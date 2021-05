Pase de Movilidad se encuentra disponible para su descarga: ¿Incentivo a la vacunación o falsa sensación de seguridad?

El presidente Sebastián Piñera anunció este domingo la implementación de un “Pase de Movilidad”, a partir de esta semana, para quienes hayan completado con su proceso de vacunación contra el Covid-19, con las dos dosis y el tiempo requerido.

El mandatario señaló que este pase permitirá realizar viajes interregionales entre comunas que se encuentren en fase 2, además de mayores niveles de libertad en las que se encuentren en las etapas de cuarentena.

“Estas mayores libertades tienen que ir acompañadas de mayor responsabilidad, puesto que, “las libertades y mayores movilidades se irán ampliando según sea la evolución de las condiciones sanitarias y las recomendaciones de los expertos”, afirmó.

No obstante, Piñera no descartó la posibilidad de implementar un “Pasaporte Verde”, para poder viajar al exterior y señaló que ya se han “sostenido conversaciones para avanzar, cuando las condiciones lo permitan” hacia un “acuerdo entre muchos países, que otorgue mayores libertades y movilidades a los ciudadanos chilenos a nivel internacional”.

¿Quiénes y cómo se obtiene el documento?

Desde este lunes se encuentra disponible el Pase de Movilidad de manera digital. Las personas que soliciten el permiso, deberán comprobar que ya pasó al menos 14 días desde que recibió la segunda dosis de la vacuna, debido a que es el lapso que se estima lo reciben comienzan a tener la máxima cobertura que puede dar el medicamento.

Para acceder al documento se debe entrar al sitio mevacuno.gob.cl en el que se abrirá un acceso que solicita ingreso por medio de una cuenta en la página o bien a través de la Clave Única.

Una vez ingresados los datos, se debe acceder a la sección mis vacunas ubicada en el extremo izquierdo del portal. Posteriormente, se abrirá acceso tanto a ver los datos de la inoculación como a la descarga del documento.

No sirve para acudir a trabajar

El subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, aseveró que este “pase de movilidad” no será aplicado para las personas que no están consideradas esenciales para trabajar.

“Las personas podrán ir a trabajar igual que antes, si la persona desempeña una labor que es esencial, y, por lo tanto, tiene su permiso único colectivo, va a poder seguir yendo a trabajar. Pero una persona que no estaba pudiendo ir a trabajar, porque su trabajo no es esencial o porque podía reemplazarlo por teletrabajo, debe seguir quedándose en la casa y la persona no puede ir a trabajar», expresó Uriarte, citado por el portal Emol.

La razón – explicó Uriarte – se debe a que esta es una primera etapa en el que solo se quiere generar una mayor movilidad, “pero no una mayor actividad”, debido a que aún se está en una situación de pandemia que hay que controlar.

Recalcó que las personas que podrán hacer uso de esta es cumpliendo con las dos dosis y que no hayan dado positivo a una prueba PCR.

Una vez que ente en vigencia, explicó que el documento permitirá además realizar viajes interregionales, a partir de comunas que estén en Fase 2 de Transición, a diferencia de lo estipulado actualmente, que restringe esa posibilidad exclusivamente para comunas en Fase 3, refiere Emol.

Los mayores de 70 años podrán usar como alternativa a este comprobante su “Tarjeta de vacunación” junto a su documento de identidad.

Advertencia de la comunidad científica

Tras el anuncio, la comunidad científica. El Colegio Médico (Colmed) llamó a “reconsiderar la medida”, debido a que en durante toda la semana pasada se registraron más de siete mil casos diarios, por lo que se estaría dando un “mensaje contradictorio” a toda la ciudadanía sobre la circulación del virus.

Reiteramos que junto a los expertos que asesoran a @colmedchile no respaldamos la medida de “carnet de movilidad” considerando el elevado número de casos activos y que entrega un mensaje contradictorio a la ciudadanía. Llamamos a@GobiernodeChile a reconsiderar su implementación. — Colmed Chile (@colmedchile) May 24, 2021

La presidenta de la COLMED, Izkia Siches, señaló que “no sería prudente” la implementación de este mecanismo, mientras que la presidenta de la COLMED en Santiago, Francisca Crispi, instó al Gobierno a visualizar la situación hospitalaria, antes de comenzar a regir el “Pase de Movilidad”.

Frente a las preguntas por el #PaseDeMovilidad reiteramos que No nos parece prudente! 👇🏾👇🏾👇🏾 https://t.co/bntlUlmutZ — Izkia Siches Pastén (@izkia) May 24, 2021

Con contagios en alza y la altísima ocupación de camas críticas, no nos parecen prudentes medidas que aumenten la movilidad https://t.co/W7iPKDFIOn — Francisca Crispi (@Francrispi) May 24, 2021

Por su parte, Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, alertó sobre su implementación, debido a que señala que debería contarse con el 80% de los vacunados para poder sacar un “pase de movilidad”.

El experto fue entrevistado por a 24 AM, e indicó que el momento escogido para implementar la medida no es el adecuado, donde «el mensaje debiera ser el de acelerar la vacunación, ya sea con más horarios de atención y en fines de semana».

Incentivo a la vacunación

El epidemiólogo Gabriel Cavada se refirió a la puesta en marcha del carnet de movilidad y señaló que la medida “se enmarca en la necesidad de que la población se vacune masivamente”, objetivo que no se ha logrado durante las últimas semanas.

En conversación con los periodistas, Juanita Rojas y Claudio Medrano, el académico de la Universidad de Chile indicó que el Ejecutivo está apostando por motivar la inoculación con este beneficio, dado que se busca controlar la pandemia a partir de la vacunación.

“Si el incentivo como tal es pertinente o no, yo creo que hay que estudiarlo un poco más. A mi juicio sí tiene algo de pertinencia porque como, en general, uno está abandonando la idea de prevenir contagios, sino que se busca abandonar cursos graves de la enfermedad, si alguien tienen sus dos dosis de vacunas inoculadas podría circular libremente al menos en comunas que estén en fase 2 porque no importarán ni exportarán riesgo de cursar enfermedades graves, no así en el riesgo de contagio”.

“En todas las vacunas su gran objetivo es prevenir cursos de enfermedades graves. Ninguna vacuna tiene una alta eficacia, entendiendo por alta eficacia por sobre el 90 – 95 por ciento para prevenir el contagio propiamente tal. La estrategia de vacunar a la población completamente es que el COVID se transforme en una gripe cuya consecuencia es un curso de enfermedad leve e inocuo, el tema es que hoy no pasa esto, es más que potencialmente mortal”, agregó.

Aumento de casos y llegada del invierno

La última semana, Chile registraba más de siete mil casos en un solo día, aún con cuarentenas y con reducción de movilidad en diferentes regiones.

Ante esta situación, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, señaló que las cifras son alarmantes, sin contar que este viernes fue feriado y los casos tienden a disminuir.

«Los últimos tres días superamos los siete mil. Son cifras bastantes alta», dijo el vocero médico, citado por Cooperativa.

En este sentido, advirtió que no es momento de aplicar medidas de movilidad, puesto que se está a un mes de la llegada del invierno y hay que buscar reducir los contagios, y la única forma de hacerlo es reduciendo la movilidad.

“Este es un momento crucial para reducir los casos activos, puesto que estamos a un mes del invierno y sabemos que ahí se reúnen otras patologías respiratorias que podrían tensionar aún más la red de salud”, recalcó.

Reiteró su postura de rediseñar el plan Paso a Paso, para así evitar la implementación de nuevas cuarentenas estrictas en las comunas.