Rastreo de vuelos y huellas en radar: Así fueron los ataques perpetrados «por Israel» para golpear con drones a la Global Sumud Flotilla

Una compleja red de vuelos militares israelíes, operativos de inteligencia y el uso de drones kamikaze desde territorio de la Unión Europea culminó en una serie de ataques premeditados contra la Global Sumud Flotilla, una misión humanitaria que busca romper el bloqueo aplicado por Israel a Gaza y denunciar el genocidio palestino.

Asó lo reveló un exhaustivo informe de la coalición de activistas Global Movement to Gaza (Movimiento Global hacia Gaza en español), que logrró rastrear y documentar las huellas digitales dejadas por las aeronaves en los radares de vuelo públicos. El documento, al que tuvo acceso El Ciudadano, presenta un relato cronológico y técnico que apunta directamente al régimen sionista como autor intelectual y material de los ataques, realizados desde Sicilia y Malta, y cuestiona la complicidad o pasividad de gobiernos europeos y de Estados Unidos.

El informe establece un precedente crucial en el ataque al barco Conscience de la Flotilla de la Libertad, el pasado mes de mayo.

De acuerdo con el documento, «el 1 de mayo de 2025 un LOCKHEED Hercules C130 con ID 738A92 de las IAF israelíes realiza un vuelo desde la base aérea de Nevatim hasta Malta, coincidiendo con el fondeo en el límite de las aguas internacionales de Malta del barco Conscience».

La aeronave, según los datos de rastreo, «sobrevuela repetidamente la zona donde está el Conscience aproximadamente entre las 13:25 y las 14:50 h». Horas más tarde, «a las 00:23 de la madrugada del 1 al 2 de mayo el barco Conscience recibe el impacto de dos drones de munición merodeadora».

El informe es específico sobre el modus operandi: «Esos drones que impactaron fueron dejados sobre el Conscience el mediodía del 1 de mayo y esperaron a que la proa estuviera despejada para producir daños en el generador y estructura del barco, que pusieron en peligro su flotabilidad».

Asimismo señaló que el Hercules C130 tiene entre sus funciones «el transporte de drones y la capacidad de poder ponerlo en funcionamiento en pleno vuelo».

Misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla

La Flotilla zarpó de Barcelona el 31 de agosto de 2025 con el objetivo de denunciar el genocidio en Gaza, romper el ilegal bloqueo del Mar de Gaza y exigir la apertura de las fronteras al paso de la urgente ayuda humanitaria.

La misión incluye a 300 activistas de 44 países, entre ellos figuras como la activista ambiental sueca Greta Thunberg, el activista brasileño Thiago Ávila y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, quienes viajan a bordo de decenas de barcos que transportan suministros médicos y ayuda alimentaria.

Sin embargo, ras su paso por Túnez para aprovisionarse y reunirse con otras embarcaciones, se convirtió en un objetivo de agresiones.

Aaques en Túnez: Cronología de un agresión

El informe de Global Movement to Gaza detallò dos ataques consecutivos en el puerto tunecino de Sidi Bou Said:

9 de septiembre (00:29 h): «Un proyectil incendiario impacta en el barco Family (bandera de Portugal)… Al menos un dron es primero oído y posteriormente se ve cómo lanza la carga. Posteriormente al ataque sigue el sonido del dron, que se retira de la zona».

10 de septiembre (00:17 h): Un ataque idéntico impacta en el barco Alma (bandera del Reino Unido). «De la misma forma se oye al menos un dron que lanza la carga y se va de la zona de ataque».

El informe especificó que la munición implementada fueron «bombas incendiarias, que se pueden manipular para añadir una cantidad mayor o menor de explosivo incendiario», y relacionó su uso con ataques similares «contra ambulancias gazatíes el 3 de septiembre de 2025, una semana antes».

Rastreo de cuatro aeronaves clave

El núcleo de la investigación se centra en el rastreo de cuatro aeronaves israelíes cuyas rutas y horarios coinciden sospechosamente con la logística necesaria para ejecutar los ataques.

LOCKHEED Hercules C130 (ID 738A91): Despegó de Nevatim (Israel) el 2 de septiembre a las 12:08, aterrizó en la base NATO de Sigonella (Sicilia) a las 16:40. Tras «tres horas y media en tierra», despegó a las 20:17 y regresó a Israel a las 00:10 del día 3.

:»Creemos que depositó la carga [drones] en tierra en ese intervalo que estuvo parado», indicaron desde Global Movement to Gaza.

