ONU confirma: al menos 40 niños palestinos asesinados en Cisjordania por fuerzas israelíes

La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó el asesinato de al menos 40 niños palestinos a causa de las fuerzas israelíes de ocupación en Cisjordania desde principios de 2025.

Según un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), esta cifra representa el 20% de todas los ciudadanos palestinos que murieron en el territorio den el trascurso de este año, tras ser alcanzados por los drones y misiles lanzados por Tel Aviv.

De acuerdo con los registros, la provincia de Yenín concentra el mayor número de víctimas con 65 palestinos que perdieron la vida por casusa de la agresión del régimen sionista, lo que representa casi un tercio del total de fallecidos en la región durante ese periodo, consignó Al Mayadeen.

De acuerdo con Naciones Unidas, los ataques no solo provienen de las operaciones militares. En lo que va del año, colonos israelíes han perpetrado más de 86 agresiones contra palestinos, especialmente durante la temporada de recolección de aceitunas.

Desde el 1 de octubre, se han reportado ataques en 50 aldeas palestinas, muchos de ellos con armas de fuego, incendios y saqueos que han afectado gravemente la producción agrícola.

Sin embargo, datos de la agencia de noticias Reuters indican que en las primeras semanas de la cosecha se registraron 158 agresiones, reflejando un aumento preocupante de la violencia en los territorios ocupados.

A pesar del anuncio del cese al fuego en la Franja de Gaza, la ONU advierte que en Cisjordania la guerra contra el pueblo palestino continúa. “Nadie ha oído hablar del alto el fuego: ni el ejército, ni los colonos, ni los tres millones de palestinos que viven bajo ocupación”, señala el informe.

Desde Hebrón hasta Yenín, la población es víctima de arrestos arbitrarios, demoliciones de viviendas, bloqueos de carreteras y confiscaciones de tierras.

La ONU también alertó que la violencia ha tenido graves repercusiones en el sistema educativo palestino, ya que entre julio y septiembre se registraron más de 90 ataques a escuelas, lo que dejó 12.000 estudiantes sin clases.

Escalada de los ataques israelíes en Cisjordania

Al Mayadeen informó que durante la jornada del domingo se registró una escalada masiva de los ataques israelíes en Cisjordania, con heridos graves en incursiones simultáneas en ciudades y campamentos palestinos

Al respecto, señaló que el Ministerio de Salud palestino anunció que el jjoven Mohammed Shaour, de 20 años perdió la vida tras ser alcanzado por disparos de las fuerzas de ocupación israelíes cerca de la localidad de Al-Dhahiriya, en Cisjordania.

Por su parte, el Hospital gubernamental de Yenín reportó que recibió a dos heridos en situación grave por munición real durante una incursión militar perpetrada por las fuerzas de Israel en la localidad de Qabatiya, al norte de Cisjordania.

Además, en horas de la noche cuatro ciudadanos palestinos resultaron heridos de bala por lar armas disparadas por los soldados israelíes durante una incursión en el campamento de Al-Amari, al sur de Ramala.