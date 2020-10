Denuncia sobre manipulación de cifras de la pandemia pone al gobierno de Piñera contra las cuerdas

El Gobierno de Sebastián Piñera enfrenta una profunda crisis a raíz de la investigación del Ministerio Público referida al manejo de la pandemia de COVID-19 en el país.

Desde La Moneda insisten en negarse a entregar la información solicitada al Ministerio de Salud (Minsal), mientras que una exfuncionaria de este despacho denunció que le pidieron manipular las cifras sobre el brote de coronavirus.

Los abogados de Piñera, del ex ministro Jaime Mañalich y los subsecretarios Arturo Zúñiga y Paula Daza solicitaron a la Corte Suprema desestimar la petición de la Fiscalía respecto a incautar los correos electrónicos del Minsal.

De acuerdo al documento emitido hacia el máximo tribunal del país, la «realización de una diligencia de entrada, registro e incautación de correos electrónicos, que incluyen necesariamente el examen de documentos reservados» podría afectar la «seguridad nacional».

Asimismo, el texto califica de «infundada» y «precipitada» la instancia del Ministerio Público referida al manejo de la pandemia, junto con argumentar que se tratan de “meras elucubraciones”.

El texto asevera que la solicitud de incautación “resulta carente de límites razonables y excesiva”, mientras que la “investigación se sostiene sobre hechos atípicos. El Ministerio Público no ha hecho siquiera el esfuerzo por explicar cómo y en qué forma podemos estar frente a hechos que preliminarmente pudieran revestir el carácter de delito”.

Cabe destacar que la misma Corte dio un plazo al Minsal para facilitar los documentos pedidos por la Fiscalía, una situación criticada por el ministro Enrique Paris.

El titular de salud afirmó que la diligencia de la Fiscalía «resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo».

Aseguró que la Fiscalía “derechamente ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo”, ya que los funcionarios del Minsal están “trabajando a tiempo completo en la contención de la pandemia dedicando incluso parte de la jornada de nuestros funcionarios a extensas declaraciones” ante el Ministerio Público.

Manipulación de datos

Las dudas sobre la actuación del Gobierno frente a la pandemia se hicieron más fuertes a raíz de que la exjefa de Enfermedades No Transmisibles del Minsal, Andrea Albagli Iruretagoyen, revelara en su declaración ante la Fiscalía, que hubo un manejo irregular de la imformación y que los funcionarios les pidieron “manipular los datos” para no exceder lo reportado por el exministro Mañalich.

Albagli señaló en su declaración que a mediados de abril había dos formas de comunicar los datos del avance de la pandemia a la opinión pública: «Reportes diarios, (con los) que no teníamos vinculación, lo hacía el ministro con la jefa de gabinete, que es el que se entrega al público», y los informes epidemiológicos, en los que ella trabajaba.

Dijo que existía un criterio para contar a los contagiados: que el caso estuviera reportado en el sistema Epivigila (un software del Minsal donde se concentran los contagios reportados por los médicos y las seremi) y que contara con un examen PCR positivo en laboratorio. «Si una persona estaba en Epivigila como covid positivo, pero no tenía examen, no se lo consideraba«, reveló.

La profesional relató que su jefe fue inicialmente Johanna Acevedo, exjefa de Epidemiología. “Luego, a mediados de abril, Johanna es ascendida a ser jefa de división, por lo que pasó a ser Rodrigo Fuentes jefe de departamento, un mes y medio. Después es reemplazado por el actual jefe que es Rafael Araos».

De acuerdo al testimonio de Albagli, quien renunció al Minsal el 15 de septiembre, la solicitud de manipular los datos la hizo su jefatura directa, pero sostuvo que la petición se hizo a “nombre del Gabinete” del Minsal.

“Recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información (…) El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo hicimos”, indicó la profesional en la declaración ofrecida el pasado 30 de septiembre, según detalla el citado medio.

