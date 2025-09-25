Madrugada de terror en Gaza: 92 muertos por bombardeos israelíes y un estadio atacado

Una madrugada de intensos bombardeos israelíes sumergió a la Franja de Gaza en una nueva espiral terror, dejando un saldo de al menos 92 personas fallecidas.

Según reportó el corresponsal de la cadena Al Mayadeen desde el enclave palestino, pese a esta cantidad de víctimas mortele, los ataques aéreos lanzados por el ejército del régimen sionista siguieron castigando distintas zonas del enclave palestino, en una ofensiva que desde octubre de 2023 ya acumula y 23 meses de violencia ininterrumpida

De acuerdo con el medio citado, uno de los episodios más graves reportados ocurrió en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. El Estadio Al-Nojoum, que servía de cobijo para miles de desplazados fue blanco de un devastador ataque. El bombardeo contra esta instalación deportiva ocasionó1 6 muertes, según informes preliminares.

La magnitud de la tragedia se hizo evidente en el Hospital Al-Awda, donde fuentes médicas confirmaron la llegada de 11 cuerpos sin vida y 17 heridos como consecuencia directa de los disparos perpetrados por los militares israelíes contra a concentración de civiles que se encontraba frente al estadio, en la zona del mercado del campamento.

Ataques simultáneos y una política de desplazamiento forzado

La ofensiva no se limitó a Nuseirat. La aviación israelí también apuntó contra una tienda de campaña que albergaba a desplazados en la calle Abu Areif, en Deir al-Balah, provocando la muerte de una persona y dejando varios heridos. En paralelo, en los barrios de Al-Sabra y Tal al-Hawa, al sur de la ciudad de Gaza, ataques israelíes resultaron en nueve heridos que fueron trasladados al Hospital de Campaña Al-Saraya para recibir tratamiento.

Mientras la violencia se recrudece en el enclave, la Oficina Gubernamental de Información en Gaza denunció que las fuerzas israelíes estarían llevando a cabo un «desplazamiento forzoso de aproximadamente 270 mil palestinos desde la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja, como parte de una política sistemática de expulsión», consignó Al Mayadeen

Esta acusación añade una capa más de complejidad a la crisis humanitaria, generada por el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, el cual incluso ha sido constatado por una comisión independiente de la ONU:

Cifras de una escalada que no llega a su fin

El Ministerio de Salud de Gaza, actualizó las cifrase la ofensiva israelí en curso desde el pasado 7 de octubre de 2023. Según el reporte, la agresión sionista ha dejado hasta el momento 65 mil 419 muertosy 167 mil 160 heridos.

El recuento de esta madrugada de terror se suma así a un alarmante registro que no cesa de crecer, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación la incapacidad para detener la escalada y garantizar la protección de los civiles.