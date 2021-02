“La gestión de Paris es peor que la de Mañalich” advierte científico ante cuestionables resultados del Plan Paso a Paso

“La gestión de (Enrique) Paris es peor que la de (Jaime) Mañalich” así de contundente se expresó Rafael González, doctor en física, académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor e investigador del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología – CEDENNA, al referirse a los resultados poco alentadores de las medidas implementadas por el actual ministro de Salud ante la pandemia de Covid-19, y en especial del cuestionado Plan Paso a Paso.

En declaraciones a El Desconcierto el especialista indicó que las cifras que hoy puede exhibir Paris no son precisamente auspiciosas.



“Algo de lo que se habla desde el principio de la pandemia en Chile y en muchos países del mundo, es la estrategia con la que un gobierno aborda la emergencia. Se habló en algún momento de enfermar progresivamente, lo dijo el ex ministro Mañalich, Paula Daza en una entrevista, mientras otros países han hablado de corte del contagio, como Nueva Zelanda, Australia, Vietnam y Tailandia, países exitosos. Algo de lo que no se habla es el objetivo. Y el objetivo que se nos ha transparentado más allá de cualquier estrategia, permanentemente, ha sido que las camas alcancen, que los ventiladores alcancen y que el país pueda seguir funcionando de alguna manera. Ese es el objetivo que uno puede descifrar de lo que dicen las autoridades y eso si uno lo mira con harto cuidado, en la práctica no ha cambiado», nos comenta quien se ha consolidado como un experto en estadísticas de la crisis del coronavirus en nuestro país”, expresó.

Destacó que el objetivo que han trazado los países exitosos en el manejo de la pandemia como Nueva Zelanda o Australia es llegar a contagios cero, que nadie se contagie.

“Eso es lo que deben buscar ahora los países, incluso con una vacuna, apoyarse en la vacuna para llegar al contagio cero que no lograron antes. Lograr erradicar la propagación de la enfermedad y si eso no se logra, contenerlo como cuando se contiene un incendio y se hacen cortafuegos eficientes para tenerlo contenido en una región, en una zona, en un área de la sociedad que sea identificable”, detalló González, quien advirtió que si el gobierno de Sebastián Piñera no cambia el objetivo y se decide a “evitar que las personas enfermen, evitar que las personas terminen en una UCI, evitar que el contagio se siga propagando, el resto de los cambios van a ser cosméticos”.

En la actualidad la cantidad de pacientes en UCI por toda causa es similar a la registrada el 6 de junio, con más de un 60% pacientes COVID-19.

La situación es muy grave en las regiones si se comparan es muy grave la mayor cantidad de pacientes con coronavirus en UCI que se tuvo el 2 de julio. De hecho, hay 40% más de pacientes COVID-19 en UCI en regiones, lo que representa 57% del total nacional pese al récord de aeroevacuados de regiones a Santiago, consignó el citado medio.

“Otros puntos que son alarmantes, porque han estado presentes en toda la gestión del ministro Paris, es este asunto de la ‘leve mejoría’ o la leve baja de casos, porque usualmente el ministro habla de ‘bajamos 5%,10%’, esta última semana creo que hablaba de 12% de baja, es que si esas bajas si no son sostenidas en el tiempo y no están acompañadas de un plan que implique cortar el contagio a cero, pasa lo que estamos viviendo, al tiempo vuelve a subir y al tiempo volvemos a tener las UCI llenas y muchas muertes evitables”, condenó el académico.

Rafael González señaló que en medio de la apertura y del funcionamiento forzado de las actividades en el país, las evidencias no respaldan “esta aparente calma acompañada de días soleados y balnearios llenos que para algunos son una cruel demostración de la desidia de las autoridades y el hastío y rebeldía de una población que se niega a seguir haciendo su vida puertas adentro”.

“El 15 de septiembre sólo observamos una reducción del 7%, llegando a 64 muertes por día, el 15 de octubre otra baja modesta de 8% llegando a 59. Luego, el 15 de noviembre y 15 de diciembre, se observan 47 y 46 personas fallecidas y al 1 de febrero fallecen más de 100 personas promedio cada siete días, es decir, otra vez se duplicó”, explicó.



Para concluir que la gestión de Paris es peor que la de Mañalich, el experto planteó que cuando este último estaba a cargo se registraron más de 6.000 personas fallecidas en junio, y “se mostró el camino para reducir las cifras y no se aprendió”.

“Se debe entender que reducciones de casos semanales de 5, 10 o 15% de manera esporádica son variaciones cosméticas y no dejan de ser leves, pero no alcanzan para mejoría, porque luego se vuelve otra vez a situaciones peores, como ha ocurrido en la regiones Coquimbo, Tarapacá, Magallanes y BioBío”, indicó.

“Finalmente, una discusión es si ahora estamos en el peak de casos, enfermos y fallecidos o no de una segunda ola, eso no es tan relevante como que desaprovechamos el verano, nos tomamos vacaciones en vez de asumir la emergencia que estamos viviendo para controlar la epidemia en verano, momento en el que se podían evitar los lugares cerrados, las aglomeraciones, y vamos a llegar a marzo y al otoño en un muy mal pie con el contagio”, alertó González.