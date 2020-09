Gremios de la salud piden que se aclare responsabilidad de Mañalich en magnitud de la crisis sanitaria por COVID-19

Organizaciones de trabajadores de la salud plantean que es necesario que la Justicia aclare si existe o no una responsabilidad del ex ministro Jaime Mañalich, en la magnitud de la crisis sanitaria que ha enfrentado el país con motivo del brote de COVID-19.

La Fiscalía está investigando la labor de las autoridades respecto del abordaje de la pandemia y su reponsabilidad en las muertes por coronavirus.

A través de un texto de 23 páginas enviado a la Corte Suprema de Justicia, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendariz, quien lidera la investigación, detalló una serie de eventos y acciones que fueron constatadas a través de las indagaciones y que dejan en evidencia la improvisación y el mal manejo de la crisis sanitaria por parte de las autoridades gubernamentales.

En el documento, al que accedió El Ciudadano, el fiscal planteó 8 premisas provisorias, «que fundan sospechas sobre la actuación de las primeras autoridades gubernamentales con competencia en la materia respecto de su eventual responsabilidad penal”.

En el documento se revela que el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, habría “decidido implementar un sistema sui géneris para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia”.

Aquel sistema, “no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta”, situación que según consignó el texto elaborado por el fiscal Armendáriz, “pudo haber influido gravemente en la toma de decisiones relativas a salvaguardar la salud de la población y la vida de los ciudadanos”.

Para los gremios de salud, este informe está dando la razón a los cuestionamientos que desde un inicio se presentaron a la manera en que el gobierno abordó la pandemia.

“Esto nos ha dado la razón en las denuncias que hicimos como Confusam. Que hoy día la Fiscalía esté señalando todas estas irregularidades por parte del ministerio, de quienes en ese entonces era ministro, viene a sellar algo que a luces se veía venir, creemos que es necesario que esto se investigue, se clarifique por el bien de los chilenos y chilenas y de la gente que perdió la vida”, explicó Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, citada por Diario Universidad de Chile.

“Yo creo que todas sus improvisaciones (del ministro Mañalich) llevaron a que Chile esté hoy en estas condiciones de crisis sanitaria, dado que él erró desde un comienzo en cómo llevar esta pandemia y solo se centró en lo que es hospitalario centralizado dejando fuera a la atención primaria de la cual desde el primer caso le hicimos llegar la intención de incorporarnos a trabajar con esto que hoy día tiene más de 16 mil muertos”, añadió la dirigenta del área de salud.

En tanto, desde la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), su presidente Aldo Santibáñez comentó que esta investigación es de suma importancia para realmente establecer responsabilidades en lo sucedido.

“Nosotros siempre insistimos en las responsabilidades políticas que habían en el manejo de la pandemia, y apuntábamos al Minsal como el ente principal en función de sus atribuciones. Obviamente uno valora que las instituciones, aunque sea una frase muy usada, se valora que las instituciones funcionen y en este caso que la Fiscalía haya iniciado esta investigación respecto a las probables responsabilidades que tendría el ex ministro Jaime Mañalich en la muerte de las personas en la pandemia”, señaló.

Recordó que desde Fenpruss fueron críticos de la estrategia diseñada por el Gobierno dado que “efectivamente puso en riesgo a la población cuando estableció una estrategia de contagio de rebaño que dijimos en todo momento que no correspondía para el país”.

Por su parte, Carmen Luz Scaff, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Salud Pública (Fedasap), se refirió a las acciones reveladas en la investigación de la Fiscalía y afirmó: “Tenemos la misma opinión, hubo un mal manejo por parte de la cartera que él (Mañalich) representaba ante la pandemia, pensando que además ya conocíamos la experiencia de afuera, sabíamos lo que venía”, a lo que agregó que ante lo sucedido la acusación constitucional también será importante para aclarar el abordaje de la crisis.

“Pensamos que él vive en un mundo paralelo, porque va a tener que hacerse cargo de las responsabilidades que le competen en el manejo de esta pandemia, porque efectivamente desde el inicio él se rehusó permanentemente a constituir una mesa con los representante de los trabajadores, debió partir considerando a la atención primaria en que insistentemente los dirigentes pidieron participación”, subrayó, citada por Diario Uchile.

Sin embargo, Mañalich se desentiende de la responsabilidad de las muertes por COVID-19 que se registraron durante su gestión en la cartera de Salud y asegura que la acusación constitucional en su contra no es una crítica a él, sino un ataque contra el gobierno de Sebastián Piñera.

Persisten las fallas

Aunque la querella, como la acusación constitucional están dirigidas hacia la gestión del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, los dirigentes gremiales comentaron que bajo la dirección del actual titular del Minsal, e Enrique Paris, aunque ha existido un espíritu más dialogante, se sigue fallando.

“Siguen cometiendo errores. Creo que lo que ha hecho el Ministerio, al elaborar este famoso plan Paso a Paso, que no tiene estrategias reales ni fundamentaciones técnicos, vuelve a provocar una incertidumbre en cómo poder cumplir las funciones de los y las trabajadoras. Yo creo que ha habido un error en las estrategias y también nosotros seguimos insistiendo en que la trazabilidad de acuerdo a cómo la informa el Minsal no es la real, porque esto se perdió en un momento. Hoy vemos claramente que sigue habiendo error entre las seremias, que no entregan la información como corresponde para hacer ese trabajo bastante tardío que se nos encomendó por parte del Ministerio. Errores suman y siguen desde el Minsal y lamentamos profundamente que no haya habido cambios reales de estrategia para combatir el COVID”, dijo Gabriela Flores, dirigenta de la Confusam.

En opinión del presidente de Fenpruss, Aldo Santibáñez, «si bien ha habido un cambio al menos de diálogo con el actual ministro, hemos insistido en que no se ha fortalecido todo lo que corresponde, por ejemplo el área de la atención primaria, para poder generar la trazabilidad y el seguimiento de los contagios que han ido aumentado en distintos lugares del país».

«Además, nos parece apresurado, y eso lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el desconfinamiento de algunas zonas y que ha ido mostrando que dicha estrategia ha tenido efectos negativos, por ejemplo Aysén, que está con un alto número de contagios”, acotó.

Mientras que Carmen Luz Scaff, presidenta de Fedasap, aseguró que no se ha notado mayor diferencia ni en el manejo interno ni en el externo de la pandemia, especialmente con el trato de los y las trabajadoras de la salud.

“Es ahí donde hay una gran cantidad de fallecidos y fallecidas que se han contagiado en función del trabajo que están cumpliendo con una protección mínima por parte del empleador y ahí hablamos desde Mañalich hasta el ministro Paris”, dijo.

Te interesa leer: