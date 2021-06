Acusan campaña de autoridades de gobierno y empresarios contra propuesta de “cortocircuito epidémico” del Colmed

El pasado lunes, el Colegio Médico (Colmed) presentó un plan con varias propuestas que apuntan a generar un “cortocircuito epidémico” que permita lograr controlar la pandemia del Covid-19 en el país.

En videoconferencia liderada por su presidenta Izkia Siches, el Colmed alertó que “atravesamos el momento más crítico de la pandemia», debido a que el escenario es sombrío y nuestros indicadores epidemiológicos son alarmantes.

«El plan de medidas implementado hasta la fecha no ha sido eficaz en la contención de la transmisión del virus. Si no enmendamos el rumbo hoy, seguiremos lamentando la muerte de miles de personas y el deterioro de nuestra calidad de vida, sabiendo que pudimos haberlo evitado”, destacó.

Ante este escenario, el Colmed propuso un rediseño del denominado plan Paso a Paso implementado por el gobierno, cuyo punto de partida sería un “paso cero” o “cortocircuito epidémico“.

Entre las medidas propuestas se encuentran la de suspender el pase de movilidad; redefinir las unidades territoriales, es decir agrupar las provincias y regiones como un todo.

También se plantea suspender todas las actividades de riesgo que involucren aglomeraciones o reuniones de más de 10 personas en lugares cerrados. Así como el cierre de toda actividad económica no vinculada a la producción y comercialización minorista de bienes esenciales indispensables para los hogares (alimentos, medicamentos), el sector salud y los servicios básicos como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones.

De hecho, desde el comienzo de la pandemia las salmoneras, el sector minero, la construcción e incluso el sector comercial, incluyendo los malls , han continuando con sus actividades.

Estas medidas calificadas como “de shock” por la propia Izkia Siches se implementarían por una sola vez en las regiones que tengan una incidencia de casos por 100 mil habitantes mayor a 10, contemplando una duración máxima de tres semanas.

Campaña contra “cortocircuito epidémico” del Colmed

Desde la presentación del Colmed, el sector privado ha criticado la propuesta del “cortocircuito epidémico” y ha emprendido una campaña en su contra.

“Creemos que la propuesta del Colmed llega un poco tarde, ya que hemos visto que las cuarentenas más estrictas no están funcionando”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes.

Mews cargó contra la propuesta de cierre de todas las actividades productivas salvo las esenciales.

“A nuestro juicio, el plan propuesto conlleva un costo enorme y con resultados inciertos, que seguirán afectando a nuestro sector que ha sido fuertemente golpeados por esta crisis sanitaria, donde ya se han perdido 240 mil empleos”, insistió.

“Como gremio hemos postulado que economía y salud no deben enfrentarse y que cerrar todas las actividades productivas no esenciales del país tampoco es la solución”, agregó.

Según el presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, «salud y trabajo no pueden verse como dos objetivos contrapuestos».

Desde la Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío, Agop (compuesta por Asipes, Asexma Biobío, Asem, CChC Concepción, Corma Biobío, Irade, Pymemad y la Unión de Gremios Pymes Biobío), plantearon que el “lock down” o “cortocircuito” de detención total del país durante tres semanas podría ser el golpe de gracia para muchas pymes y una ralentización grave de las actividades productivas, con la consiguiente pérdida de empleos y recuperación económica.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, dijo que la propuesta “sería una lápida” para muchos comerciantes minoristas que han debido resistir demasiado tiempo con restricciones.

Autoridades del gobierno se han sumado a la campaña en contra del “cortocircuito” propuesto por el Colmed, llegando incluso a pedir a los comerciantes que hagan público su descontento.

El usuario de Twitter, @Jaime81395728 , publico una serie de videos denunciando lo que describió como una convocatoria del Ministerio de Economía a distintos lideres dentro de gremios y asociaciones del comercio con la clara intención de motivar una campaña de rechazo a las propuestas que el Colegio Médico.

En uno de los videos se puede escuchar al seremi de Economía de Ñuble, Dalibor Franulic, manifestar su preocupación por la propuesta del Colegio Médico, la cual según él «practicamente cerrarán el país por tres semanas», por lo que plantea que “la única manera que tenemos nosotros de poder rechazar esa propuesta es con la ayuda de los gremios, y en este caso de ustedes”.

«No les estamos pidiendo que salgan a la calle a protestar pero si que lo salgan a hablar a los medios, a los diarios, a las radios, a las revistas (…), porque esa es la única forma de poder parar esto”, solicitó Franulic a los invitados al encuentro.

Durante el video, también se puede apreciar al seremi reconocer que no están cumpliendo con el aforo permitido. “Les voy a pedir que no saquen fotos ni grabemos porque claramente no estamos respetando el aforo”, les señala Franulic a los comerciantes reunidos en una sala en la Intendencia de Ñuble.

