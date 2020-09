Para el Colegio de Profesores no hay condiciones para regreso a clases presenciales

Este martes 1 de septiembre, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó que la posibilidad de un retorno a clases presenciales en las comunas que entren en la fase 3 del «Plan Paso a Paso» es «altamente inconveniente».

«Nos parece altamente inconveniente, por supuesto no estamos de acuerdo, no creemos que estén las condiciones. Acá se trata de cuidar la salud y la vida de las personas como prioridad y no esta presión y este permanente forzamiento que está haciendo el Gobierno, que sabemos ya viene desde el propio Piñera», puntualizó

Según el líder del gremio docente, desde La Moneda «no hay una preocupación por lo educativo, aquí lo que hay son intereses económicos que están detrás de esta tozudez y presión permanente por un regreso a clases presenciales».

Aguilar manifestó que han conversado con especialistas médicos sobre el tema y afirmó que «todos señalan que en la fase 5 recién se podría estar evaluando la posibilidad de un retorno a clases presenciales».

Lo que dice una encuesta

La segunda versión de la encuesta Estamos Conectados de la Fundación Educación 2020, publicada este martes por La Nación, ante la pregunta: “¿Qué emoción describe mejor lo que sientes cuando piensas en el retorno presencial a clases?”, señala que el 77 % de los apoderados declaró sentirse “asustado”, seguido de “estresado” (45 %) y “enojado” (17 %); los docentes sumaron un 64 % en la opción “asustado” y 37 % para “estresado”; equipos directivos: 56 % asustados y 46 % estresados.

Frente a la misma pregunta, un 37 % de los estudiantes dijo sentirse “asustado”, mientras que aparecieron otras emociones como la “motivación” (31 %), “entusiasmo” (24 %), “felicidad” (24 %), y “tranquilidad” (18 %). En el sondeo participaron un total de 5.660 docentes, estudiantes, apoderados y directivos.

Lo que dice el ministro

Durante esta jornada, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, indicó que ya «tenemos aproximadamente 35 establecimientos que ya han abierto sus puertas y del orden de 60 solicitudes en trámite«, dicha declaración fue ofrecida, según recoge Biobío, en el marco de una actividad junto al alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, quien además confirmó que su municipio no pedirá al Mineduc la reapertura de los colegios mientras no exista seguridad.

En este contexto, desde este 1 de septiembre los establecimientos educacionales podrán aplicar un Test de Diagnóstico Integral elaborado por la Agencia de Calidad de la Educación que evalúa las condiciones socioemocionales en que se encuentran los alumnos, así como el nivel de aprendizaje.

