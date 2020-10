Correos del Minsal confirman que el sistema Epivigila falló desde marzo

Una serie de correos electrónicos enviados desde el pasado marzo en adelante, entre funcionarios del Ministerio de Salud (Minsal), demuestran que el sistema Epivigila, desde su implementación, mantuvo errores graves de funcionamiento.

Las principales fallas se habrían reportado en el “software de monitoreo de registros de enfermedades infecciosas”, que no habría permitido mantener un catastro claro de los infectados por COVID-19.

De acuerdo con reportaje publicado Radio Bío Bío, «incluso se puede establecer que el martes 24 de marzo reconocían que llevaban 48 horas sin poder bajar los datos de la plataforma».

Según los mismos correos, el miércoles 25 de marzo ya se habla de la necesidad de cursar sanciones al proveedor de la tecnología, que es la Universidad de Valparaíso,.

Asimismo, revelan que las principales autoridades del Ministerio de Salud (Minsal), incluido Jaime Mañalich y Paula Daza, estuvieron al tanto de la problemática.

Por su parte, los funcionarios del Departamento de Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública habían detectado que el software “Reveno-EPIVIGILA” no cumplía con lo establecido en el convenio firmado durante el mes de agosto de 2019, ya que no dejaba tener un monitoreo continuo del avance de la pandemia en Chile.

El reportaje escrito por Néstor Aburto y Nicolás Espinoza Riquelme. plantea que aunque el presidente Sebastián Piñera declaraba a los medios que Chile estaba “mejor preparado” que Italia, una nación fuertemente golpeada por el virus, la verdad es que se abordaba la crisis sanitaria con improvisación.

En los correos electrónicos a los que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, se pudo detectar que desde el 6 de marzo el sistema de conteo de casos de COVID-19 vía Epivigila presentaba fallas.

De hecho, en un mensaje enviado el 24 de marzo por Johanna Acevedo, ex jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal, al entonces ministro Mañalich, le advirtió sobre los problemas del sistema Epivigila.

“Estimado ministro: Frente a la contingencia que tenemos por CORONAVIRUS, necesito que TICs comprenda la prioridad y urgencia de este proyecto (Epivigila)”, escribió Acevedo, a la par que detalló los problemas que presentaba el sistema.

“La plataforma NO está en alta disponibilidad (Tiene parámetros restrictivos), según lo solicitamos hace meses, lo que incide en intermitencias del sistema o se queda pegada cuando hay muchos usuarios al mismo tiempo o que no se guarden correctamente las notificaciones. Ayer de hecho estuvo caída 2 horas continuas en la mañana”, advirtió a Mañalich.

También hizo hincapié en que había restricciones para la descarga de la información, dando cuenta que a la fecha de envío del correo llevaba “48 hrs sin poder descargar la base de datos”. A esto se suma que advirtió que la “plataforma Ministerial de correos también ha fallado, lo que incide en los correos de alerta frente a nuevas notificaciones o que los correos MINSAL no lleguen a los destinatarios”.

Las fallas reportadas tuvieron respuesta por parte del Minsal.

Carmen Gloria Chacana, quien en ese entonces fungía como jefa del departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, le indicó a Acevedo que “los problemas presentados por el sistema tienen una única causa: problemas en el código del Software”, y le indicó que “estos antecedentes han sido reportados oportunamente al equipo del Departamento de Epidemiología y al Proveedor. Evidencia de esto es que desde el 6 de marzo tenemos el siguiente historial de cambios de versión que el proveedor ha debido corregir”.

En otro e-mail, la misma Chacana le notificó a Acevedo que producto de los problemas detectados en Epivigila, corresponde la aplicación de una multa al proveedor -la Universidad de Valparaíso- y que se estaba realizando un informe técnico para argumentar la aplicación de la sanción.

En correos posteriores enviados entre ambas funcionarias se siguieron reportando los errores de Epivigila.

A raíz de las graves fallas registradas y que no permitían un monitoreo continuo, desde el Minsal se tomó la decisión de regresar al sistema manual o antiguo, es decir, cubriendo las estadísticas a mano vía llamado diario a los servicios de salud para que informen sobre los números que mantenían, recordó Radio Bío Bío.

El pasado 13 de julio la Contraloría General de la República publicó un informe en que ordenó un sumario administrativo luego de que constataran errores en las cifras de contagios informadas por la autoridad de Salud y que se almacenaban en la plataforma Epivigila

Este sumario permitiría evitar las diferencias sustantivas con lo que informaba en ese momento Epiviglia, tal y como quedó acreditado en el correo enviado por Jhanna Acevedo a Jaime Mañalich.

La situación se hizo más grave cuando la Fiscalía solicitó los mensajes compartidos entre los funcionarios del Minsal y el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, con el fin de determinar si existió manipulación de datos por parte de las autoridades en el manejo de la pandemia.

Una hipótesis que fue confirmada por la exjefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud (Minsal), Andrea Albagli Iruretagoyen, quien en su declaración ofrecida el pasado 30 de septiembre a la Fiscalía aseguró que hubo un manejo irregular de los datos de la pandemia y afirmó que a los funcionarios les pidieron “manipular los datos”.

“Recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información (…) El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo hicimos”, indicó la profesional según reza en su declaración.

El reportaje de Radio Bío Bío concluye que en los correos analizados se pudo evidenciar que «no existía confianza alguna en el sistema Epivigila por lo cual se habría vuelto al mecanismo antiguo, es decir, llenado de fichas de forma manual».

Asimismo, planeta que a pesar de los problemas que eran del conocimiento de las autoridades del Minsal, en ninguna de las alocuciones realizadas en marzo pasado reconocieron los fallas de Epivigila.

