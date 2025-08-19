Tenía 11 años y buscaba agua: un dron israelí mató a Amna en el patio de un hospital en Gaza

Amna Ashraf Al-Mufti, una niña palestina de 11 años fue asesinada tras recibir el impacto de un dron israelí mientras buscaba agua en el patio del hospital Kamal Adwan, ubicado en la zona de Yabalia, al norte de la Franja de Gaza.

Lo que le sucedió a Amna no fue un trágico hecho aislado, sino parte de un patrón habitual en el que el ejército de ocupación israelí ataca de forma deliberada y sistemática contra los civiles en el enclave.

Aunque el asesinato de la niña ocurrió el 21 de diciembre de 2024, recientemente comenzó a circular en redes sociales un video que deja en evidencia que fue blanco de un cohete lanzado por el régimen israelí en el momento en que se encontraba cargando un bidón con agua en el patio del recinto de salud y segundos después quedó completamente calcinada.

El registro, publicado inicialmente el domingo, fue verificado por la organización de derechos humanos Euro-Med Human Rights Monitor, que confirmó que la menor, desarmada y sin representar amenaza alguna, fue impactada de manera directa.

🖤Fuerzas israelíes apuntan a una niña palestina que busca agua 🤬



▪️Mientras la niña palestina buscaba agua potable para su familia, las fuerzas israelíes sin sentimiento alguno le impactan.#Gaza #Apartheidisrael #GenocidioEnGaza pic.twitter.com/5WjDkhCEjs — HispanTV (@Nexo_Latino) August 18, 2025

“El video muestra claramente que la niña estaba desarmada, no representaba ninguna amenaza y su único movimiento fue recoger agua en el patio del hospital”, denunció la organización en un comunicado.

في جريمة صهيونية جديدة ضد الطفولة في غزة ..



مشاهد توثق لحظة استهداف طفلة بصـ.ـاروخ من طائرة إسرائيلية أثناء تعبئتها المياه في جباليا شمال غزة pic.twitter.com/gL71VXvhpy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2025

Euro-Med Monitor confirmó que la niña murió el 21 de diciembre de 2024 y reveló que la madre y el hermano de Amna fueron asesinados previamente por el ejército israelí el 17 de mayo de 2025, cuando intentaban huir de la zona asediada por el régimen sionista, consignó HispanTV.

Caso de Amna prueba que Israel asesina deliberadamente a niños palestinos

El Ministerio de Sanidad de Gaza confirmó a la agencia de noticias EFE que se trata de Amna al-Mufti, y que el vídeo «es antiguo y se remonta al asedio de (el hospital) Kamal Adwan. Su madre y su hermana fueron martirizadas después, hace varios meses, durante la operación Carros de Gedeón en Yabalia (norte de la Franja)».

La ONG pudo conversar con el tío de la niña, Ismail al-Mufti, quien relató que su sobrina salió a buscar agua porque llevaban más de un día sin nada «solo para ser bombardeada directamente», y con

dificultad pudieron recuperar su cuerpo y luego enterrarla tras el alto el fuego de enero de 2025.

De acuerdo con Euro-Med, el «crimen» de Amna es «una prueba contundente adicional de que el Ejército israelí ataca y asesina deliberadamente a niños palestinos como parte de un patrón recurrente de asesinatos sistemáticos desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, que se ha cobrado la vida de más de 18.000 niños».

La ofensiva israelí en Gaza ha causado la muerte de un total de 61.944 palestinos, mientras que 155.886 han resultado heridos desde el 7 de octubre de 2023, reveló el más reciente balance ofrecido por el Ministerio de Salud del enclave.