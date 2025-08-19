Tenía 11 años y buscaba agua: un dron israelí mató a Amna en el patio de un hospital en Gaza

Euro-Med Human Rights Monitor confirmó la veracidad un vídeo que circula en redes sociales que capta el momento en el que una niña recibe el impacto de un misil israelí mientras buscaba agua. Según la ONG, el registro muestra un “patrón recurrente de asesinatos sistemáticos desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023”.

Tenía 11 años y buscaba agua: un dron israelí mató a Amna en el patio de un hospital en Gaza
Autor: Leonardo Buitrago
Leonardo Buitrago

Amna Ashraf Al-Mufti, una niña palestina de 11 años fue asesinada tras recibir el impacto de un dron israelí mientras buscaba agua en el patio del hospital Kamal Adwan, ubicado en la zona de Yabalia, al norte de la Franja de Gaza.

Lo que le sucedió a Amna no fue un trágico hecho aislado, sino parte de un patrón habitual en el que el ejército de ocupación israelí ataca de forma deliberada y sistemática contra los civiles en el enclave.

Aunque el asesinato de la niña ocurrió el 21 de diciembre de 2024, recientemente comenzó a circular en redes sociales un video que deja en evidencia que fue blanco de un cohete lanzado por el régimen israelí en el momento en que se encontraba cargando un bidón con agua en el patio del recinto de salud y segundos después quedó completamente calcinada.

El registro, publicado inicialmente el domingo, fue verificado por la organización de derechos humanos Euro-Med Human Rights Monitor, que confirmó que la menor, desarmada y sin representar amenaza alguna, fue impactada de manera directa.

“El video muestra claramente que la niña estaba desarmada, no representaba ninguna amenaza y su único movimiento fue recoger agua en el patio del hospital”, denunció la organización en un comunicado.

Euro-Med Monitor confirmó que la niña murió el 21 de diciembre de 2024 y reveló que la madre y el hermano de Amna fueron asesinados previamente por el ejército israelí el 17 de mayo de 2025, cuando intentaban huir de la zona asediada por el régimen sionista, consignó HispanTV.

Caso de Amna prueba que Israel asesina deliberadamente a niños palestinos

El Ministerio de Sanidad de Gaza confirmó a la agencia de noticias EFE que se trata de Amna al-Mufti, y que el vídeo «es antiguo y se remonta al asedio de (el hospital) Kamal Adwan. Su madre y su hermana fueron martirizadas después, hace varios meses, durante la operación Carros de Gedeón en Yabalia (norte de la Franja)».

La ONG pudo conversar con el tío de la niña, Ismail al-Mufti, quien relató que su sobrina salió a buscar agua porque llevaban más de un día sin nada «solo para ser bombardeada directamente», y con
dificultad pudieron recuperar su cuerpo y luego enterrarla tras el alto el fuego de enero de 2025.
De acuerdo con Euro-Med, el «crimen» de Amna es «una prueba contundente adicional de que el Ejército israelí ataca y asesina deliberadamente a niños palestinos como parte de un patrón recurrente de asesinatos sistemáticos desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, que se ha cobrado la vida de más de 18.000 niños».

La ofensiva israelí en Gaza ha causado la muerte de un total de 61.944 palestinos, mientras que 155.886 han resultado heridos desde el 7 de octubre de 2023, reveló el más reciente balance ofrecido por el Ministerio de Salud del enclave.

Relacionados

Leonardo Buitrago

Nueva masacre en Gaza: más de 40 palestinos asesinados por ataques israelíes en zonas civiles

Hace 3 meses
Leonardo Buitrago

Denuncian “muerte lenta” en Gaza: 110 niñas y niños muertos por inanición bajo bloqueo israelí

Hace 1 día
Leonardo Buitrago

Gaza: Múltiples ataques israelíes asesinan a más de 70 civiles palestinos mientras buscaban alimento

Hace 2 meses
Leonardo Buitrago

Estaban en la fila por agua: Unicef denuncia asesinato de siete niños palestinos en ataque israelí

Hace 1 mes
Leonardo Buitrago

Ya son 222 los muertos por inanición en Gaza, la mitad niños, en medio de la ofensiva israelí

Hace 1 semana
Leonardo Buitrago

“Murieron haciendo fila por agua”: Brasil condena a Israel y anuncia apoyo a denuncia por genocidio

Hace 1 mes
Leonardo Buitrago

Israel bombardea zonas de ayuda y colapsa hospital en Gaza: 64 muertos

Hace 2 meses
Leonardo Buitrago

96 niños muertos por hambre: 61 mil víctimas fatales en Gaza por guerra genocida israelí

Hace 2 semanas
Leonardo Buitrago

El reporte de la Embajada Palestina en Chile que expone la barbarie "genocida" de Israel en Gaza

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano