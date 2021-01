¿Segunda ola de Covid-19 en Chile?, los especialistas tienen la respuesta

Por: Valentina Benito

Desde finales de noviembre, Chile ha experimentado un aumento en los casos de coronavirus, alza que hasta principios de este año ha sido constante. Ayer 10 de enero, las autoridades de salud reportaron nuevas cifras. De acuerdo con estos balances, el número de pacientes diagnosticados con Covid-19 en total ha ascendido a más de 640 mil, de los cuales alrededor de 21 mil se encuentran activos.

De los más de 4 mil casos nuevos notificados por el Ministerio de Salud por tercera vez consecutiva, más de 2 mil presentan síntomas, mientras que alrededor de 1 mil son asintomáticos.

Asimismo, ha habido un aumento de ocupación en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de cerca del 10%. Actualmente 946 pacientes se encuentran hospitalizados en dichas unidades, y de ellos, una cifra no menor de 773 están con apoyo de ventilación mecánica.

10 de Enero – Red Asistencial #COVID_19

🔹 946 hospitalizados

🔹 773 en ventilación mecánica

🔹 74 críticos

🔹 187 camas críticas

🔹 59.726 exámenes PCR realizados (6.880.924 en total) pic.twitter.com/qDIM0z7syF — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 10, 2021

La eventual segunda ola

Esta alza en los contagios diarios por Covid-19 ha puesto nuevamente en discusión si actualmente como país estaríamos pasando por un rebrote o “segunda ola”, como se le ha denominado.

Sin embargo, este escenario se venía discutiendo desde antes. A fines de diciembre el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que Chile aún no está cruzando por una segunda ola, pero no lo descartó en caso de que la población no tomara en cuenta las medidas sanitarias.

“Hay que recordar que el 12, 13 de junio la cantidad de casos era de 7 mil casos diarios, no de 2.500 como tenemos ahora”, manifestó Paris en ese entonces. No obstante, las cifras reportadas durante enero no están muy lejos de duplicar las de fines de diciembre, y en los últimos días el promedio de nuevos contagios ha oscilado en 4.000.

Para el ingeniero y especialista en comunicación de datos, Ernesto Laval, aunque es difícil proyectar exactamente lo que va a pasar con la pandemia, el crecimiento de casos que se están experimentando en el país es un hecho.

Para el especialista, el aumento de ocupación UCI, en cerca del 10% en una semana, es un indicio de aumento de contagios, así como la positividad que ha ido al alza.

El médico y profesor titular de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, coincidió en este apreciación, e indicó que hay una clara tendencia de aumento de contagios desde fines de noviembre.

En declaraciones a Radio Bío Bio senaló que el R o número reproductivo del virus, por ejemplo, está sobre 1 desde el 27 de noviembre y a excepción de la región de Coquimbo, el resto de las zonas tiene más de 10 casos por 100 mil habitantes.

Destacó que a los aumentos observados desde la región de Ñuble hacia el sur, se sumaron desde el centro hacia el norte, por lo que ya se pueda hablar de rebrote nacional.

Asvirtió que si no hay intervenciones drásticas, este crecimiento será mucho mayor.

Segunda ola más peligrosa

El médico internista e infectólogo del Hospital Barros Luco (HBLT) y académico de la Universidad de Santiago (Usach), Ignacio Silva, planteó que aún no estamos en presencia de una segunda ola y que si bien no existe un indicador que lo delimite, para medir esto se puede hacer una comparación entre los casos durante invierno y los actuales.

“Podríamos en Chile hablar de un segundo peak o segunda ola cuando veamos que los casos son similares o mayores a lo que vivimos en los peores meses de invierno. Creo que si bien los casos han ido aumentando significativamente, y es importante y preocupante, todavía no estamos en una segunda ola”, afirmó el especialista.

Asimismo, Silva indicó que la gravedad del Covid se puede definir principalmente por la ocupación de camas y cuánto sobreexige al sistema asistencial.

“Por ahora, si bien han ido aumentando los casos en la mayoría de las regiones, no en todos los hospitales y no en todas las regiones se ha visto una sobredemanda de camas crítica ni de ventilación mecánica. Pero por supuesto que si se sigue a este ritmo, vamos a llegar luego a ese escenario”, explicó respecto a la posibilidad de que surja una segunda ola.

En declaraciones a El Ciudadano, Silva explicó que sin dudas esta segunda eventual ola podría llegar a ser más peligrosa que la anterior, pero que esto no se verá en la cantidad de casos covid graves, sino que en el nivel de ocupación de las Unidades de Paciente Crítico (UPC) por pacientes no covid.

“Cuando tuvimos el primer peak, la mayoría de las UPC estaban desocupadas o casi desocupadas esperando sólo pacientes covid, y por lo tanto teníamos mayor capacidad de recibir a estos pacientes. Hoy día están casi copadas en su totalidad por casos no covid, entonces tenemos menos capacidad de crecimiento para recibir a pacientes de una segunda ola y eso creo que es lo más preocupante más allá de la cantidad de casos de covid”, advirtió

Respecto a las medidas básicas que se deben tomar tanto ahora como ante un eventual segundo peak de contagios, Silva hizo hincapié en la importancia de la buena comunicación de las autoridades a la población respecto al lavado de manos, el uso de mascarilla y la distancia social. A esto añadió que de alguna manera se debe tratar de conciliar la actividad económica con la salud pública, pero siempre con un predominio de esta última.

El especialista recomendó privilegiar el uso de espacios abiertos bien ventilados, y disminuir la actividad en espacios cerrados, como pubs, centros comerciales u otros locales con poca ventilación. En relación a esto destaca el alto riesgo que implican las fiestas clandestinas.

“Es importante la educación a la ciudadanía de las medidas de autocuidado y la fiscalización por parte de las autoridades de que se cumplan las medidas básicas de prevención, sobre todo en lugares cerrados”, subrayó.