Eneko Compains del País Vasco: ‘La democracia’ española está secuestrada por el franquismo’

Para el profesor y político vasco, Eneko Compains, el pueblo de España, sus trabajadores y su fuerza proletaria, nunca ha logrado vivir en una verdadera democracia, sino en un modelo político que se mantiene secuestrado por el mandato de la dictadura de Francisco Franco, así como también por los privilegios de la monarquía y el reducto de familias que controlan el poder económico

Eneko Compains Silva es un activista por la Independencia plena del País Vasco y comparte esa lucha con otro pueblo sometido a la monarquía española: Cataluña, pueblo que también anhela ser una República. Estuvo encarcelado por la justicia española en 2010, por la misma lucha.

Compains participa desde este 25 de julio en el XXV Foro de Sao Paulo que se realiza en Caracas, Venezuela, un punto de encuentro de las fuerzas de izquierda, que en principio concentró a los movimientos de latinoamérica y el Caribe, y ahora se ha expandido hacia otros territorios como Europa, Asia, África, Medio Oriente y Norteamérica.

En una entrevista exclusiva con elciudadano.com este político vasco habló sobre el verdadero régimen en el que viven los españoles, las prohibiciones que tiene la ciudadanía para ejercer sus derechos políticos y sociales, y el secuestro de la democracia desde que falleció el dictador Francisco Franco.

Zinez egun intensoa #Caracas-en: elkarrizketak hedabideetan, kamarada ezberdinekin harremanak, osoko bilkuran speech-a😅, hainbat agintari agurtu, aspaldiko lagunak besarkatu… Bihar gehio! 💪🇻🇪 #ForoDeSaoPaulo2019 pic.twitter.com/3L93VMfoUL — Eneko Compains (@EnekoCompains) July 26, 2019

¿Existe democracia en España?

Compains: «El Reino de España es un imperio que viene en decadencia desde hace más de 200 años. De esa España no queda prácticamente nada, porque los pueblos quieren ser libres, independientes, pero aún las clases políticas y económicas en España no están dispuestas a seguir perdiendo territorio.

Después de 40 años de supuesta democracia, vemos todavía como los que mandan son los mismos grandes ricos del franquismo, la misma burguesía que se hizo rica a costa del franquismo, son las mismas familias adineradas con poder y eso ha venido continuando.

En España hay una falta de democracia absoluta, eso está claramente demostrado en el terreno económico, donde se observan cada vez más grandes privatizaciones de las empresas públicas, que terminan siempre en las mismas manos de la oligarquía económica que controla la economía española.

Entonces, queda claro desde que Franco muere, porque no hubo un golpe ni una insurrección que lo sacara, como desde la cama Franco pasa el testigo y dice ‘lo dejo todo atado y bien atado’, ¿Eso qué quiere decir? Que se pasa de una dictadura a una ‘democracia’ secuestrada porque no se puede decidir sobre ciertas cosas.

Es decir, Franco dijo que era intocable, por ejemplo, la forma política del Estado, ordenó que se mantuviera la monarquía, y en la España actual sobre ese punto, no se puede hablar ni decidir, sino terminas preso.

El pueblo español no tiene cómo decir libremente si quiere seguir viviendo en un Reino o no, si seguir siendo una monarquía o una república, eso no se permite como no se permitió en 1978, cuando el franquismo inserto en el Estado decidió articular un sistema económico que privilegió a las élites económicas propias del franquismo y que les permitió enriquecerse absolutamente a costa de las víctimas de la dictadura.

Por eso los líderes sociales en España están en la cárcel, vemos los de Cataluña, los del país Vasco. En Cataluña está el más reciente ejemplo, todos enjuiciados, condenados y encarcelados porque se atrevieron a tocar lo intocable, el Estado que dejó el franquismo, la monarquía».

«Si se hiciera una gran consulta donde se nos pregunte si queremos monarquía o República, eso sí sería un avance para vivir en democracia»

¿Existe un verdadero Estado español, qué hay de la derecha y la izquierda?

Compains: «En España gobierna siempre la misma élite. Da lo mismo que sea Rajoy o que sea Pedro Sánchez, son lo mismo. Si gobierna en España la élite de la derecha o la supuesta izquierda es lo mismo, ellos no tocan lo intocable y lo intocable no se toca porque no se permite.

En España predominan los beneficios de la monarquía española, nadie se atreve a tocar eso, pero en realidad el pueblo quiere otras cosas, una República o varias Repúblicas.

No hay un Estado español como tal. Eso lo podemos ver claramente en el País Vasco y en Cataluña, pueblos independientes, con autodeterminación a ser libres a convertirse en verdaderas repúblicas, con su propia cultura, identidad.

Ese es nuestro norte, fundar Repúblicas independientes, no tenemos afán en levantar fronteras, sino en tener la capacidad de elegir y dirigir el destino de nuestro país. Eso pueden hacerlo también los trabajadores españoles, conquistar su República, crear un verdadero Estado Español en colectivo. Si se hiciera una gran consulta donde se nos pregunte si queremos monarquía o República, eso sí sería un avance para vivir en democracia».

Eneko Compains es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (UPV)

¿Puede España dar lecciones de democracia a Venezuela?

Compains: «No es una cuestión moral, es una cuestión política y de legitimidad, España no está en condiciones de dar lecciones de democracia porque ha demostrado a lo largo de las últimas décadas qué es lo que significa la democracia para ellos.