Para ratificar sus dichos la exfuncionaria mencionó a seis testigos y además, entregó correos suscritos por ella, en los que manifestó reparos técnicos a la manera en que se estaban manejando los registros de la pandemia, sin que la autoridad adoptara medidas.

Los fiscales le consultaron sobre cuál fue su reacción ante estos hechos: «sé que había acuerdo entre mis pares, pero solo yo lo verbalicé. Rodrigo Fuentes me responde que era correcto, que era una irregularidad y luego volvió con una segunda propuesta”.

Después le preguntaron si hubo alguna preocupación por las diferencias, a lo que Albagli respondió que “solo en una ocasión, verbalmente, Johanna Acevedo manifestó que estaba preocupada y buscando que esto fuera reparado por el ministro (…) Enviaré los correos que tengo al respecto y una imagen del sistema paralelo creado por el ministro (…) Me llegó y lo guardé para tener registro. Ninguno de los dos eran un sistema avalado por el Departamento de Epidemiología”.

En el interrogatorio, la profesional, que es psicóloga de la Universidad Católica, magíster en Salud Pública en Toronto y magíster UC en Epidemiología, dijo que “hicimos un análisis sobre el riesgo de morir por Covid en diferentes personas, se dio que los adscritos a Fonasa tenían mayor probabilidad de morir que aquellos que estaban en Isapre«.

En el documento titulado “Análisis fallecidos”, enviado el 22 de junio a la jefa de la DIPLAS, Johanna Acevedo, y al jefe del Departamento de Epidemiología, Rafael Araos ,remarcó que “se observa que dentro de la totalidad de casos confirmados, la probabilidad de morir por Covid es un 86% mayor en personas adscritas a Fonasa en comparación con personas adscritas a isapre, ajustando por sexo, edad y presencia de enfermedades crónicas. Si este análisis se limita a la población con Covid confirmado que fue hospitalizada, este parámetro aumenta, y la probabilidad de fallecer por Covid en población Fonasa es más del doble”.

«Me pareció información relevante y lo informo a las jefaturas. Hace unos días el ministro Paris dice que hay información que descarta la relación entre letalidad y pobreza, eso falta a la verdad, ya que si bien son modelos complejos sujetos a mejora, al menos hay información relevante que lo sugiere, así que cuando está descartada, no existe información que pueda descartar esta información. Ese correo lo envié el 22 de junio”, subrayó.

Al respecto, explicó que cuando se empezó a hablar de meseta, nueva normalidad y retorno seguro, estas fueron recomendaciones que vinieron del “gabinete del ministro o subsecretaría, nunca vinieron de Epidemiología, es más, mi jefatura, Johanna Acevedo, nunca estuvo de acuerdo, no estábamos en una meseta, no se podía hablar de meseta”.

«La primera cifra de recuperados tampoco pasó por Epidemiología, fue de gabinete. Nos pidieron publicarlas pero yo señalé que no era ético«, explicó, al tiempo que señaló que ese fue uno de los motivos de su renuncia.

“Cuando nos piden manipular la base de datos, que aunque no se haya hecho, se tomó una decisión que si bien no es falta administrativa, sigue siendo reprochable por una decisión de no informar todo lo que se podía informar”, declaró, tal y como reseñaron Cliper y El Mostrador.

Zúñiga niega manipulación de datos del Minsal

Ante las críticas que despertó el testimonio de Andrea Albagli dobre manipulaciones en las cifras e informaciones sobre la pandemia, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, afirmó que nunca se ha modificado información respecto a los contagios de COVID-19 datos durante su gestión

«Eso nunca lo vi y eso es lo que siempre hemos afirmado (…) Cada vez que se entregó información fue para poder entregarlo de la forma más oportuna posible contando con todas las dificultades que requiere el manejo de una pandemia«, agregó el funcionario en una entrevista para Radio Duna.

Zúñiga negó haber conocido a Abagli personalmente o haber entablado alguna interacción mientras ella estaba en el Minsal.

