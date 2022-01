Gobierno llegó a acuerdo con Moderna para adquirir 2 millones de vacunas contra el COVID-19

Durante la mañana de este lunes, y en el marco de la inoculación con cuarta dosis a funcionarios de la salud, el presidente Sebastián Piñera informó que llegó a un acuerdo con el laboratorio Moderna para traer dos millones de dosis adicionales de vacunas contra el COVID-19 a Chile.

“Anuncio hoy día que llegamos a un acuerdo con Moderna, otra vacuna de origen americano, para la adquisición de dos millones de dosis adicionales que nos van a permitir asegurar el proceso de vacunación. Ya estamos trabajando y esto lo hemos conversado con el presidente electo para ver qué hay después de la cuarta dosis. No sabemos qué va a ocurrir, pero sí estamos anticipándonos y conversando con los laboratorios para que, de ser necesario, los chilenos y chilenas podamos contar con todas las vacunas que sean útiles, eficaces y necesarias”, informó el mandatario.

Según el último estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine el miércoles 19 de enero, Moderna tendría una protección más duradera que Pfizer, y una mayor protección contra complicaciones graves del covid. Con esto, las inmunizaciones se suman al proceso de vacunación que ya ha alcanzado al 90% de la población con su esquema primario y a un 60% con dosis de refuerzo.

Este acuerdo aún está sujeto a la aprobación del Instituto de Salud Pública (ISP), según lo expresado por el Gobierno. El ISP revisará durante estas semanas los antecedentes sobre seguridad y eficacia de la vacuna, para así entregar su autorización para el uso de refuerzo.

El arribo de estas vacunas se realizará en tres envíos en los siguientes meses y será parte de la campaña de vacunación para la cuarta dosis de refuerzo.