Desde 1978, la democracia formal ha dejado miles de torturados tan sólo en el País Vasco, miles de militantes encarcelados sólo por realizar actividades políticas, sociales y sindicales, por exigir sus derechos. Por eso, el Reino, la monarquía de España no está en condiciones morales de nada, porque España el día de hoy es una cárcel de pueblos.

Vemos como en el País Vasco y en Cataluña existen pueblos que quieren decidir libre y democráticamente su futuro. Pero España se los está negando, los está persiguiendo y reprimiendo, sólo por el hecho de exigir libertad política plena.

Los líderes políticos catalanes están en ‘prisión preventiva’ sólo por poner urnas para que su pueblo se expresara libremente, una demanda además, que la mayoría de los catalanes les hizo a sus dirigentes, pues querían consultar si querían seguir siendo una colonia española o no.

En Euzkadi (País Vasco) un tribunal español está juzgando ‘por graves delitos’ a 47 activistas políticos y sociales, incluyendo abogados que realizan su trabajo. Y podrían enfrentar penas de 10 a 15 años sólo por ejercer su derecho a manifestarse en solidaridad con el pueblo vasco.

Por todo esto y más, está clarísimo que España -el Gobierno y la monarquía- no tiene moral ni legitimidad política alguna para dar lecciones de democracia a Venezuela, ninguna».

«Ni Rajoy ni Pedro Sánchez, en la vida reconocerían una autoproclamación de una persona, sería reprimido, encarcelado y caería todo el peso de la ley»

¿Qué pasaría en España si un senador o un político opositor al Gobierno se autoproclama Presidente?

Compains: «Ni Rajoy ni Pedro Sánchez, en la vida reconocerían una autoproclamación de una persona, sería reprimido, encarcelado y caería todo el peso de la ley sobre esa o esas personas que se involucren en algo así.

Sin embargo vemos como Pedro Sánchez y el PSOE, que son los supuestos progresistas y socialistas, cuando verdaderamente no lo son, han reconocido a al autoproclamado Juan Guaidó.

España le da un barniz al tema de Guaidó, que no es más que un fraude a la Constitución. Lo hacen porque lo reconoce Trump, el Grupo de lima y sus perros seguidores en Europa.

Guaidó pasará al vertedero de la historia como Pedro Carmona, como Leopoldo López, que se atreven a desafiar al pueblo de Venezuela y terminan olvidados, porque el destino de Venezuela es el destino del chavismo, enfocado a seguir su lucha sin cuartel contra el imperialismo».

«Millones de trabajadores españoles siguen creyendo que el falso socialismo del PSOE es la alternativa para enfrentar al Partido Popular»

¿Es socialista el ‘socialismo español’?

Compains: «Definitivamente no tiene nada de socialismo el socialismo español. España tiene un socialismo creado por la CIA, (Agencia Central de Inteligencia estadounidense) un socialismo impuesto que renunció al marxismo y que se configuró como ‘socialdemocracia’, pero que finalmente es un modelo continuista del régimen franquista.

Sin embargo, aún, millones de trabajadores españoles siguen creyendo que el falso socialismo del PSOE es la alternativa para enfrentar al Partido Popular (derecha conservadora) porque creen que es otra opción, pero no lo es, al PSOE lo promociona el mismo sistema dictatorial como una supuesta izquierda.

Entonces, tras la muerte de Franco se creó la derecha reformista que es el Partido Popular y la izquierda reformista, el PSOE. Sin embargo, en la actualidad ha surgido una izquierda verdadera en España, que está representada en Podemos, y una derecha aún más radical y ultraconservadora agrupada en Ciudadanos, un conglomerado que integra a las 35 empresas españolas más adineradas e importantes, y que decidieron hacerse partido político por los escándalos de corrupción de Rajoy y el PP, en pocas palabras, para cuidar sus intereses y no perder el poder político».

En 2010 Compains fue detenido y encarcelado por su activismo con la independencia de Euzkadi

¿Puede España, Euzkadi y Cataluña convertirse finalmente en verdaderas repúblicas independientes?

Compains: «Estamos en el momento de los pueblos, yo creo que el régimen del 78, la dictadura de franco continuada por la monarquía y el actual Estado, si se llegara a resquebrajar serían propiamente en la trinchera de los pueblos, sería una ruptura constituyente contra régimen actual.

Si eso sucediera, los vascos y los catalanes apoyaremos a los trabajadores españoles en esa oportunidad histórica, una oportunidad que aún no surge porque no se ha generado una verdadera correlación de fuerzas colectivas, lo que no quiere decir que no existan.

Por eso los vascos y los catalanes también esperamos el apoyo de los españoles de descolonizarnos de la monarquía, de vivir libres e independiente en República. Y así pedimos que nos apoyen para que nazca la oportunidad histórica de crear las repúblicas independientes.

El primer paso debe ser en Cataluña. Por ahora los españoles miran a los catalans de reojo y no se comprometen con la autodeterminación del pueblo de Cataluña, pero si lo hicieran, si se resquebraja el régimen monárquico y burgués en Cataluña, se va a resquebrajar en toda España.

Ese el gran miedo a que se toque lo intocable que dejó Franco. Porque enseguida caerá la monarquía y seguidamente los actuales medios de producción impuestos por la oligarquía adinerada y hereditaria del franquismo».

