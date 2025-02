Gaza puerto libre sin ocupación: Si alguien se tiene que ir es Israel

Trump muestra su lado menos humano, tras la visita del genocida Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca, ha dicho que «Estados Unidos va a tomar el control de la Franja de Gaza«. En vez de reparar quiere seguir destruyendo.

Por Bruno Sommer

62500 personas muertas, de los cuales 17453 son niños, es el resultado desde el 2023 a la fecha, tras la respuesta criminal de Israel sobre la población de Palestina. A ello se suman más de 117.000 heridos y una declaración de tregua que no se ha cumplido por parte de Israel, tras que Hamas haya liberado a rehenes.

Trump quiere regar bencina en Medio Oriente. Sus declaraciones han causado rechazo en la comunidad internacional.

Las declaraciones del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, van en este sentido al explicar que expulsar a los palestinos de la franja de Gaza a otros países recordando que “toda deportación o transferencia forzada de personas sin base legal está estrictamente prohibida”.

Por su parte un alto líder de Hamás, Sami abu Zuhri ha añadido en una entrevista dada a Reuters que “las declaraciones de Trump sobre su deseo de controlar Gaza son ridículas y absurdas, e ideas de esa clase son capaces de incendiar la región”.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro ha dicho” Van a perder la peor guerra y la base de ella es que se creen el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es el pueblo blanco estadounidense, ni el pueblo israelí, el pueblo de Dios es la Humanidad toda”.

Quien obviamente ha festejado las declaraciones de Trump es Netanyahu quien ha señalado “Presidente Trump, tu eres el más grande amigo de Israel que ha habido en la Casa Blanca”

President Trump, You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.



הנשיא טראמפ, אתה החבר הטוב ביותר שהיה אי פעם לישראל בבית הלבן. pic.twitter.com/s8kB7L6cC4