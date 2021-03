Las recomendaciones del Consejo Asesor Covid que el Gobierno ignoró para afrontar una pandemia que sigue acelerándose

De acuerdo a los datos revelados en el 105 Informe Epidemiológico del Minsal, publicado el miércoles, Chile roza los 50 mil casos activos de coronavirus.

La cifra exacta es de 49.137, entre diagnósticos confirmados y probables, lo que supone un récord en el periodo de crisis sanitaria, el máximo previo se registró en el balance del sábado, cuando el Gobierno reportó 47.923 casos activos

De este modo, casi 50 mil pacientes que pueden contagiar a otros ciudadanos en un momento crítico en el que el número de camas

D e hecho, el coordinador de Camas Críticas del Ministerio de Salud (Minsal), Luis Castillo, señaló que para este jueves 25 de marzo “hay disponibles 182 camas, la gran mayoría en la Región Metropolitana donde hay 84 camas“.

El ex subsecretario de Redes Asistenciales contó que actualmente hay habilitadas 3.518 camas UCI. “Tenemos proyecciones que de aquí a una semana vamos a necesitar a nivel nacional 320 camas más”, agregó en declaraciones a radio Pauta.

Cabe destacar que ya se les había pedido a hospitales y clínicas alcanzar su capacidad máxima habilitada durante la primera ola (un total de 3.540 cupos críticos), pero ahora se les requirió un esfuerzo adicional para llegar a 3.800 camas disponibles.

El plazo para la primera ampliación masiva de camas, a partir del decreto publicado por Redes Asistenciales, venció el 22 de marzo y planteana un aumento del 100% de los cupos UCI en los distintos prestadores. Una meta que -según los números que maneja la cartera- no todos los hospitales y clínicas pudieron cumplir, tal y como reseñó La Tercera.

“Los prestadores que no cumplan el compromiso deberán ser fiscalizados. Y si efectivamente ese es el caso, habrá que tener una conversación con ellos para ver si se va a sancionar o si se va a implementar en conjunto con ellos un nuevo plan de crecimiento (de camas UCI)”, indicó Castillo.

Asimismo, adviertió que se espera que el número de contagios siga en ascenso, lo que es motivo de preocupación en el actual escenario.

“Las proyecciones nuestras son que el número de casos va a seguir aumentando dado el nivel de contagio que hay”, afirmó.

Durante la sesión especial del Senado a la que fue convocado para analizar el avance de la pandemia de Covid-19, el ministro de Salud, Enrique Paris, debió enfrentarse el miércoles a expertos, políticos y representantes que cuestionaron la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria.

El ministro no pudo esconder su molestia ante las críticas e incluso se quejó cuando la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, cedió parte de su tiempo de exposición para que el médico Gabriel Rada explicara cuáles son las actividades que mayor riesgo conllevan y las medidas que se pueden tomar para contener esto

“Si a mí se me hubiese advertido que yo podía traer asesores o conectar gente del Ministerio de Salud, lo hubiese hecho. A mí se me invitó solamente a mí, personalmente, y no sé por qué se le da la palabra a otras personas –que tienen todo el derecho a intervenir–, pero debería haber justicia y nosotros como Ministerio de Salud también podríamos haber traído a otros expertos. Yo encuentro que aquí no es justo el trato que se nos está dando”, expresó.

El titular del Minsal reconoció las fallas de la administración de Sebastián piñera para afrontar la pandemia.

“Hemos cometido errores que a lo mejor han causado dolor en muchas familias, y les pido perdón, pero hemos hecho todo lo posible por hacer las cosas de la mejor manera posible”, dijo.

No obstante, a su juicio “no es mérito del Gobierno que los casos disminuyan, así como no es culpa del Gobierno que los casos aumenten”.

Oídos sordos a las recomendaciones de los expertos

Lo que si es responsabilidad de La Moneda es escuchar y evaluar las observaciones y recomendaciones que presentan los expertos.

Aunque el Consejo Asesor Covid-19 es un grupo convocado por el propio Minsal para –según su propia definición– “guiar al ministerio en las políticas que se implementarán para enfrentar las próximas etapas del protocolo del coronavirus, ante el alza de contagios que afecta al país”, La presidenta del Colmed), Izkia Siches, criticó en una de sus últimas intervenciones públicas en un podcast de YouTube, la poca o nula consideración que tienen las autoridades de salud por las recomendaciones que han hecho tanto el Consejo y la Mesa Social del Covid, que ella misma integra.

En la minuta de la reunión del Consejo del 2 de enero, se analizó la entrada de las nuevas variantes del virus al territorio nacional y el panel de expertos sugirió lo siguiente:

“Establecer un plazo que permita preparar y validar un plan de control y vigilancia estricta de trazabilidad diaria; durante este período los accesos fronterizos a Chile permanecerán cerrados para los vuelos que provengan de los países que han comunicado la presencia de la variante genética del virus”, plantearon, al tiempo que estimaron que “para una mayor seguridad se incluirá a países europeos, América del Norte y Sudáfrica. La ampliación de restricciones de acceso a otros países debe ser considerada dinámicamente”.

