el pueblo palestino por «diferentes frentes», incluyendo la hambruna y las enfermedades.

El Centro de Derechos Humanos de Gaza, en un comunicado también emitido este lunes, afirmó que sus monitoreos durante los primeros 99 días del último acuerdo de alto el fuego revelan que éste «no ha resultado en la protección de los civiles», y que por el contrario se ha convertido en una mera formalidad para disimular los asesinatos, ataques y la negación de las necesidades básicas a los civiles palestinos, que han caracterizado el asedio israelí perpetrado contra el enclave.

Según las estadísticas del centro, durante los 99 días de alto el fuego, el régimen de Tel Aviv asesinó a 479 palestinos e hirió a otros 1280, con un promedio aproximado de 5 muertos y 13 heridos por día.

En este contexto, precisó que el 91,9 % de los palestinos que perdieron la vida durante los ataques de las fuerzas israelíes eran civiles, y que el 51,6 % del total de víctimas eran niños, mujeres y ancianos. También señaló que el 99,2 % de los heridos eran civiles, quienes fueron alcanzado por las balas en zonas supuestamente protegidas.

El organismo indicó que ha documentado 1285 violaciones sobre el terreno durante los 99 días, con un promedio de 13 violaciones diarias que incluyeron bombardeos aéreos y de artillería, disparos, incursiones de vehículos militares, demoliciones de viviendas y arrestos.

Sobre el ingreso de alimentos en la Franja de Gaza, denunció que el régimen israelí no ha cumplido con el acuerdo sobre la entrada de ayuda, explicando que un promedio de 260 camiones ha entrado al enclave diariamente, lo que representa solo el 43,3 % de la cantidad acordada. En cuanto a los camiones cisterna, no superaron el 12,9 % de la necesidad estipulada, consignó HispanTV.

Llamado a la acción frente a la impunidad

El organismo planteó que esta grave escasez ha impactado negativamente la vida cotidiana de más de dos millones de palestinos, provocando la interrupción de los servicios de salud, la disminución de los servicios de agua y la creciente hambruna, todo como resultado de una política israelí sistemática que utiliza la ayuda como herramienta de presión y castigo.

Ante este alarmante escenario, el Centro de DD.HH. de Gaza indicó que el silencio internacional y la continua impunidad contribuyen directamente a que Israel cometa y repita estos crímenes, por lo que extendió un llamado a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar un alto el fuego genuino, la protección de los civiles, la prestación de ayuda sin restricciones y el castigo a los funcionarios del régimen sionista y a sus cómplices por los crímenes cometidos en el enclave palestino.