Ya son 222 los muertos por inanición en Gaza, la mitad niños, en medio de la ofensiva israelí

La crisis humanitaria en Gaza continúa agravándose a niveles alarmantes mientras el ejército israelí intensifica su ofensiva militar. En las últimas 24 horas, cinco palestinos, entre ellos un niño, murieron por inanición, elevando a 222 el número total de fallecidos por desnutrición y falta de alimentos causadas por el bloqueo impuesto por Tel Aviv.

Según informó el Ministerio de Salud de Gaza, de ese total de víctimas, 101 son menores de edad, lo que refleja el impacto en la población infantil de la guerra genocida que libra Israel desde el 7 de octubre de 2023.

La guerra contra el enclave ya no es solo un conflicto armado, es un genocidio documentado, donde el hambre causada por el bloqueo aplicado por Israel se ha convertido en un arma tan letal como las bombas y drones. Más de dos millones de palestinos enfrentan escasez extrema de alimentos y bienes esenciales.

Desde el 2 de marzo de 2025, el régimen sionista ha cerrado todos los cruces fronterizos con Gaza, impidiendo la entrada de la mayor parte de la ayuda alimentaria y médica, lo que ha provocado una hambruna generalizada en la Franja.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que las tasas de desnutrición en Gaza han alcanzado niveles alarmantes y que el bloqueo deliberado y los retrasos en la ayuda han causado numerosas pérdidas de vida.

Además, la organización ha denunciado que el sistema sanitario está en «una situación catastrófica» y que unas 12.500 personas requieren ser evacuadas de la Franja para recibir atención médica en el extranjero.

Mientras que las estadísticas del Programa Mundial de Alimentos (PMA), revelaron que en julio de 2025 más de 320.000 niños de la Franja de Gaza, corrían el riesgo de sufrir desnutrición aguda y miles de ellos padecían desnutrición aguda severa, la forma más mortal de desnutrición.

Ante este escenario, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA) alertó que ha recibido “mensajes desesperados de hambre” de su personal desplegado en Gaza y catalogó la situación como catastrófica y con niveles de desnutrición sin precedentes.

🚨AUMENTA A 222 LAS MUERTES EN GAZA POR EL HAMBRE Y DESNUTRICIÓN PROVOCADAS POR "ISRAEL"



📍Según el Ministerio de Salud de Gaza, cinco personas han muerto en las últimas 24 horas debido a la hambruna y la desnutrición generadas por "Israel" en la Franja de Gaza.



📍Esto eleva el… pic.twitter.com/riVKgklJG1 — Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) August 11, 2025

Ataques a civiles y centros de ayuda

En las últimas 24 horas, al menos 29 personas murieron cerca de centros de ayuda humanitaria en ataques perpetrados por las fuerzas israelíes, agravando aún más la tragedia en Gaza.

El corresponsal de Al Mayadeen reportó que nueve civiles, seis de ellos niños, murieron en un bombardeo israelí en el barrio de Zeitoun, al sureste de la ciudad de Gaza. En otro ataque, seis personas fallecieron cuando un dron impactó una vivienda en Khan Yunis, una de las zonas más castigadas por la ofensiva.

El Ministerio de Salud de Gaza detalló que, solo durante la jornada del martes, 69 cadáveres y 362 heridos fueron trasladados a hospitales, muchos de ellos en condiciones críticas debido a la escasez de medicamentos y equipos médicos.

Asimismo, reveló que el número total de víctimas de solicitantes de ayuda ascendió a mil 807 fallecidos y 13 mil 21 lesionados.

Desde que arreció la ofensiva israelí contra Gaza, el 7 de octubre de 2023, las cifras oficiales registran 61.499 palestinos muertos y 153.575 heridos