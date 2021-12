El Coronavirus, el bitcoin de las multinacionales farmacéuticas

Por: Angel María Martín Fernández Gallardo, Inspector Farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Miembro de la Asociación Acceso Justo al Medicamento

Cada 10 minutos la red blockchain de Bitcoin libera un nuevo bloque que los mineros se afanan en resolver y el que lo consigue primero obtiene 6,25 bitcoin de recompensa. Por eso se agrupan en granjas de minado, porque a mayor potencia de cálculo más bloques resuelven y más beneficios consiguen.

De manera análoga, cada 11 días el coronavirus pone en circulación una nueva mutación que amenaza la protección que generan las vacunas que venden a los paises ricos las multinacionales farmacéuticas dueñas de las patentes. Desde 2020 la OMS realiza un seguimiento de estas mutaciones y en un año ha catalogado 12, de ellas 5 de preocupantes, identificadas es Reino Unido, Sudáfrica (2), India y Brasil.

Las preocupantes lo son porque aumentan la transmisibilidad o la virulencia o porque disminuyen la eficacia de las medidas de protección incluidas las vacunas. Por eso cada mutación preocupante ha menguado la inmunidad que generan las vacunas, su protección dura menos y necesitamos nuevas dosis de refuerzo: ya se ha recomendado la tercera dosis en toda Europa a mayores de 40 años.

Como resultado, cada tres meses las mutaciones del coronavirus que se generan en sus particulares granjas de minado (países donde la población está mayoritariamente sin vacunar) riegan de bitcoins a las multinacionales farmacéuticas dueñas de las patentes. ¿Como van a tener el más mínimo interés en acabar con la pandemia?

La variante Omicron y el aquelarre de las patentes

En Sudáfrica han surgido en menos de un año las dos mutaciones más peligrosas de este nuevo virus (hasta la fecha). La última el 24 de noviembre, llamada Omicron por la OMS, es multirresistente, ha disparado todas las alarmas sanitarias y previsiblemente nos abocará a más muerte, a más sufrimiento y a nuevas restricciones de libertades individuales y colectivas. Una pésima noticia para todos.

Para todos menos para las multinacionales farmacéuticas dueñas de las patentes de las vacunas, para ellas sigue la fiesta: Pfizer ya ha anunciado que adaptará su vacuna a la nueva variante lo que le supondrá otro diluvio de su particular bitcoin. Pero sigue sin anunciar lo que el mundo necesita y que hace ya más de un año que pidieron India y Sudáfrica: la exención temporal de las patentes que la Comisión Europea veta en ese particular aquelarre que se celebra en la OMC invocando al demonio de las patentes y ofrecerle los millones de muertos por Covid en el mundo, pero nunca le parecen suficientes para calmar su sed de dinero. Y mientras, las multinacionales farmacéuticas dueñas de las patentes a las que protegen, baten todos los records de sus multimillonarios beneficios.

Porque hoy ya lo sabemos, cada tres meses el mundo juega a la ruleta rusa con una nueva mutación preocupante del coronavirus que riega de millones a las multinacionales farmacéuticas dueñas de las patentes dejando morir a millones de inocentes. Y la única manera de pararlo es vacunar a todo el planeta, no cerrar las fronteras aéreas con el sur de África.

En el sur de África no existe un científico loco que se dedique a fabricar es su laboratorio nuevas mutaciones del Covid, solo inocentes que mueren por no tener acceso a las vacunas, pero en el mundo si existen unos políticos de paja, una organización, la OMC, casi criminal por sus decisiones en esta pandemia y unas multinacionales farmacéuticas con una avaricia letal, responsables de lo que nos está pasando y de su prolongación en el tiempo. La historia ya les ha condenado por sus actos recientes. Esperemos que la justicia lo haga también si no detienen este aquelarre y ponen las patentes de las vacunas a disposición de toda la humanidad.

Por: Angel María Martín Fernández Gallardo, Inspector Farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Miembro de la Asociación Acceso Justo al Medicamento

