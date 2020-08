Ministro Paris defiende gestión de Minsal y pide mesura a quienes lo cuestionan

Este viernes 21 de agosto, durante el balance diario, el ministro de Salud, Enrique Paris, pidió mesura a los centros de estudio que han alertado alzas de contagios en los últimos días, y a los que emiten comentarios negativos sobre la situación interna de su cartera.

En respuesta al primer punto, se pronunció sobre el Cuarto Reporte de Monitorización de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, con fecha del 14 de agosto, que indica que por cada caso se están trazando solo 1,5 contactos. También está el segundo informe del grupo ICOVID, creado por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción; o el mismo informe de Espacio Público que señaló que en la Región Metropolitana el Minsal está jugando una suerte de «ruleta rusa».

Respecto al segundo punto, acerca de la situación interna del Minsal, en el marco del COVID-19, hizo referencia a un trabajo periodístico realizado por El Mostrador, que dice que gran parte del problema por la falta de trazabilidad, falta de recursos y burocracia administrativa se debe al mal manejo político que ha tenido el ministro, incapaz de controlar la “guerra civil” al interior de su repartición.

Adicionalmente, subrayó que «aquellas noticias que hablan de enfrentamientos, de lucha de poder, no son verdaderas. Esa gente que dentro del mismo ministerio transmite noticias que van en contra de su propio lugar de trabajo, no deben ser escuchadas, no hablan con la verdad».

Según Paris, el Minsal «vela por la salud de toda la población de Chile. Nos preocupan todas las regiones y estamos conscientes de que regiones como Magallanes, Atacama, Arica y Tarapacá, La Araucanía, han tenido cambios en las incidencias (…) La incidencia nacional se mantiene en 78 por 100 mil habitantes».

Foto: web/referencial.

Cifras COVID-19 de la jornada

Paris reportó 52 víctimas fatales de coronavirus, de acuerdo con las cifras del Departamento de Estadísticas e Informaciones (DEIS) del Minsal, que suman un total de 10.723 muertes por la enfermedad.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló que en las últimas 24 horas se registraron 1.920 casos nuevos, lo que eleva la cifra de casos activos y en capacidad de contagiar a 15.149. Mientras que ya se han recuperado 367.897 personas, de un total de 393.769 confirmados con el virus.

Fuentes: El Mostrador/ Minsal.