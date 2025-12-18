Guagua de un mes muere de frío en Gaza en medio del bloqueo israelí y la falta de ayuda humanitaria

En un reflejo de la crisis humanitaria que se profundiza día a día en la Franja de Gaza , una guagua de apenas un mes de vida falleció a causa del frío extremo, convirtiéndose en un símbolo del sufrimiento de una población atrapada entre el bloqueo, las secuelas de la guerra y el abandono internacional.

La muerte del bebé Saeed Asaad Abdeen, en Khan Younis, reportada por el Ministerio de Salud del enclave palestino eleva a 13 el número de víctimas fatales de la reciente ola invernal, en un contexto donde la ayuda humanitaria prometida no logra llegar a quienes más la necesitan.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, el pequeño falleció debido a la fuerte caída de las temperaturas y en medio del incumplimiento del protocolo humanitario del alto al fuego, establecido el pasado 11 de octubre.

La institución sanitaria atribuyó la tragedia directamente a las condiciones impuestas por el bloqueo aplicado por Israel y acusó que «continúa la falta de entrada de ayuda y materiales de socorro acordados».

Al respecto, Al Mayadeen reportó que «la carencia de asistencia humanitaria incrementó el sufrimiento de la población que vive en tiendas de campaña sin protección frente al frío intenso, una situación que afecta especialmente a los niños».

Con el caso del pequeño Saeed, el número de fallecidos por la ola invernal en la Franja de Gaza asciende a 13, en medio del asedio continuo».

La emergencia humanitaria se superpone a un escenario de violencia residual. El mismo Ministerio de Salud reportó que «durante las últimas 24 horas un nuevo mártir y 13 heridos llegaron a los hospitales de Gaza como resultado de la agresión de ‘Israel’».

Las cifras acumuladas desde el acuerdo de alto al fuego revelan un panorama alarmante, ya que desde el 11 de octubre de 2025, el total de víctimas alcanza los 395 muertos y mil 88 heridos, mientras que se han recuperado634 cuerpos bajo los escombros.

En una perspectiva más amplia, el saldo total de la agresión israelí que inició el 7 de octubre de 2023 asciende a 70 mil 669 palestinos asesinados y 171 mil 165 heridos.

Hamas: «Los niños morían por bombardeos ahora perecen por el frío»

Desde el movimiento Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) denunciaron que las muertes continuas de niños en Gaza por el frío extremo, incluido el fallecimiento reciente Saeed Asaad Abdeen constituyen un crimen cometido por la ocupación israelí «al mantener el asedio e impedir la reconstrucción tras la guerra sionista de exterminio contra la Franja».

El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, criticó la falta de avances en soluciones de fondo y señaló que «los llamamientos para proporcionar refugio real, mediante viviendas temporales y el inicio de la reconstrucción, no han generado una respuesta efectiva, mientras los niños que antes morían por bombardeos ahora perecen por el frío», planteó en declaraciones recogidas por Al Mayadeen.

Ante este escenario, Qassem exigió a la comunidad internacional acciones serias y genuinas para proporcionar ayuda a Gaza antes de que el desastre se agrave. Asimismo, llamó al presidente estadounidense, Donald Trump, a presionar al régimen sionista para cumpla con los compromisos del alto al fuego, permitir la entrada de ayuda y abrir los cruces fronterizos.

*Imagen destacada: Al Mayadeen.