Alcaldes electos entregan carta en La Moneda y rechazan hospitalización por Covid en consultorios de red primaria

Un grupo de alcaldes recién electos de la Región Metropolitana dejó el miércoles en el Palacio de La Moneda una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera “exponiendo su malestar por la transferencia de responsabilidades a la salud primaria, al pretender crear salas de hospitalización para personas enfermas de Covid-19 en los consultorios de la red de salud primaria”.

En la misiva, los alcaldes electos por Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo Peiretti; Estación Central, Felipe Muñoz; San Miguel, Erika Martínez; El Bosque, Manuel Zúñiga; Quinta Normal, Karina Delfino; La Cisterna; Joel Olmos; y San Bernardo, Christopher White, lamentaron que desde el Gobierno no hagan caso a las recomendaciones de asociaciones médicas y que reconsideren esta decisión de reconversión y asignación de camas, señalando incluso que no están las condiciones logísticas y económicas.

«El gobierno ha sido testarudo en la toma de algunas decisiones durante la pandemia, ha ignorado las recomendaciones de expertos e incluso uno podría decir que ha faltado al propio sentido común (ventas por delivery, el regreso a clases sin la protección adecuada, etc). Por esto, como alcaldes exigimos que se considere la experiencia territorial de los municipios y que se acojan todas las medidas que hemos planteado en esta carta dirigida al presidente de la República», señaló el acalde electo de San Bernardo, Christopher White.

Luis Astudillo, edil elegido por la comuna de Pedro Aguirre Cerda acusó el potencial colapso de los recintos de salud municipales, por estas mencionadas iniciativas gubernamentales de atención, pidiendo reconsiderar esta decisión: “Se quieren implementar, las unidades de observación prolongadas lo que va a generar un colapso en nuestra red de atención primaria, nosotros no contamos con los medios para poder gestionar, pero por sobretodo, para poder cuidar la salud de nuestra gente, no tenemos los recursos humanos, no tenemos la logística, tenemos pocas ambulancias, lo cual nos va a generar tremendos problemas a la hora de poder generar a nuestros pacientes, entonces le exigimos al gobierno, Al ministro de Salud, especialmente, a que reconsideren esta decisión y que se instalen hospitales modulares en los recintos hospitalarios de referencia”.

Por su parte, Karina Delfino, quien encabezará la comuna de Quinta Normal, se refirió a la situación financiera compleja, con que se encontrarán los municipios para enfrentar aquellas situaciones sanitarias.

“Estamos con un grupo de alcaldesas que adhirieron a la carta, porque creemos que el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, ha sido bien irresponsable, que hoy día esta traspasando responsabilidad, a municipios que se encuentran en una situación financiera muy compleja, y es una responsabilidad que debiera ser por parte del Gobierno, Hoy día hay una gestión muy deficiente en el manejo de la pandemia, El Gobierno no ha hecho caso al Colegio Medico y a otras asociaciones de medicina, que han hecho propuestas muy interesantes, que van en el sentido de ir en sentido de superar la pandemia y que lamentablemente, no han podido superar esas medidas”, explicó, citada por Radio Portales.

En el documento, los ediles acusan que “ante el inminente colapso del sistema de urgencia hospitalaria apuestan a endosar, como ya lo hicieron con la estrategia de trazabilidad, la responsabilidad de hospitalización en la Atención Primaria de Salud (APS) a través de la implementación de Unidades de Observación Prolongada”.

El texto apunta a que la situación implica “aumentar la capacidad de camas, en nuestros dispositivos de urgencia SAPUS y SAR, para atender y sostener pacientes de bajo y moderado riesgo que sufran los embates del virus Covid-19, pero sin financiamiento inmediato, ni la generación de condiciones adecuadas de infraestructura, logística, RR HH, insumos, elementos de protección personal y equipamiento necesario”.

“Nos llama profundamente la atención decisiones arbitrarias de parte de la autoridad que con un mínimo de apoyo logístico, técnico y financiero se pretenda llevar a cabo por mandato la implementación de estas Unidades de Observación Prolongada”, agregó.

Los alcaldes cuestionaron que “surgen legítimas dudas en el diseño e implementación y advertimos que delegar este tipo de responsabilidades a los municipios a través de la salud primaria, es un riesgo ya que eventualmente significa un freno a la derivación hospitalaria, trasladando la criticidad de los casos sin un adecuado soporte operacional y especializado, lo que representa un riesgo latente en que los pacientes agraven al no poder recibir los cuidados pertinentes”.

De esta forma, los jefes municipales apuntaron a que “la solución no va por la línea de las Unidades de Observación Prolongada (UOP), a no ser que sea fruto de una planificación entrenamiento y recursos humanos reforzados y con soporte técnico adecuado. Así también, creemos que resulta primordial que, más que trasladar esta responsabilidad a la APS, el gobierno debe disponer de recursos que permitan implementar más hospitales modulares, o bien lugares que cumplan estándares médicos idóneos que den garantías a la población respecto de brindar las condiciones de seguridad y dignidad adecuadas ante este complejo escenario sanitario”.

Finalmente, las autoridades comunales hicieron un llamado al Gobierno a “asumir una nueva estrategia sanitaria para enfrentar el SARS-COV2 mediante un enfoque preventivo que tenga como objetivo la disminución de la circulación viral, así como un cambio en la gobernanza de la crisis y democratización de la toma de decisiones. Lo anterior, implica indudablemente hacer un reforzamiento de la APS”.

Los puntos de dicha estrategia son:

– Disponga de recursos que permitan a las familias quedarse en sus casas teniendo resueltas sus necesidades básicas a través de una batería de ayudas sociales de modo de reducir movilidad para que las cuarentenas cumplan efectivamente su cometido.

– Garantizar la disposición permanente y en todos los espacios elementos de protección personal para todo el personal de salud.

– Mejorar la trazabilidad por medio de la implementación de protocolos, tecnologías, mayor personal y recursos destinado para estos efectos.

– Mejorar la cadena logística de distribución de las vacunas para asegurar el aumento de la inoculación de la población en el corto plazo.

– Integrar la Mesa Covid del gobierno, de modo que ésta incluya a representantes de los municipios y expertos en salud pública con el objeto de que se tomen decisiones mucho más efectivas y pertinentes a la realidad territorial.

– El Minsal debe transparentar todos los datos relativos al comportamiento de la pandemia para que cada territorio tome la mejor decisión con la información real y no sobre supuestos y/o datos tardíos.

– Inyectar recursos para personal, logística, equipamiento e insumos destinados exclusivamente para acciones de prevención, mitigación y superación que protejan la salud a grupos prioritarios.

– Desplegar Equipos territoriales que apunten a que las cuarentenas sean más efectivas para disminuir la movilidad, a través de acciones y estrategias que eviten aglomeraciones de personas en lugares públicos, a la vez de vigilar el correcto uso de las medidas preventivas (mascarillas, lavado de manos o alcohol gel y distanciamiento físico).

– Revisión de los criterios de definición de “actividad esencial” aplicado a la actividad económica.