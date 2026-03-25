El genocidio sigue: Israel mata a dos palestinos y hiere a 3 niños en Gaza

Al menos 677 palestinos han sido asesinados y 1.813 heridos por los ataques lanzados por Israel desde que entró en vigor el alto al fuego en octubre de 2025.

Dos palestinos murieron durante la mañana de este miércoles en un ataque con drones perpetrado por Israel contra el campo de refugiados de Nuseirat ubicado en el centro de Gaza.

Según informó el medio The Palestine Chronicle, en paralelo las fuerzas militares del régimen sionista bombardearon tiendas que albergaban a civiles desplazados en la zona de al-Mawasi al oeste de Jan Yunis, lo que causó que cuatro civiles, incluidos tres niños resultaran heridos.

Según señaló el medio citado estas agresiones constituyen el ejemplo más reciente de la serie de violaciones continuas en que han incurrido Tel Aviv al cese al fuego que acordado con el grupo islámico Hamás, que entró en vigor el pasado 11 de octubre de 2025.

Asimismo, señaló que durante la jornada del martes, varios palestinos fueron asesinados y otros resultaron heridos en un ataque israelí dirigido a un grupo de civiles cerca del cementerio de Al-Sawarha, al norte de Al-Zawaida en el centro de Gaza.

Según el Ministerio de Salud del enclave, cuatro personas heridas fueron trasladadas a hospitales en las últimas 24 horas.

Sin embargo, señaló que varias víctimas permanecen bajo los escombros o en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no han podido acceder debido a los constantes bombardeos.

Aumento el número de víctimas desde el alto el fuego

The Palestine Chronicle indicó que las fuerzas de ocupación israelíes diariamente cometen violaciones contra el ato al fuego

Según los datos consignados por este medio, al menos 677 palestinos han sido asesinados y 1.813 heridos desde finales de octubre de 2025 y el 18 de marzo.

El Ministerio de Salud de Gaza entregó cifras similares, estimando el número de muertos en 687 y los heridos en 1.849 desde que entró en vigor el alto el fuego, a los que se suman alrededor de 756 casos de recuperación de cadáveres.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, los ataques israelíes en Gaza han cobrado la vida de más de 72.000 palestinos, en su mayoría niños, niñas y mujeres, y han herido a más de 170.000.

.