En varios momentos se acusa un juego político por parte del Colmed, describiendo las propuestas del organismo como un intento para generar un descontrol con fines políticos. De hecho, incluso se llega a ejemplificar las elecciones de el pasado domingo como un ejemplo de aquel «descontrol».

En otro de los videos, un funcionario quien se identificó como un representante de la Intendencia de la Región del Ñuble, describió lo que llamaba un escenario devastador para sectores como los gimnasios y jardines infantiles. Ante esto , tanto el Seremi de Economía como el representante del intendente hicieron un llamado conjunto a «difundir que efectivamente no podemos tener medidas más restrictivas de las que existen porque eso llevaría a la quiebra de los negocios».

Asimismo, advierte sobre lo desastroso que sería para la maquinaria política, «sacar un engranaje o eslabón (…) que desvirtúa los procesos económicos».

“Lo que nosotros queremos es que ustedes nos ayuden a difundir que no podemos tener más medidas restrictivas de las que ya existen, porque eso, aunque tengamos todas las ayudas, llevaría a la quiebra a todos. Por eso necesitamos que ustedes empiecen a vociferar el descontento que tienen con el Colegio Médico. Aquí hay un juego político que pasó lo sanitario, buscando desestabilizar todo. Se está buscando generar un descontrol con fines políticos y ha quedado demostrado desde hace un tiempo atrás”, afirma Franulic en el material audiovisual revelado.

Explicación de Franulic

Ante la polémica generada por la difusión en redes sociales de los videos, el seremi Dalibor Franulic sostuvo que sólo se reunieron con distintos grupos que «manifestaron su preocupación» respecto al plan para enfrentar la pandemia presentado por el Colmed.

“Como Seremía de Economía mantenemos una relación permanente de diálogo con los gremios de la región, enfocados en nuestra misión de prestar todo el apoyo para el desarrollo de los emprendimientos locales de forma que puedan ponerse en pie en momentos en que nuestro país y el mundo se encuentran afectados por la pandemia del coronavirus”, dijo en un comunicado.

“Hemos generado reuniones con ellos para dar a conocer los alcances del plan de apoyo para las pymes y las dos nuevas leyes que entraron en vigencia esta semana para entregar nuevas ayudas directas”, agregó.

Según Franulic los mismos gremios «manifestaron su preocupación respecto al plan presentado por el Colmed dado los fuertes impactos que generaría ésta en el sector del comercio y otros rubros. Dentro de los temas discutidos, se abordaron posibles cursos de acción de manera que los gremios pudieran dar a conocer su postura como un actor relevante en el debate público”.

Reafirmó que como seremi manifiesta su completo apoyo a todos los emprendedores que se han visto fuertemente afectados por la pandemia y aseguró que «seguiremos trabajando para entregar ayudas directas que les permitan volver a levantar sus negocios y recuperar los empleos perdidos por la crisis sanitaria”.

Solicitud de informe

En tanto, desde la Intendencia de Ñuble manifestaron que “el intendente ha solicitado un informe respecto de la situación ocurrida para tener mayores antecedentes y así analizar lo ocurrido”.

Respecto si se tomará alguna medida, el intendente, Cristóbal Jardúa sostuvo que “luego del informe solicitado, se verán cuáles son los pasos a seguir respecto de esta situación”.

Pronunciamiento del Colmed

Desde el Colegio Médico, su secretario general, José Miguel Bernucci, se refirió a los videos publicados y manifestó a Radio La Discusión que “la verdad es que nosotros nos enteramos a través de las redes sociales y medios de prensa, pero no tenemos claridad si esto se trata de una reunión privada o de una opinión personal. Si fuera así, no habría mayor problema, cualquier persona puede ejercer su derecho a opinar sobre lo que le parezca bien o mal de una propuesta pública que hace el colegio”.

Sin embargo, añadió, “si esto se hace en el contexto de una orden gubernamental, si fuera el gobierno el que está poniendo en práctica esa orden, obviamente que el tema es más complejo, porque la única información oficial que tenemos es que el Ministerio de Salud quedó de evaluar la propuesta para poder dar a conocer su parecer”, afirmó el dirigente gremial.

Luego del anuncio del ministro de Salud, Enrique Paris, respecto a la conformación de una mesa de expertos para evaluar cambios en el plan Paso a Paso y la incertidumbre respecto a si el Colegio Médico participará de la instancia, el presidente (s) del gremio, Patricio Meza, confirmó que ya fueron contactados desde el Gobierno.

En diálogo con Radio Cooperativa, el especialista comentó que “ayer (jueves) me llamó el jefe de gabinete del ministro de Salud, en la cual nos confirmaba la realización de esta actividad el día de mañana (sábado) (…) ya que fuimos invitados formalmente por parte del Ministerio de Salud para integrarnos a estas conversaciones, este grupo de trabajo para sociabilizar la modificación a la estrategia Paso a Paso”.