Revista médica británica The Lancet calcula más de 3 millones de años de vida perdidos por genocidio israelí en Gaza

Un informe científico publicado en la revista médica británica The Lancet reveló que los ataques Israel contra Gaza han provocado la pérdida colectiva de más de tres millones de años de vida palestina, constituyendo una prueba científica del genocidio perpetrado por el régimen sionista desde octubre de 2023.

El estudio, titulado «Más de 3 millones de años de vida perdidos en Gaza», fue elaborado por los investigadores Sammy Zahran, de la Universidad Estatal de Colorado, y Ghassan Abu-Sittah, de la Universidad Americana de Beirut. Según los autores, esta cuantificación del daño social y humano representa una evidencia medible del crimen de lesa humanidad cometido por la ocupación israelí, al poder cuantificar el daño social y humano de la agresión.

La investigación se basó en los datos oficiales del Ministerio de Salud palestino con corte al 31 de julio de 2025, que registraba 60.199 palestinos fallecidos directamente por las acciones militares israelíes . Para calcular los años de vida perdidos, los investigadores compilaron una lista demográficamente exhaustiva de los fallecidos, incluyendo edad y sexo, y contrastaron esta información con las tablas de mortalidad y esperanza de vida en Gaza antes de la guerra.

Los resultados del análisis revelaron que cada palestino fallecido perdió un promedio de 51 años de vida. lo que equivale a más de 3 millones de años de vida perdidos.

«A fecha de 31 de julio de 2025, estimamos un total de 3.082.363 años de vida perdidos en Gaza. La división del total de años de vida perdidos por el número de personas fallecidas (60.199) da como resultado 51,2 años de vida perdidos por cada muerte. Cuando se calcula por sexo, se han perdido 1.075.984 años de vida de mujeres y 2.006.379 años de vida de hombres», indicó la revista fundada en 1823.

Según la investigación, la inmensa mayoría de estas pérdidas se produjeron entre civiles , de los cuales una gran cantidad pertenecían a categorías que el derecho internacional jamás clasificaría como combatientes: mujeres, ancianos, bebés y niños y niñas, dejando al descubierto la barbarie perpetrada por el régimen israelí con el respaldo de Estados Unidos y las potencias imperialistas europeas.

A su vez, corrobora las denuncias de que los ataques lanzados por el régimen sionista fueron indiscriminados y se dirigieron sistemáticamente contra los centros de población civil, barrios, refugios, hospitales y escuelas de Gaza.

El impacto desproporcionado en la niñez de Gaza

En concreto, el informe destaca el impacto devastador y desproporcionado del conflicto en la población más joven de Gaza. La pérdida de más de un millón de años de vida entre niños menores de 15 años refleja la dimensión de la tragedia causada por los bombardeos indiscriminados de Tel Aviv.

Al respecto, planteó que un niño asesinado a los siete años podría haber perdido 70 años de vida.

Solo muertes directas por los bombardeos de Israel

Los investigadores aclararon que sus cálculos solo consideran las muertes directas vinculadas explícitamente a las acciones militares israelíes, excluyendo a los miles de fallecidos indirectamente a través de la destrucción sistemática de infraestructura esencial, alimentos, suministros de agua, instalaciones médicas y la pérdida de personal médico vital y personal sanitario.

Esta limitación impuesta tanto por la destrucción de los registros del territorio como por la imposibilidad de contabilizar a todas las víctimas, lo que significa que el verdadero impacto del genocidio es incluso mayor a las cifras estremecedoras calculadas en el estudio.

En sus conclusiones el informe planteó que las operaciones militares israelíes generaron una devastación social cuantificable de tal magnitud, que el número de víctimas no refleja por sí solo el alcance de la catástrofe humanitaria, consignó Al Mayadeen.

Al respecto, advirtió que el pueblo palestino en Gaza viene sufriendo desde hace más de dos años una guerra sistemática que viola el derecho internacional humanitario y las Convenciones de Ginebra.