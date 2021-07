Congreso inicia interpelación al ministro Enrique Paris por manejo de la pandemia del Covid-19 en Chile

Durante la tarde de este martes 20 de julio, se lleva a cabo en el Congreso la interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris, para que rinda cuentas en relación a la gestión de la pandemia.

La interpelación surge desde un grupo de parlamentarios de oposición, quienes la ingresaron este miércoles al conseguir las 52 firmas necesarias. La acción tiene como objetivo que el titular de la cartera de Salud pueda ser consultado respecto del manejo de la pandemia y en específico sobre el ingreso de la variante Delta al país, en torno a la que se ha generado una serie de contradicciones entre la autoridad sanitaria y la paciente contagiada.

Este proceso fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 1 de junio con 66 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.

El interrogatorio estará a cargo del diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Miguel Crispi (Revolución Democrática), quien indicó que el objetivo es esclarecer el trabajo del Minsal frente a la pandemia del Covid 19 en Chile.

Crispe señaló que espera que el titular de Salud no tome la interpelación como una crítica o un ataque personal.

“Ojalá tenga una actitud lo más dialogante posible, que no se sienta atacado con las preguntas que le vamos a hacer”, indicó Crispi, quien agregó que “vamos a interrogarlo sobre temas que son muy relevantes para la población, vamos a hablar sobre las fronteras, vamos a hablar sobre la tercera dosis, sobre la situación que viven los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Recordemos que esta interpelación nace en gran parte por ellos mismos, por los gremios de la salud que nos emplazan a que podamos interrogar al ministro por la situación tan dificultosa que están viviendo los centros de salud a lo largo de todo Chile que no ha mejorado porque bajan los casos”, dijo, citado por Diario U de Chile.

No obstante, Crispi adelantó que “las preguntas van a ser incómodas”. Entre estas, detalló, estará la situación de los trabajadores de la salud. “No porque bajen los contagios la situación de estrés que están viviendo se ha resuelto”, afirmó.

A esto se sumará la posibilidad de implementar una tercera dosis de vacunas contra el Covid-19 y, además hablar “de la gobernanza, de la transparencia”, dijo citado por La Tercera.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida, estimó que “las interpelaciones son necesarias en una democracia”. Al mismo tiempo sostuvo que “lo que no puede pasar es que se responsabilice al ministro Paris por la pandemia o por el Covid. Creo que la actuación del ministro Paris ha sido exitosa”, destacando además la baja tasa de positividad y el alto porcentaje de la población vacunada contra el virus.

En tanto, el diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud, estimó que el interrogatorio “es una pérdida de tiempo”, porque “hoy día hay menos de mil casos, la interpelación siempre busca, de alguna forma, llamarle la atención al ministro. Yo no sé de qué le van a llamar la atención al ministro Paris cuando hoy día tenemos 901 casos de positividad, cuando hay varias regiones que su toque de queda está a las 12 de la noche, donde ha bajado ostensiblemente la cantidad de gente que está en la UCI. Este es un autogol, creo que le salió el tiro por la culata al Frente Amplio, al diputado Crispi, y será una oportunidad para el ministro Paris para que pueda lucirse en cuanto cómo han bajado los casos en nuestro país”.



Desde La Moneda rechazaron el proceso de interpelación a Paris. El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, manifestó que “se quiere hacer un punto político (…) No han sabido cómo seguir pegándole al gobierno”.

“Hay un interés más bien político. El ministro ha estado 58 veces exponiendo en el Congreso desde que asumió como ministro, en todas las sesiones y comisiones que se le ha pedido. Entonces, que se ocupe como argumento que el gobierno no escucha, no es así. Se quiere hacer un punto político, otra vez más como lo hicieron con la acusación constitucional, porque no han sabido cómo seguir pegándole al gobierno”, dijo.