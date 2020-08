Alcalde de Concepción critica «transición» del Plan Paso a Paso

El aumento de contagios por COVID-19 en la región del Bío Bío obligó a Penco a volver a la fase 1 de cuarentena y a Hualpén, Talcahuano y Concepción a la fase de transición, lo que ocurrirá a partir de este viernes a las 23 horas.

Una medida que es criticada por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz (DC), porque tiene «mucha letra chica», por lo que advierte una confusión en la población, además de que, a su criterio, la cuarentena en este lugar debe ser más estricta y no solo los fines de semana.

«Es una acción a medias tintas, que lo único que va a hacer es generar mayor incertidumbre en la ciudadanía», aseveró el edil, quien ve la medida con incredulidad porque «vamos a seguir viendo imágenes de grandes aglomeraciones en el centro de la ciudad de Concepción y situaciones complicadas en el comercio ambulante, donde hemos tenido una situación de rebrotes compleja para la comuna».

En una entrevista con 24 Horas, con fecha del 20 de agosto, señaló que respecto a esta transición o cuarentena relajada «no podemos seguir con medidas aleatorias y que no van enfocadas a enfrentar mejor la pandemia. Este Plan Paso a Paso es un plan muy centralista que ya no es Paso a Paso, sino es Tropezón a Tropezón, donde no han sido considerados los municipios para planificar de mejor manera cómo aplicamos estas medidas».

En la fase de transición, los chilenos podrán salir de sus casas de lunes a viernes, manteniéndose los toque de queda en la noche. Mientras que en los fines de semana y días feriados rige la cuarentena.

Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal), desde la plataforma de vigilancia epidemiológica Epivigila, reportó en Bío Bío 246 nuevos contagios, para un total de 1.721 casos activos con la enfermedad; 170 muertes desde el inicio de la pandemia y 13.110 recuperados de la infección respiratoria, de un total de 14.994 confirmados con la enfermedad.

