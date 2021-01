Denuncian trato diferenciado en la aplicación de medidas contra “fiestas clandestinas” de acuerdo con la clase social

Durante la semana se ha reportado un aumento significativo de personas contagiadas por el Covid-19. De hecho este sábado el Minsal informó que en las últimas 24 horas se han registrado 4.361 nuevos casos.

Buena parte de este incremento se debe a la realización de las llamadas “fiestas clandestinas“, en las que no se respetan las medidas biosanitarias, por lo que constituyen focos de contagio.

Aunque las masivas fiestas se han celebrado en varias comunas del país, la aplicación de medidas contra los asistentes a estas reuniones no ha sido la misma y ha dependido del estrato social.

El portal La Izquierda Diario recordó que durante el reporte del pasado jueves 7 de enero, al ministro de Salud, Enrique Paris, se le preguntó por las fiestas realizadas en Cachagua y Zapallar a la que asistieron jóvenes provenientes de la zona oriente de Santiago -incluyendo a familiares de diputados del oficialismo-. Sin embargo, el titular de Minsal optó por referirse a estos encuentros como “fiestas privadas” y no “fiestas clandestinas” como es el nombre que reciben las celebraciones realizadas en comunas.

Según Paris en estos casos se hace más difícil para fiscalizar, a no ser que un tercero denuncie los hechos.

Además, decidió no mencionar a las comunas donde se realizaron los eventos, señalando que “por el momento no quiero nombrar a ninguna localidad, nosotros nos hemos contactado con la autoridad sanitaria; la doctora Paula Daza llamó al alcalde de esa comuna, y obviamente que independiente de la comuna, si es que hay que hacer un sumario sanitario o una denuncia ante la justicia, obviamente que se hará”.

Ante las críticas que generó la omisión del nombre de la comuna, Paris decidió revelar este sábado que la fiesta tuvo lugar en Cachagua, comuna de Zapallar.

“El día jueves, cuando esta noticia estaba en evolución y solo teníamos los videos, no quise nombrar a ninguna localidad, pero ahora que sí están identificadas me pronuncio muy negativamente contra la fiesta clandestina que se realizó en Cachagua”, indicó.

Paris destacó que se han confirmado 20 casos de coronavirus entre los asistentes a la fiesta, luego de practicados los test PCR, y que también se realizan los análisis respectivos para detectar si hay presenica de la variante británica. De hecho, si se comprueba esto, “la responsabilidad va a ser mayor”, aseveró Paris.

Sin embargo, la falta de detenidos en Cachagua, donde el cuerpo policial de Carabineros sólo emitió un parte por “exceso de ruido” y la Fiscalía abrió una investigación, contrastó con las acciones policiales llevadas a cabo en otros sitios que se reportaron fiestas clandesntinas.

Incluso, varios de los participantes, entre ellos hijos de políticos y de figuras de la élite chilena, subieron a sus redes sociales videos del festejo días después de la celebración, dejando claro que no fueron objeto de ninguna sanción.

Al repecto, la Izquierda Diario planteó que han sido evidentes las diferencias en la actuación de Carabineros para reprimir estos eventos masivos en el marco de la pandemia, y se refirió al ejemplo de Valparaíso, donde se realizó una denuncia de una fiesta donde asistieron más de 30 personas y cerca de una decena de jóvenes fueron llevados detenidos y sancionados con multas por asistir al evento.

“La institución policial justifica estas acciones, ya que al categorizarla como “ fiesta clandestina” se puede desalojar el recinto, ya que cobra entrada y vende productos al interior como alcohol; en cambio, las “fiestas privadas” solo pueden cursar solo un parte”, cuestionó La Izquierda Diario.

Según este medio, los habitantes de Zapallar han denunciado haber recibido hostigamiento de parte del alcalde Gustavo Alessandri Bascuñan ( IND- UDI), he incluso, le han manifestado su molestia por fiestas realizadas por el sector “acomodado” de la comuna y en los restaurantes ubicados frente al mar, “sin embargo, el alcalde no ha aplicado medida alguna”.

Ante la polémica, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decidió negar este sábado que haya “arbitrariedad” o trato diferenciado y aseguró “que no existen carretes VIP ni de segunda categoría, lo que hay son delitos sanitarios”. “A nosotros no nos importa el origen, comuna o cuenta bancaria de quienes asisten u organicen estas fiestas. Los vamos a perseguir igual”, insistió Delgado en rueda de prensa.

Tratamiento de los medios

Otro de los puntos que han causado indignación dentro de los ciudadanos es el tratamiento de los medios de comunicación a las “fiestas clandestinas” de acuerdo con el sector en donde se realicen.

Detenciones en ñuñoa…pero no mostraron como llevaban detenidas las 53 persona del matrimonio en las Condes….

¡¡¡Rara la wea !!! pic.twitter.com/dJ6ZbJGhqg — Tahiel Canio 🌿 (@PaTahiel) January 9, 2021

A través de las redes sociales, varios usuarios han hecho visible como se decide ocultar los rostros de los asistentes a las fiestas clandestinas en comunas como Las Condes y mostrar la de los que acudieron a las realizadas en Ñuñoa.

Las Condes : Fiesta de más de 200 asistentes, 53 detenidos, 150 escaparon, no hay imagenes de su detención en la TV y retén movil



Ñuñoa : Fiesta de más de 79 asistentes, 79 detenidos, hicieron un pasillo para grabarlos en la TV, con guanaco y camión de imputados#Zorronavirus pic.twitter.com/h4pyrdgwY6 — Klaudio™ #RenunciaPiñera (@claudio____1342) January 9, 2021

Asimismo, los ciudadanos manifestaron su indignación por la aplicación de justicia en el caso del matrimonio realizado en Las Condes, en el que acudieron 200 personas y sólo fueron detenidas 53.