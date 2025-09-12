Save the Children: fuerzas israelíes asesinaron a más de 20 mil niños en Gaza en 23 meses

La organización internacional Save the Children informó que las fuerzas israelíes han asesinado a más de 20 mil niños palestinos durante los últimos 23 meses de agresión continua contra la Franja de Gaza. La cifra, descrita como «vergonzosa» y un «nuevo y terrible punto bajo» por la propia ONG equivale a la muerte de al menos un niño por hora, dejando al descubierto la magnitud de la crisis humanitaria que se vive en el enclave palestino.

El reporte, basado en datos proporcionados por la Oficina Gubernamental de Información en Gaza, pinta un panorama devastador. Según Save the Children, la cantidad de menores fallecidos representa aproximadamente el 2% de toda la población infantil de la Franja de Gaza desde octubre de 2023, cuando arreció la agresión del régimen sionista.

La tragedia se profundiza al examinar la edad de las víctimas. Del total de 20 mil menores asesinados, al menos mil nueve eran bebés menores de un año. De ellos, una circunstancia particularmente cruel señala que cerca de la mitad (405) nacieron y murieron durante el transcurso de la guerra, sin haber conocido jamás la paz.

Los que lograron sobrevivir a los bombardeos lo hicieron, en muchos casos, con secuelas permanentes. El Ministerio de Salud de Gaza reportó que unos 42 mil 11 niños resultaron heridos, mientras que el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad calculó que 21 mil menores quedaron con discapacidades permanentes.

El informe también destaca la vulnerabilidad extrema de los niños, señalando que tenían siete veces más probabilidades de morir por heridas de explosión que los adultos.

Infraestructura destruida y hambruna iminente

Como consecuencia de la arremetida militar perpetrada por Tel Aviv, la capacidad de proteger y atender a los niños ha sido sistemáticamente erradicada. Save the Children denunció que los constantes bombardeos destruyeron el 97% de las escuelas y el 94% de los hospitales en Gaza, colapsando el sistema sanitario.

Esta destrucción, combinada con el bloqueo, ha llevado a una crisis alimentaria de proporciones catastróficas. La organización alertó sobre la inminente expansión de la hambruna en la Franja de Gaza, donde más de un millón de personas, casi la mitad de ellas menores, enfrentan ya la Fase 5 de la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria, el peor escenario posible.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 132 mil niños menores de cinco años corren riesgo de morir por desnutrición aguda. Hasta la fecha, la hambruna ya se ha cobrado vidas infantiles: se registraron 135 muertes infantiles por hambre, incluyendo 20 desde la declaración oficial de hambruna el pasado 22 de agosto.

Al respecto, el director de la Red de ONG en Gaza, Amjad Al-Shawa, declaró a Al Mayadeen que «al menos 300 mil niños sufren desnutrición en el enclave palestino».

Save the Children advierte sobre «aniquilación de las futuras comunidades palestinas»

Ahmad Alhendawi, director regional de Save the Children para Medio Oriente, Norte de África y Europa del Este, calificó las cifras como “vergonzosas” y afirmó que tales datos representan “un nuevo y terrible punto bajo en una guerra caracterizada por un flujo incesante de este tipo de crímenes».

En una crítica directa a la inacción global, Alhendawi declaró: «Lo peor de todo es que esperábamos esto: ataques sistemáticos contra hogares infantiles, parques infantiles, escuelas y hospitales, y hambruna deliberada, y el mundo no hace nada».

También consideró que la guerra emprendida por Israel es «cruel, corrupta y deliberada» contra los niños de la Franja de Gaza, «a quienes se les arrebató su futuro».

«Si la comunidad internacional no interviene, nos enfrentamos a un riesgo real de aniquilación total de las futuras comunidades palestinas», alertó

Ante este escenario, Save the Children sostuvo que en el conflicto «se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad», y recordó que la Corte Internacional de Justicia evalúa si se perpetra un genocidio.

La organización instó a los Estados a «cumplir con su obligación legal de prevenirlo y actuar con decisión antes de que sea demasiado tarde».

Asimismo, exigió un alto al fuego inmediato y permanente y que se detenga de inmediato la transferencia de armas, repuestos y municiones utilizadas contra niños y civiles.

La ONG insistió en que se permita el acceso sin restricciones al enclave para brindar ayuda vital a la población infantil y a las familias afectadas.

Save the Children subrayó que, debido al impacto desproporcionado que sufren en los conflictos armados, los niños deben recibir protección reforzada bajo el derecho internacional humanitario.