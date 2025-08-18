Denuncian “muerte lenta” en Gaza: 110 niñas y niños muertos por inanición bajo bloqueo israelí

Gaza enfrenta una catástrofe humanitaria sin precedentes. En las últimas 24 horas, 7 palestinos, entre ellos 2 niños, murieron por inanición, elevando a 258 el número total de fallecidos por fallecidos por hambre y desnutrición, debido a la agresión perpetrada por Israel desde octubre de 2023 que incluye el bloqueo al acceso de alimentos y medicinas.

Según informó el Ministerio de Salud de Gaza, de ese total de víctimas, 110 son menores de edad, dejando en evidencia la aplicación deliberada de una política de ingeniería del hambre y muerte lenta, dirigida contra la población civil del enclave, que ha dejado también a 40.000 lactantes en riesgo de muerte por desnutrición aguda.

Según el organismo, otros 100 mil niñas y niños enfrentan graves carencias alimentarias.

Por su parte, la Unicef advirtió que cada día 112 niños caen en la categoría de desnutrición en Gaza.

En la guerra genocida que libra Israel contra Gaza desde el 7 de octubre de 2023, hambre causada por el bloqueo aplicado por el régimen sionista se ha convertido en un arma tan letal como las bombas y drones, ya que más de 2 millones de palestinos enfrentan escasez extrema de alimentos y bienes esenciales.

Desde el 2 de marzo de 2025, el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ha cerrado todos los cruces fronterizos con Gaza, impidiendo la entrada de la mayor parte de la ayuda alimentaria y médica, lo que ha provocado una hambruna generalizada en la Franja.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que las tasas de desnutrición en Gaza han alcanzado niveles alarmantes y que el bloqueo deliberado y los retrasos en la ayuda han causado numerosas pérdidas de vida.

Ataque a hospital en Gaza

En las últimas 24 horas, al menos 47 personas perdieron la vida y 226 resultaron afectadas por los ataques perpetrados por las fuerzas israelíes, agravando aún más la tragedia en Gaza, reportó el corresponsal de Al Mayadeen.

Entre las víctimas se incluyen civiles que se encontraban cerca de hospitales, viviendas y centros de ayuda humanitaria, lo que agrava la percepción de un conflicto que afecta principalmente a la población civil.

El ejército de ocupación israelí bombardeó el domingo el hospital Bautista en la ciudad de Gaz, dejando un saldo de 7 personas asesinadas y decenas de heridos.

De acuerdo con Al Mayadeen se registraron ataques de artillería contra los barrios de al-Zaytoun y Tal al-Hawa, al sur de la ciudad, mientras en Khan Yunis cuatro desplazados murieron al ser impactada la tienda de campaña donde permanecían.

Tras bombardeos perpetrados por las fuerzas sionistas en el sur de Wadi Gaza durante las últimas 24 horas, el hospital Al-Awda informó que recibió 20 heridos, incluidas dos mujeres.

Mahmoud Basal, portavoz de Defensa Civil, señaló que 4 personas perecieron en una carpa que alojaba personas desplazadas en el oeste de Khan Yunis; otros 12 fallecieron en ataques aéreos en distintas zonas de la misma ciudad, y 3 más en Deir al-Balah.

Además, al menos 15 palestinos murieron mientras esperaban ayuda humanitaria, evidenciando la precariedad de los servicios de asistencia y la vulnerabilidad de la población.

Tras los últimos bombardeos, el balance total de la agresión genocida contra Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, elevó a 61 mil 994 el número de muertos y a 155 mil 886 el de lesionados, en su mayoría mujeres y niños.

De acuerdo con el Ministerio de Salud del enclave, desde que Israel intensificó su campaña militar el 18 de marzo, más de 10 mil 400 palestinos han muerto y 43 mil 845 han resultado heridos.

En el caso de los solicitantes de ayuda, se contabilizan mil 938 muertos y más de 14 mil afectados.