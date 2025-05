Pedro Sánchez acusa a Israel de genocidio y desata nueva crisis diplomática con Tel Aviv

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez calificó a Israel de «Estado genocida», desatando una nueva crisis diplomática con Tel Aviv.

Después de que el diputado de ERC, Gabriel Rufián, lo acusara de mercadear con los israelíes, Sánchez aseguró desde el Congreso que desde el Ejecutivo no comerciarán con este país.

«Le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida, no lo hacemos. Creo que el otro día desde esta tribuna explicité de qué estamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad», afirmó el pasado miércoles durante la sesión de control de la Cámara Baja.

A raíz de estos dichos, el Gobierno israelí decidió convocar a la embajadora española, Ana Salomón Pérez, para una amonestación formal o “reunión de reprimenda”.

«Tras las duras declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la embajadora española en Israel ha sido citada a una reunión de amonestación en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén mañana (jueves)», señaló la Cancillería israelí en un comunicado.



Según indica el texto, citado por el diario El Español, la diplomática «ha sido citada a una reunión de reprimenda», por lo que debió recorrer la carretera que une Tel Aviv, donde está la sede de la legación de la nación europea, hasta el Ministerio de Exteriores, en Jerusalén, para ser amonestada.

Fuentes diplomáticas españolas aseguraron a al diario La Razón que no iban a realizar comentarios sobre el contenido de la reunión, mientras que desde el gobierno sionista tampoco emitieron comunicado alguno.

Nueva crisis diplomática entre Madrid y Tel Aviv

El nuevo roce entre Madrid y el régimen de Tel Aviv se produce en medio de planes del gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu de recrudecer el genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, un hecho que ha generado condenas por parte de la comunidad internacional.

Tras el recrudecimiento de agresión contra Gaza, registrado desde octubre de 2023, el vínculo entre España y el régimen de Israel ha experimentado una marcada crisis diplomática, que se agudizó hace un año, en mayo de 2024, cuando el canciller español, José Manuel Albares, defendió el histórico paso dado por la nación europea de reconocer oficialmente el Estado palestino pese al rechazo y amenazas de Israel, subrayando que “nadie va a amedrentar de la decisión de reconocer a Palestina”.

“No vamos a caer en provocaciones que nos desvíen del objetivo de la paz”, advirtió el jefe de la Diplomacia española en esa ocasión.

Posteriormente, España se sumó formalmente a la causa presentada por Sudáfrica contra Israel por el genocidio en Gaza presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Hasta la fecha, Israel carece de representante en la capital del país europeo, después de que la enviada israelí en Madrid, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas durante el mencionado trance diplomático. El gabinete de Netanyahu, no ha enviado desde entonces a otro embajador para ocupar el puesto.

Hasta esta semana Pedro Sánchez no había pronunciado la palabra «genocidio» para referirse al país hebreo por razones evidentes. Sin embargo, durante el año y medio de la brutal guerra contra el pueblo palestino, que ha matado a más de 45.000 personas, han sido varios los miembros del gobierno de coalición que lo han hecho abiertamente.