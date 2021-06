¿Fracaso del Pase de Movilidad y el Plan Paso a Paso?: Toda la Región Metropolitana vuelve a la cuarentena a partir del sábado ante aumento de contagios

Las autoridades sanitariasanunciaron que, a partir de este sábado a las cinco de la mañana, todas las comunas de la Región Metropolitana volverán a cuarentena, ante los números preocupantes de casos de coronavirus.

“A pesar que en la última semana este aumento que venía a un 10% disminuyó a un 4%, la RM sigue siendo la región donde viven más de 8 millones de chilenos (…) Por eso a partir de los próximos días toda la RM se encontrará en cuarentena”, explicó la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

🔴 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del sábado 12 de junio a las 5:00 horas, toda la Región Metropolitana retrocede a #Cuarentena.



Para más información, visita 📲 https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/NkLe2ohm2M — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 10, 2021

De igual forma, retrocederán a cuarentena, a partir de este sábado las comunas El Tabo, Casablanca, Calera, Peumo, Retiro, Curepto y San Juan de la Costa.

A partir del sábado 12 de junio a las 5:00 horas, las siguientes comunas retroceden a #Cuarentena: El Tabo, Casablanca, Calera, Peumo, Retiro, Curepto y San Juan de la Costa. pic.twitter.com/ub6N8zHMHo — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 10, 2021

El retroceso a la cuarentena se da cuando el país registró este miércoles un nuevo récord de casos activos con 61.645 personas que aún están transitando la enfermedad.

De acuerdo al reporte oficial, las regiones con mayores tasas de contagios activos son Aysén (624,4 por cada 100 mil habitantes), Los Ríos (434,2) y la Región Metropolitana (357,5).

7.716 nuevos contagiados

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias detectaron 7.716 nuevos contagiados por Covid-19, para elevar a 1.453.478 el número de contagiados totales desde el inicio de la pandemia.

De los casos detectados en las últimas 24 horas, 5.396 presentaron síntomas, 1.735 son casos asintomáticos, mientras que 585 aún no han sido notificados.

La positividad a escala nacional se encuentra en 9,47%, mientras que en la Región Metropolitana aumentó a 12%.

De igual forma, se anunciaron 198 nuevos fallecidos para elevar a 30.339 el número de víctimas fatales por el brote.

En referencia a la Red Asistencial se registran 3.266 personas hospitalizadas, 2.98 pacientes que necesitan ventilación mecánica, mientras que 182 camas de UCI aún se encuentran disponibles.

¿Fracaso del Plan Paso a Paso y el Pase de Movilidad?

Tras los anuncios de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, usuarios de la red social Twitter manifestaron su rechazo al regreso de la cuarentena en la Región Metropolitana.

Algunos aseguran que el gobierno de Sebastián Piñera deber reconocer el fracaso del «Plan Paso a Paso» y el “Pase Movilidad” y su incidencia en el aumento de los casos; mientras que otros expresaron su preocupación por la realización de la segunda vuelta de los comicios para elegir a los gobernadores regionales, programados para este domingo 13 de junio.

Cabe recordar que ayer miércoles, la presidenta de Fenats Nacional, Patricia Valderas, hizo un nuevo llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de autocuidado y al Gobierno para que suspenda la implementación del polémico Pase de Movilidad, argumentando que este mecansimo podría empeorar aún más las cifras relacionadas al Covid-19 en el país.

«Tenemos pacientes hospitalizados en consultorios, Samu, en Sar. El peor de los escenarios previstos para enfrentar la pandemia llegó, no quedan camas UCI ni en la región Metropolitana ni en varias otras regiones del país, y no solo están en peligro de no ser atendidos los pacientes Covid, sino que cualquier paciente que llegue en estado grave por otra patología», advirtió la dirigenta.

En esa línea, comentó que «los esfuerzos no pueden ponerse solo en abrir camas, porque no hay equipos médicos preparados que las sepan atender. Las camas con respiradores UCI requieren personal capacitado y en este momento se está entregando la responsabilidad a gente que no cuenta con esa experiencia, y eso no es ético ni justo, por varias cosas. Por un lado, no es justo para el paciente y obliga a los funcionarios a asumir una responsabilidad para la cual no están capacitados».

Es por ello que Valderas sostuvo que «llamamos a la población al autocuidado, a no usar el Pase de Movilidad, a quedarse en casa. El sistema está ocupado no al 100%, (sino que) estamos atendiendo al 300%, los trabajadores están agotados, fatigados y no queda más personal preparado para aumentar camas».

Además, emplazó al ministro de Salud, Enrique Paris, y al presidente Sebastián Piñera a adoptar nuevas medidas para combatir el coronavirus.

