Eric Cantona condena la actitud del mundo frente a Israel y el genocidio en Gaza

La leyenda del Manchester United y ex futbolista francés, Eric Cantona, cuestionó la actitud del mundo hacia Israel, frente al genocidio cometido por sus fuerzas militares en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino.

«¿Queda alguien que defienda a estos criminales?, ¿Queda alguien que no condene a los criminales?, ¿Quedan Estados que sigan armando a estos criminales?, ¿Queda alguien que no califique esto de genocidio?,¿Queda alguien que no derrame una lágrima ante semejante horror?», publicó en un mensaje compartido en las historias de su cuenta en la red social Instagram.

Eric Cantona, ex estrella de la selección francesa y del Manchester United, comentó sobre las masacres de la ocupación israelí en Gaza:



“¿Todavía hay alguien que defiende a estos criminales? ¿O no condena lo que están haciendo? ¿Todavía hay países que arman a estos criminales?… pic.twitter.com/55oPQffY1l — Palestina Hoy (@HoyPalestina) May 28, 2024

La estrella del fútbol europeo de 58 años, reaccionó ante ataque israelí perpetrado el domingo en un campamento Rafah, en el que murieron al menos 45 palestinos y otros 250 resultaron heridos.

El bombardeo a esta localidad en la que se han refugiado más de un millón de palestinos, tras huir de la agresión israelí, fue ampliamente condenado por la comunidad internacional que exige un alto al fuego por parte del gobierno sionista de Benjamín Netanyahu.

El número de palestinos asesinados por Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 se ubica en 36.171, mientras que el número de heridos supera los 81.000 heridos.

Compromiso de Cantona con las causas sociales

Eric Cantona fue el futbolista que más partidos jugó con el Manchester United entre 1992 y 1997.

El ex jugador ganó cinco veces la Premier League inglesa. Obtuvo cuatro títulos de la Premier League con el Manchester United y otro con el Leeds United.

Además, Cantona fue campeón de la Liga francesa en 1989 y 1991, cuando jugaba en el Olympique y se retiró del fútbol en 1997, cuando tenía 30 años.

El ex delantero francés, quien en repetidas ocasiones ha manifestado su apoyo a Palestina frente a la agresión sionista, es conocido por su compromiso con las causas sociales y por referirse a la importancia del fútbol como motor para ayudar a los más desfavorecidos

En una entrevista concedida en 2019 a The Guardian, afirmó que “las grandes democracias van donde hay miles de años de tradiciones y culturas y quieren que vivan como quieren ellos. Tienen su propia visión. Para mí eso es una especie de terrorismo. Un terrorismo económico”.

Cantona también ha sido bastante crítico con el crecimiento de la extrema derecha en el mundo del fútbol.

“Tienes jugadores que apoyan a la extrema derecha en Brasil. Ahora, cada vez más y más, tienes aficionados racistas en todo el mundo que usan el fútbol. Y lo dejamos», advirtió.

Por tal motivo, ha instado a los jugadores a prestar una mínima atención a estos aspectos que van más allá del juego y que a su juicio son fundamentales para la convivencia social.

«Le pedimos al futbolista que juegue bien, pero es importante que, incluso si no hablan, vigilen a la sociedad, lo que sucede a su alrededor”, planteó el astro francés.

La famosa patada de Cantona a un hincha «fascista

Cabe recordar que hace 29 años que Eric Cantona «voló» sobre la grada del estadio Selhurst Park, en Londres, Reino Unido, para lanzar una brutal patada a Matthew Simmons, aficionado del Crystal Palace, quien le propinó insultos fascistas.

En ese entonces, Cantona se encontraba en las filas del Manchester United y fue expulsado con roja directa por la agresión.

La patada que es de las más recordadas de toda la historia del fútbol, le costó nueve meses de sanción en los que no pudo de pisar un terreno de juego, así como una multa de 30 mil dólares y más de 120 horas de servicios comunitarios.

Sin embargo, el exfutbolista francés, lejos de arrepentirse, confesó que tiene «muchos buenos momentos» pero su «favorito es la patada al hooligan». Además, reconoció que le «hubiera encantado haberlo pateado aún más fuerte».

El exjugador de los ‘Red devils’ destacó que durante su carrera deportiva recibió «millones de insultos», pero señaló que «en ocasiones uno es frágil y fue lo que pasó ese día».

«Vuélvete a Francia con tu p… madre. Bastardo», fueron algunas de las palabras que recibió Cantona por parte del aficionado que se encontraba situado en la primera fila del estadio.

En una entrevista concedida al medio ‘Football Focus’ el exfutbolista afirmó: «Creo que es un sueño para algunos dar una patada a ese tipo de gente. Así que lo hice para ellos, para que estuvieran felices. Y ellos hablan hasta hoy al respecto. He visto muchos jugadores marcando goles y todos ellos saben la sensación. Pero esta, de saltar y patear a un fascista, no es algo que se saboree todos los días».

