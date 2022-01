Nuevos estudios confirman cambios en la menstruación tras vacunación contra el covid

Muchas mujeres han informado de cambios en su ciclo menstrual tras la vacunación contra el covid-19. Para investigar una posible relación entre ambas, los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU (NIH) han realizado estudios observacionales, cuyos resultados sugieren cambios «pequeños y de corta duración», en comparación con la variación natural de los ciclos.

El primer trabajo se basó en los datos de 3.959 mujeres estadounidenses, que registraron al menos seis ciclos consecutivos en una aplicación de seguimiento del ciclo menstrual. De ellas, 2.403 fueron vacunadas y el resto actuó como grupo de control.

Tras tener en cuenta otros factores, la primera dosis de la vacuna no tuvo ningún efecto en el momento de la siguiente menstruación, mientras que la segunda dosis se asoció a un retraso de 0,45 días.

Las más afectadas fueron 358 mujeres que recibieron las dos dosis de la vacuna en el mismo ciclo, experimentando un retraso de 2,32 días hasta su siguiente periodo.

En este grupo, el 11 % experimentó un cambio en la duración del ciclo de más de ocho días, lo que se considera clínicamente significativo, en comparación con el 4 % del grupo no vacunado.

En todos los grupos, la duración del ciclo volvió a la normalidad dos ciclos después de la vacunación.

Resultados tranquilizadores

En un segundo estudio se preguntó a un grupo de 5.688 noruegas si habían experimentado cambios menstruales específicos, como una hemorragia intermitente inesperada o un dolor menstrual peor de lo normal, en los ciclos anteriores y posteriores a cada dosis de la vacuna.

En este trabajo, el 38 % de las participantes informó de al menos un cambio en su menstruación en los periodos anteriores a la vacunación, lo que denota la alta variabilidad que tienen los ciclos de forma natural.

Tras la inoculación de la primera dosis, el porcentaje aumentó al 39 % y al 41 % después de la segunda dosis. El cambio que se reportó más frecuentemente tras la vacunación fue que el periodo era más abundante de lo normal.

La evidencia de los estudios permitió catalogar como «tranquilizadores» los resultados por parte de especialistas. “Tras la vacunación se producen cambios en el ciclo menstrual, pero son pequeños en comparación con la variación natural y se invierten rápidamente”, afirma Victoria Male, especialista en reproducción del Imperial College de Londres, que ha analizado las conclusiones de los estudios en la revista BMJ.

No obstante, la especialista precisa que en algunos países, como el Reino Unido, el programa de vacunación no permite la administración de la pauta completa durante el mismo ciclo menstrual, por lo que las conclusiones extraídas en EE.UU. y Noruega no se repetirían necesariamente en otras jurisdicciones.

Aunque estos estudios representan un paso en la dirección correcta, la científica apunta que “todavía hay mucho que aprender”. Por ejemplo, “entender cómo se producen los cambios menstruales tras la vacunación, determinar si algún grupo es especialmente vulnerable, para poder asesorarlo adecuadamente, y definir mejor el alcance y la persistencia de estos cambios”, concluye.