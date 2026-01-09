Más de 600 niños y niñas palestinas detenidos: ONG acusa torturas y vejaciones en custodia israelí

El Centro Palestino de Estudios sobre Prisioneros denunció que las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron el año pasado a más de 600 niños y niñas palestinos en los territorios ocupados, quienes posteriormente fueron sometidos a “todo tipo de torturas y vejaciones”

El director de la organización no gubernamental (ONG), Riyad al-Ashqar, elevó la crítica al señalar que Israel ataca “deliberada y sistemáticamente” a los niños con el objetivo final de “destruir sus vidas y futuro”.

En declaraciones la agencia de noticias Shehab, el investigador alertó sobre las profundas consecuencias de esta agresión por parte del régimen sionista.

Denunció que con sus acciones, Israel intenta afectar negativamente su bienestar psicológico y físico, y crear una generación débil y temerosa que dudará en resistir la ocupación.

Asimismo, planteó que para lograr este objetivo, “los organismos de represión ejecutan arrestos, duros interrogatorios y condiciones de detención inhumanas”, consignó Prensa Latina.

Al-Ashqar enfatizó que las autoridades israelíes han hecho del arresto de niños palestinos “un objetivo primordial”.

Contextualizó la magnitud histórica de esta política y recordó que desde la guerra de 1967, cuando fue ocupada la Franja de Gaza y Cisjordania, más de 55 mil menores fueron detenidos. Sin embargo, subrayó que esta práctica se intensificó tras el inicio del nuevo ciclo de violencia, que se intensificó a partir deen octubre de 2023.

Desde entonces, explicó se ha registrado un incremento en la las medidas de abuso y tortura contra los niños y niñas palestinos, así como sentencias más severas.

Detenciones de niños heridos y sin asistencia médica

El activista lanzó severas acusaciones contra el Ejército y la Policía israelíes, incluyendo el arresto de “niños menores de 10 años o heridos”. Respecto a estos últimos, cuestionó el procedimiento y señaló que muchos fueron transportados en vehículos militares que no estaban equipados médicamente, fueron interrogados en hospitales o trasladados a prisiones antes de recuperarse,

El director de la ONG también destacó el impacto educativo de las detenciones y planteó que cientos de menores palestinos fueron privados de educación como resultado de arrestos repetidos o de su detención durante largos períodos.

Al-Ashqar describió un proceso sistemático de maltrato que comienza en el momento de la detención.

Relató que las torturas comienzan desde el primer momento con el asalto de sus casas en la madrugada antes de trasladarlos a centros de investigación que carecen de los requisitos de salud pública más básicos. En dichos recintos, explicó, “son sometidos a todas las formas de maltratos, abusos, privaciones, hambre, negligencia médica, y golpizas”, consignó Prensa Latina.

Las condiciones de reclusión fueron descritas como inhumanas, ya que según el activista, la administración penitenciaria recluye a los infante en secciones y habitaciones inapropiadas para la vida humana, donde carecen de las condiciones mínimas, lo cual contribuye con la propagación de enfermedades y epidemias.

Al respecto, reveló una situación sanitaria alarmante y denunció que “decenas contrajeron sarna debido a la falta de implementos de higiene y agua, la prohibición de bañarse y el hacinamiento en las celdas”.

Asimismo, advirtió que su sufrimiento se agrava en invierno debido a la falta de calefacción, mantas y suficiente ropa de abrigo”.

Violencia continuada en Gaza

La denuncia sobre los menores detenidos se produce en un contexto de persistente violencia en la Franja de Gaza. En las últimas 24 horas, según reportes, las fuerzas israelíes cometieron una serie de crímenes contra civiles desarmados en el sur y el norte del enclave”-

El portavoz de la Defensa Civil en Gaza, Mahmoud Bassal, detalló que “los ataques se dirigieron contra tiendas de campaña y viviendas que servían de refugio a desplazados”.

Bassal confirmó que estos bombardeos “provocaron el martirio de siete ciudadanos, entre ellos cinco niños, el menor de tan solo cinco años”, lo que calificó como una “clara violación del alto al fuego”, reportó

El portavoz denunció que atacar a civiles y refugios constituye además un delito y una flagrante violación del derecho internacional humanitario, por lo que extendió un llamado a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades legales y morales para brindar protección urgente a la población de la Franja de Gaza”.

Por su parte, el corresponsal de Al Mayadeen reportó que “una persona murió y otras sufrieron lesiones en un ataque israelí contra una tienda de campaña en la zona de Al-Attar, oeste de Khan Younis”.

Anteriormente, había informado que otras cuatro personas habían fallecido durante esta jornada en una agresión con drones contra otra tienda de campaña en la zona de Mawasi, también en la misma ciudad-

Más 71.000 palestinos asesinados por Israel

El Ministerio de Salud de Gaza comunicó que, en las últimas 48 horas, los hospitales recibieron “cuatro cuerpos —tres de ellos recuperados— junto con siete heridos. Sin embargo, advirtió que todavía permanecen víctimas atrapadas bajo los escombros y en las calles, ya quelas ambulancias y equipos de defensa civil no pueden acceder a las zonas afectadas por los constantes bombardeos del régimen sionista.

Según sus cifras, desde el alto el fuego declarado el pasado 11 de octubre, el Ministerio contabiliza un total de 425 víctimas mortales, 1,206 heridos y 688 cuerpos recuperados entre los escombros”.

Las estadísticas oficiales del Ministerio desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 pintan un panorama alarmante: el saldo total en la Franja de Gaza asciende a 71.395 fallecidos y 17.287 heridos.

La combinación de estas cifras con las denuncias sobre el trato a menores detenidos presenta un cuadro complejo de un conflicto que, según las organizaciones de derechos humanos, está teniendo un costo humano y generacional devastador.