Israel lo dejó ardiendo: Periodista muere tras bombardeo contra la prensa en Gaza

Una escena espeluznante de un hombre devorado por las llamas, tras un bombardeo perpetrado por Israel en Gaza ha generado conmoción e indignación en las redes sociales.

Se trata del periodista palestino Ahmed Mansour, quien murió este martes a causa de las graves quemaduras que sufrió después de que el ejército del régimen sionista bombardeara la tienda de campaña en la que se encontraba junto a otros comunicadores en la localidad de Khan Yunis, ubicada en el sur del enclave.

El cruel ataque a la tienda de campaña situada junto al Hospital Nasser se produjo alrededor de las 2 de la madrugada del lunes. Los alrededores de hospitales gazatíes como este se han convertido en un punto en el que muchos refugiados plantan sus campamentos, sin embargo ubicarse en las adyacencias de un lugar protegido por el derecho internacional humanitario no los ha eximido de ser objeto de bombardeos israelíes.

Quemado vivo por Israel

El periodista Ahmed Mansour se ha convertido en una de las imágenes más cruda del genocidio perpetrado por Tel Aviv en Gaza, ya que en un vídeo capturado por Quds News momentos después del bombardeo se le puede observar sentado en una silla entre los restos de la tienda de campaña, envuelto en llamas, mientras sufre espasmos en las piernas y trata lentamente de alzar las manos.

Asimismo, se puede ver a testigos del ataque tratando de acercarse a él y tirar de su cuerpo para sacarlo de las llamas sin éxito, mientras que otros buscaban extinguir el fuego con las herramientas que tenían a mano, visiblemente conmocionados por la dantesca escena como se aprecia en el video:

BREAKING: Journalist Ahmed Mansour, a correspondent for “Palestine Today” has succumbed to his wounds and died just moments ago according to his colleagues.



The video of Israel burning him at his desk should haunt the world forever pic.twitter.com/IcOKFnSI8G — Khalissee (@Kahlissee) April 8, 2025

Mansour fue llevado al Hopistal Nasser, pero debido a la gravedad de sus heridas y quemaduras falleció este martes.

Journalist Ahmad Mansour has succumbed to his injuries at the European Hospital just moments ago. This comes after he was severely burned due to an Israeli airstrike of a press tent at Nasser Hospital in the early hours of April 7th 2025. pic.twitter.com/WVH7tiIXLn — Translating Falasteen (Palestine) (@translatingpal) April 8, 2025

«En la Franja de Gaza no tenemos nada, vivimos en tiendas de campaña hechas con láminas de plástico. Son altamente inflamables. El resto, lo vieron en el video: nuestro colega periodista estaba sentado trabajando en su computadora portátil cuando se produjo el ataque. Su cuerpo fue acribillado por esquirlas. Herido, ya no tenía la capacidad de moverse para salvar su vida… y fue devorado por las llamas», declaró Salma Kaddoumi, una fotoperiodista gazatí que fue testigo del ataque.

Tragically, Palestinian photojournalist Ahmed Mansour passed away last night hours after he had been burned alive in the horrific Israeli attack on a journalists' tent outside Nasser Hospital in Khan Younis. pic.twitter.com/MH6R1pkWAd — Quds News Network (@QudsNen) April 8, 2025

Mansour no fue a única víctima mortal del bombardeo israelí contra la tienda de campaña, según la agencia de noticias palestina Wafa; además fallecieron el periodista Hilmi Al Faqawi, que trabajaba para Palestine Today TV, y Yousef Al Jazindar, su asistente en labores de conductor y también como reportero gráfico.

Otras nueve personas resultaron heridas, entre quienes figuran los periodistas palestinos Hassan EslaihIhab Al-Bardini, Ahmad Al-Agha, Mohammad Fayeq y Abdullah Al-Attar.

La cadena de noticias Quds mostró imágenes Hassan Eslaih e Ihab al-Bardini en camas de hospital, este último “alcanzado por una metralla en la cabeza, que salió por el ojo”.

El brutal bombardeo contra la tienda de campaña se se produjo menos de 48 horas después de que otro ataque aéreo israelí matara al periodista Islam Nasreddin Maqdad y a su hijo quienes se encontraban al interior de su vivienda al oeste de Khan Younis.

Más de 230 periodistas asesinados en Gaza

El ejército israelí ha sido acusado de atacar sistemáticamente a periodistas palestinos en Gaza como parte de un intento de silenciar la cobertura y evitar la difusión de sus agresiones en el resto del mundo.

Desde el comienzo de la guerra de Israel contra Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, más de 230 periodistas han muerto y cientos más han resultado heridos por los bombardeos del régimen sionista.

Según un informe del proyecto Costos de la Guerra del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown, esta cifra equivale a un promedio de 13 comunicadores asesinados cada mes, lo que lo convierte a la guerra en Gaza en el conflicto más mortífero para los trabajadores de los medios de comunicación jamás registrado.

“La guerra de Gaza ha matado a 232 periodistas y trabajadores de los medios hasta el 26 de marzo de este año, según una investigación de la cadena libanesa Al Jazeera y actualizaciones recientes del Comité para la Protección de los Periodistas”, dijo el periodista de investigación estadounidense Nick Turse, durante la presentación de la investigación.

El informe titulado “Cementerios de noticias: cómo los peligros para los reporteros de guerra ponen en peligro al mundo”, destacó que la impactante cifra, que promedia unas 13 muertes por mes, supera el número total de muertes de periodistas en la Guerra Civil de Estados Unidos, ambas guerras mundiales, las guerras de Corea y Vietnam, las guerras yugoslavas de los años 1990 y 2000 y la guerra posterior al 11 de septiembre en Afganistán juntas.

BREAKING: More journalists have died in Gaza since Oct. 7, 2023 than in both World Wars and other major wars, combined.



Our new report outlines the costs of war to journalists – and the journalism we all rely on. [THREAD, 1/8] https://t.co/oeeqPqw5i2 pic.twitter.com/gSXWYjtXSl — The Costs of War Project (@CostsOfWar) April 1, 2025

Según el informe, los periodistas gazatíes son los que se encuentran en mayor peligro, ya que la disminución de corresponsales extranjeros occidentales ha llevado a los medios globales a depender cada vez más de reporteros locales que a menudo cumplen sus labores con recursos y protección limitados.

“La mayoría de los reporteros heridos o asesinados, como es el caso en Gaza, son periodistas locales. El mundo depende cada vez más de estos periodistas, a menudo mal pagados, con escasos recursos y mal equipados, para realizar los tipos de cobertura más peligrosos a medida que disminuye el número de corresponsales extranjeros occidentales”, destacó el documento.

Citando al Sindicato de Periodistas Palestinos, el reporte señaló que unos 380 periodistas en Gaza resultaron heridos hasta enero de este año.

“No está claro cuántos reporteros palestinos en Gaza han sido asesinados intencionalmente debido a su trabajo y cuántos fueron simplemente víctimas, como decenas de miles de civiles, del bombardeo israelí de una franja de tierra densamente poblada de 265 kilómetros cuadrados”, aseguró Nick Turse, según consignó HispanTV.

Sin embargo, la investigación también cita a Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París, que ha documentado 35 casos en los que el ejército israelí probablemente atacó y mató a periodistas de forma intencional deste octubre de 2023 hasta finales de 2024.

Entre ellos se encontraba el reportero de la cadena Al Jazeera, Hamza Dahdouh, quien murió el 7 de enero de 2024 luego de que un misil israelí impactara el vehículo en el que viajaba en el sur de Gaza.