*Enlace del vuelo

LOCKHEED MARTIN C-130J Super Hercules (ID 738B49): Despegó de Nevatim justo después que el anterior, a las 12:25 del 2 de septiembre. Aterrizó en Malta sobre las 16:35 (desconectando el posicionamiento durante el descenso). Tras «tres horas en tierra», despegó a las 19:36 y aterrizó en Israel a las 23:08. El informe concluyó lo mismo: depositó su carga en Malta.

*Enlace del vuelo

Dos GULFSTREAM G5 (IDs 738A4A y 738A4D): Despegaron de Israel alrededor de las 16:00 del 2 de septiembre. Ambos realizaron vuelos de inteligencia y vigilancia, «sobrevolando Malta y las proximidades de la costa tunecina entre las 18:30 y las 20:15 aproximadamente». El informe los identifica como aviones «especializado como plataforma de inteligencia para control de señales», cruciales para coordinar los ataques de drones.

*Enlace del vuelo

«Los cuatro vuelos coinciden con la navegación de los barcos hacia Túnez. Los aviones de carga son del mismo tipo que ya usó Israel en mayo para el ataque terrorista al Conscience», determinó.

«Los drones para atacar con munición tienen autonomía suficiente como para volar hasta Túnez de ida y vuelta tanto desde Sicilia como desde Malta», agregó.

Ataques desde Europa

De acuerdo con la investigación, los hechos comprobados y las evidencias de modus operandi no dejan lugar a dudas de que los ataques fueron perpetrados por Israel contra población civil.

Una de las conclusiones más graves que los ataques contra la Flotilla Global Sumud, se llavaron a cabo desde territorio de la Unión Europea y «volando al territorio soberano de Israel» con estas consecuencias:

-Violación del espacio aéreo y ataque terrorista en territorio tunecino

-Ataque terrorista contra barcos y participantes civiles pacíficas.

-Ataque a la soberanía territorial de Portugal y Reino Unido al ser abanderados de los barcos objeto de los impactos.

El informe subrayó que esta impunidad solo ha sido posible porque d»esde hace ya demasiado tiempo se ha dado carta blanca a Israel para hacerlo»

«En Gaza ha cometido todos los crímenes y todas las atrocidades en ese genocidio con la pasividad de unos países y la complicidad de otros», cuestionó el colectivo.

Vigilancia Internacional: El papel de EE.UU. e Italia

El documento permitió ampliar la mirada al detectar una intensa actividad de vigilancia sobre la flotilla por parte de aviones estadounidenses e italianos, incluyendo:

Drones NORTHROP GRUMMAN RQ-4 Global Hawk de la USAF: Realizando vuelos casi diarios entre el 23 de agosto y el 12 de septiembre sobre la ruta entre Malta/Sicilia y las costas de Gaza/Israel.

Avión BOEING P-8 POSEIDON de la USAF: Especializado en guerra antisubmarina y vigilancia marítima, realizando vuelos sobre los puertos sicilianos y la trayectoria hacia el este.

Helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea Italiana (AUGUSTA AW-139, ATR-72-600): Realizando numerosos vuelos de vigilancia sobre los puertos de Catania, Augusta y Siracusa en las fechas críticas.

La implicación de estos efectivos, según el informe, sugiere un conocimiento pleno de las operaciones.

Amenazas por parte de Israel y llamado a la comunidad internacional

El informe Global Movement to Gaza recordó las declaraciones del ministro de seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, quien «ha declarado públicamente que se tratará a la flotilla como amenaza a la seguridad de la entidad sionista y que las participantes serán consideradas terroristas», amenazando con «aplicar un duro castigo y retención en cárceles secretas».

Frente a esto, la agrupación lanzó una serie de preguntas al Gobierno español: ¿Qué conocimiento tiene España de las operaciones israelíes en Sigonella? ,¿Qué responsabilidades ha pedido a Israel y a los países europeos facilitadores? ¿Por qué el silencio y la falta de comunicación con la flotilla tras los ataques?,

Ante este escenario, los integrantes del movimiento también presentaron un conjunto de demandas:

«Pedimos a nuestros Gobiernos que exijan de manera contundente a Israel: en primer término que detenga el genocidio que está cometiendo contra el Pueblo Palestino, y en segundo lugar que le inste a abandonar sus ataques contra barcos cuyo destino final declarado es Gaza».

Además, exigieron «la protección necesaria y proporcional a los ataques y amenazas que se han ejecutado y vertido sobre la Global Sumud Flotilla por parte de Israel».