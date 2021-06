Confirman que primera paciente con variante Delta de Covid-19 mintió: Asistió a funeral y se paseó por varios lugares de San Javier

“Lamentablemente, la paciente no respetó todas las indicaciones que dio la Seremi de Salud de la región Metropolitana. Viajaba con un permiso que indicaba claramente que el vehículo en el cual ella se desplazaba no debía hacer ninguna parada en el camino y, además, la dirección a la cual ella se debía dirigir directamente y ella en conjunto con las personas que residían en esa dirección no podían salir de la casa por 10 días y además no podían recibir visitar”, indicó la Seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán.