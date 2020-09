Tricel dictamina que positivos a COVID-19 no podrán votar en el Plebiscito

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) mediante un dictamen indicó que las personas con el coronavirus no podrán votar en el plebiscito del 25 de octubre, en el marco del constante debate y la protesta que indicaba que no permitir votar a los contagiados no cumple con el mandato constitucional de instaurar normas para garantizar el derecho a sufragio.

«Este Tribunal, advirtiendo que se ha producido, en la especie, un conflicto constitucional entre el derecho al sufragio y el derecho a la salud, tiene la certeza de que el Servicio Electoral ni la Justicia Electoral están dotados de competencia para obviar las normas sanitarias dictadas por el ministerio de Salud, que tiene a su cargo la rectoría del sector salud del país», sentenció.

La publicación contó con las firmas de los magistrados Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Jorge Dahm y Jaime Gazmuri.

Este miércoles 16 de septiembre el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, indicó en conversación con 24 Horas Central que las personas COVID-19 que lleguen a su local de votación podrán votar, pero serán detenidos fuera de ese lugar, exponiéndose en adición a un sumario sanitario.

Foto: web/referencial.

El plebiscito a realizarse en octubre de este año ha sido el centro del debate por su importancia histórica, al ser el fruto del estallido social de 2019, cuando el pueblo chileno salió a la calle a protestar en contra de las medidas neoliberales del actual Gobierno.

Adicionalmente, el hecho de que se realice en condiciones sanitarias sin precedentes lo hace más polémico, ya que por razones sanitarias muchos electores se quedarán con las ganas de participar por ser portadores del nuevo coronavirus.

Fuentes: El Mostrador/BBCL/24 Horas.