Sin embargo, el Minsal optó por solo restringir los vuelos desde Reino Unido, pero no al resto de los países sugeridos.

En otra minuta el Consejo abordó el plan de vacaciones. El 31 de diciembre sugirió, sobre la base de evidencia científica, que “la medida de permiso de vacaciones debe revisarse en la primera quincena de enero para evaluar el impacto en la transmisión, la respuesta de la población y la capacidad que tuvo el Estado para comunicar, educar y fiscalizar”.

También planteó la necesidad de “fortalecer la campaña comunicacional de medidas de prevención durante vacaciones e “implementar a la brevedad sistemas de testeo no invasivos y con resultados inmediatos, para disponer de ellos a lo menos en los lugares de alta afluencia de veraneantes. Implementar pool testing cuando sólo se disponga de PCR”, consignó El Mostrador.

Ninguna de estas medidas fueron puestas en marcha oportunamente, aunque los especialistas coincidieron en que el plan de vacaciones, recomendado por el Consejo, pero con estrictas consideraciones sanitarias, ha sido una de las causas de la situación actual. Entre el grupo de especialistas se encontró la doctora Izkia Siches, quien afirmó que “el permiso de vacaciones fue un error que todavía estamos pagando”.

Otro punto que el panel de expertos abordó y formuló recomendaciones que no han sido del todo escuchadas por las autoridades del Minsal, se refiere al retorno de la comunidad escolar a clases presenciales.

El Consejo advirtió que sería factible “siempre y cuando las zonas o comunas donde esto ocurriera se encontraran en la fase 4 o 5 del plan Paso a Paso”.

“Los establecimientos educacionales estarán en condiciones de abrir las aulas cuando las comunas o regiones se encuentren en la fase 4 de dicho plan. Si existen colegios que solicitan abrir y la comuna se encuentra en fase 3, debe contar con la autorización de salud. Estas indicaciones se basan en que el riesgo aumenta o disminuye de acuerdo con la situación epidemiológica de la comuna”, afirmaron en una minuta, citada por El Mostrador.

Según lo propuesto por los expertos en la fase 4, la ocupación de camas UCI debía estar el 85% en la región y el índice de rapidez de propagación del virus o “R efectivo” debe ser inferior a 1.

Sin embargo, para el 1 de marzo, el plazo autoimpuesto por el ministro de Educación, Raúl Figueroa para la vuelta a clases presenciales, el índice de ocupación de camas en la Región Metropolitana era del 93% y el índice R superaba el indicador 1. Bajo este escenario varios colegios en comunas con fase 3 comenzaron a funcionar de forma gradual y voluntaria y solo en los 4 primeros días de actividades se detectaron casos positivos en 43 colegios.

Pandemia en expansión

El académico en Salud Pública Claudio Castillo señaló que “las autoridades han fallado en transmitir correctamente la gravedad de la situación actual, por la velocidad de nuevos casos como de hospitalizaciones en UCI.

En declaraciones a La Tecerca planteó que ss necesario mejorar la trazabilidad y el aislamiento oportuno.

“Estamos al borde de la catástrofe y las autoridades siguen sin hacer una comunicación de riesgos pertinente a la situación actual”, dijo.

En tanto, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, alertó que “nos mantenemos con una epidemia en expansión con valores de Re sobre 1. La positividad de los exámenes se ha elevado a 10%. La ocupación hospitalaria sigue alta, con una ocupación UCI de un 95% y una alta proporción de pacientes COVID de 67%. La tasa de hospitalizaciones se ha incrementado a cerca de un 10%. La trazabilidad sigue siendo un problema con casi nulo cambio desde octubre. Nos encontramos en un momento muy crítico. Es necesario mejorar y mantener en forma estricta las intervenciones epidemiológicas y aumentar la cobertura y velocidad de la campaña de vacunación”.

Mientras, Gabriel Cavada, también epidemiólogo de la U. de Chile, planteó que “estamos en un crecimiento muy acelerado de un brote que podría llegar al orden de los 45 mil casos por semana. Es una situación preocupante, porque la epidemia sistemáticamente, a nivel nacional, ha crecido por lo menos a razón de un 16% en las últimas 2 a 3 semanas.

“La situación es de una epidemia en alza, sin duda. Hoy la positividad superó el 10%, llegó a 11,4% y pasamos de la banda de “aceptabilidad” que definió la OMS sobre control de la pandemia. Por otro lado, la ocupación UCI máxima no será pronto sino que en 14 días después; el estrés de las camas críticas va a venir con desfase”, acotó.

El ingeniero y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, explicó que con este aumentoen los casos nuevos en las últimas cuatro semanas se “alcanzan los valores máximos en lo que va de la epidemia. Es cierto que la positividad hoy es más baja que en junio, pero la demanda por camas UCI de pacientes COVID, también alcanzó su mayor valor esta semana. Todo lo cual sugiere una epidemia en expansión en la mayor parte del territorio con niveles de carga de enfermedad muy altos”.