Gobierno extiende hasta el 30 de junio el cierre total de fronteras y manifiesta “preocupación” por diseminación mundial de nueva variante Delta

El Gobierno anunció este lunes la decisión de extender hasta el próximo día 30 de junio la restricción que implica el cierre de fronteras del país, que comenzó a regir el 1 de abril y cuyo nuevo decreto vence el 15 de junio.

“Con respecto al cierre de fronteras, esta medida se va a mantener tal cual como está hasta este momento, hasta el 30 de junio”, dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en rueda de prensa, al presentar el balance diario de la pandemia de Covid-19.

Subsec @pdazan



"Hasta el 30 de junio se mantiene el cierre de fronteras". pic.twitter.com/lvv7Su0PrQ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 7, 2021

De esta forma, se prohíbe que extranjeros ingresen al país y también la salida de chilenos, salvo excepciones que establece la norma vigente.



De ese modo, solo se podrán realizar viajes al extranjero en caso de situación extraordinaria y con un permiso de la Comisaría Virtual si es fundamental para el país; por medida humanitaria; porque es esencial para la salud; o es el caso de una persona que emprende viaje y no vuelve al país.



En 30 días no podrán ingresar al país, extranjeros no residentes en el país con excepción de aquellos que no se encuentran en la lista que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado de Transmisión Comunitaria, siempre puede existir una excepción, pero todos esos actos son fundados y bajo motivos antes señalados.

11 comunas retroceden a cuarentena



De igual forma durante el balance diario, el Gobierno anunció cambios en 31 comunas del país en el marco del Plan Paso a Paso.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, 21 zonas del país retrocederán de fase, mientras que otras 10 avanzarán. Todos los cambios regirán desde el próximo jueves 10 de junio a las 05:00 horas.

De este modo, a partir del 10 de junio , un total de 11 comunas retrocederán a cuarentena.

Estas comunas son: Ovalle, Rinconada, Buin, María Pinto, Codegua, Machalí, Lebu, Panguipulli, Lanco, Calbuco y Chile Chico.

🔴 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del jueves 10 de junio a las 5:00 horas, retroceden a #Cuarentena: Ovalle, Rinconada, Buin, María Pinto, Codegua, Machalí, Lebu, Panguipulli, Lanco, Calbuco y Chile Chico.



Para más información, visita 📲 https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/DJbsMctlEq — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 7, 2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que las regiones de Aysén, Coquimbo y O’Higgins son las que han presentado mayor aumento de contagios, pero que la positividad a nivel nacional bajó 3,9% considerando test PCR, mientras que con pruebas de antígenos la cifra es de -4,1% en los últimos siete días.

Según los registros del Minsal, en las últimas 24 horas se confirmaron 6.958 nuevos contagios, de los cuales 4.459 casos presentaron síntomas, 1.842 casos son asintomáticos y 657 sin notificar.

Con estos datos, el número de casos positivos se elevan a 1.434.884 contagiados y se ubican los casos activos en 48.596.

Por su parte, se anunciaron 121 fallecidos para elevar a 30.058 el número de víctimas fatales por el brote.

Alerta por variante Delta

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, dio cuenta de una nueva cepa de Covid-19, conocida como la variante India o Delta.

Ministro @DrEnriqueParis



"Vamos a seguir insistiendo en mantener las medidas de autocuidado. Además, siempre hemos indicado que el Plan Paso a Paso se puede modificar".



"También, hemos aumentado la realización de cantidad de test de antígenos en el país". pic.twitter.com/SbrVQVG0Or June 7, 2021

“En India y ahora en Inglaterra apareció una nueva cepa llamada India o variante Delta, es altamente contagiosa y manifestamos nuestra preocupación”, afirmó el secretario de Estado.

“Esta cepa variante delta es altamente contagiosa. Manifestamos nuestra preocupación por la diseminación mundial de esta variante”, agregó.

La variante india – o conocida como “Delta” por la OMS – ya se encuentra en aproximadamente 60 países.