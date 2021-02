¡Vacunagate!: La Florida es la comuna con mayor número de personas vacunadas sin pertenecer a grupos prioritarios

De acuerdo con datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, (DEIS) hasta el jueves se habían vacunado contra el COVID-19, más de 37 mil personas sanas que no pertenecen a grupos prioritarios designados por la autoridad sanitaria.

La polémica comenzó luego que alcaldes decidieran vacunar a todos los docentes de las comunas y no a los mayores de 60 años como lo ordenó el Ministerio de Salud, organismo que publicó un decreto, informado en el Diario Oficial, que permite realizar sumarios sanitarios a los municipios que no cumplan con las fechas estipuladas.

Según detalló El Mercurio, del total de los vacunados no prioritarios, se trata de 9 mil 23 personas entre 19 y 39 años mientras que 17 mil 346 entre 50 y 59 años.

Según este diario, a la fecha ya van más de 2 millones 500 mil personas que recibieron la primera dosis. Sin embargo, entre ellas hay 9.023 personas de entre 18 y 39 años, 9.071 de entre 40 y 49 años, y 17.346 de entre 50 y 59 años, quienes no son parte de los grupos prioritarios.

La Florida presenta más casos de “población sana” inoculada

La Tercera detalló que de las 37 mil personas que no pertenecen a los grupos prioritarios que fueron vacunadas, 11.669 se ubican en la Región Metropolitana, siendo la comuna de La Florida la que presenta más casos con 2.886 usuarios, lo que representa el 7,7% de la “población sana” inoculada a nivel nacional.

Ante la controversia, el edil de La Florida Rodolfo Carter, cuestionó la resolución que permitirá al Ejecutivo abrir sumarios sanitarios contra las comunas que no se ajusten a la agenda dictada por la autoridad, y defendió su gestión en el proceso de vacunación-

“Le queremos pedir al gobierno un poco más de sentido común (…) Acá por ejemplo se decidió vacunar antes a los recolectores de basura (…) ayer vacunamos a los funerarios, a los que entierran a las personas contagiadas de Covid-19, ¿es tan terrible que los vacunemos antes?”, señaló,

“Los primeros días que se vacunó habían Bomberos y Carabineros que no aparecían en el Registro Nacional de Inmunizaciones (…) Nosotros, al Ministerio de Salud le planteamos las excepciones que hemos hecho: vacunar a vendedores de las ferias libres, colectiveros, recolectores de basura, personal de cementerios, profesores. (En un inicio) no había forma de registrarlos, porque no tenían el casillero”, explicó sal referirse a las irregularidades.

Sin embargo, la concejal del Partido Comunista, Marcela Abedrapo alertó sobre una posible agenda política detrás del proceso de inoculación en La Florida de cara a las próximas elecciones.

“Yo he conversado con personas menores de 60 años que han sido vacunadas porque iban acompañando a una persona mayor y les preguntaban sobre la marcha si querían ser vacunadas. Si les ofrecen, por supuesto que van a decir que sí. Esto obedece la falta de prevención del Gobierno cuando le da muchas atribuciones a los municipios. Hay algunas comunas que lo hacen bien, y otros que ven la oportunidad para aprovecharse de esto en las elecciones”.



Sobre los grupos que, según Carter, han sido beneficiados -vendedores de ferias libres, colectiveros, funcionarios de cementerios y profesores menores de 60 años-, Abedrapo alanteó que se debe únicamente a “un aprovechamiento publicitario. Lo que nosotros aspiramos, y que muchos expertos han señalado, es que toda la población pueda vacunarse, pero la focalización en momentos de pandemia es importante, y las personas que están a cargo de focalizar debieran ser estrictas”, dijo a La Tercera.

Daza defiende calendario de vacunación

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, manifestó que “hay un calendario de priorización porque nosotros tenemos un número de vacunas hoy día que las hemos ido priorizando en función del riesgo sanitario de la persona, de la exposición”.



En esa línea, indicó que “por eso partimos por los profesionales de salud y le pedimos a los distintos ediles y le exigimos a los distintos seremis que fiscalicen porque una vacuna que se pone a una persona menor, es una vacuna menos que tenemos para esa persona que tiene mayor riesgo”

No obstante, en declaraciones a Tele13 Radio aseguró que “hay vacunas disponibles si toda la atención primaria, si todos los alcaldes siguen respetando el calendario de vacunación porque, en función de eso, nosotros hemos visto que se ha vacunado aproximadamente un 60% de la población mayor de 65 años. La próxima semana nosotros queremos llegar a un 80%”.

“Vacunas hay y no hay por ninguna posibilidad quiebre de stock. Las próximas semanas vamos a seguir recibiendo vacunas de Sinovac, van a llegar en las próximas semanas alrededor de 4 millones de vacunas de Sinovac. Nosotros vamos a seguir con este calendario y vacunas tenemos disponibilidad”, recalcó.

Sumarios a los alcaldes

Por tal motivo, Daza llamó a respetar el calendario de vacunación y exhortó a los municipios a no “saltarse la fila” ni generr sus propias agendas de inoculación, pues estas acciones podrían perjudicar a las personas de riesgo.

En conversación con EmolTV, dijo que las seremis tendrán mayores herramientas de fiscalización y podrán sumariar a aquellos municipios que no respeten la agenda, pues advirtió que esto perjudica a quienes tienen más riesgos de enfermar.

“Nosotros esperamos que todos los alcaldes se alineen con el calendario, porque de esa manera vamos a poder vacunar a esa población, quienes no lo hagan, van a ser sumariados”, remarcó.

Sin embargo, desde la Seremi de Salud de la Región Metropolitana explican que la competencia para fiscalizar “es desde que se publicó la resolución”. Es decir, no se puede indagar en las inoculaciones realizadas fuera del calendario hasta antes del pasado marte